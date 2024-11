Cú bắt tay giữa 'xạ thủ ngầu nhất hành tinh' và công ty của Elon Musk

Từng nhận được lời khen ngợi của Elon Musk, Kim Ye-ji hiện trở thành đại sứ thương hiệu tại Hàn Quốc của hãng xe mà vị tỷ phú làm CEO.

Kim Ye-ji là đại sứ thương hiệu đầu tiên của Tesla Korea.

"Mối quan hệ giữa Kim Ye-ji và Tesla phát triển sau khi Elon Musk nhắc đến cô ấy", Plfil, công ty quản lý của Kim, cho biết hôm 1/11. Công ty cũng cho hay Kim là đại sứ thương hiệu đầu tiên của Tesla Korea.

"Tôi rất vui mừng được làm việc với Tesla, những người đã dành sự công nhận cho tôi. Tôi hy vọng sẽ truyền tải thông điệp tích cực cùng với Tesla", nữ vận động viên chia sẻ trong thông cáo báo chí.

Kim Ye-ji (sinh năm 1992) là một trong những vận động viên được chú ý nhất kể từ sau Olympic Paris. Cô trở thành hiện tượng gây bão mạng xã hội, được gọi là "xạ thủ ngầu nhất hành tinh" với phong thái ngắm bắn lạnh lùng, bình tĩnh.

Sau khi xem phần thi của Kim tại Olympic Paris, Elon Musk đã viết: "Cô ấy nên được chọn đóng phim hành động. Không cần diễn xuất gì". Dòng tweet này của vị tỷ phú hút hơn 857.000 lượt xem.

Kim Ye-ji từng được CEO Tesla dành lời khen ngợi sau Olympic.

Trong chương trình You Quiz on the Block của tvN, phát sóng vào ngày 4/9, khi được MC hỏi: "Bạn nghĩ gì về việc Elon Musk đăng bài về bạn?", nữ xạ thủ đã trả lời: "Không có gì nhiều. Elon Musk chỉ là một người đàn ông lớn tuổi giàu có thôi".

Câu nói này khiến mọi người tại trường quay bật cười. Kim giải thích rằng cô nói như vậy chỉ vì không quan tâm lắm đến khen chê của người khác, dù vậy cũng bày tỏ sự cảm ơn khi Musk chú ý đến mình.

Với danh tiếng có được sau Olympic, Kim cũng nhận được nhiều lời mời đóng quảng cáo, tham gia chương trình truyền hình. Cô thậm chí thực sự nhận được vai diễn một sát thủ cùng với ngôi sao nổi tiếng Ấn Độ Anushka Sen trong loạt phim ngắn có tên Crush. Kim sẽ vào vai sát thủ, theo Koreaboo.

"Kim Ye Ji vừa lo lắng và hào hứng khi ra mắt với vai một sát thủ quyến rũ trong loạt phim ngoại truyện. Khi phim được phát hành, nó sẽ trở thành món quà lớn dành cho người hâm mộ của cô trên toàn thế giới", CEO công ty Plfil cho hay.