Cú ngã kinh hoàng trong thang máy khiến người đàn ông vỡ nát mặt

Sau cú ngã thang máy kinh hoàng, khuôn mặt người đàn ông 65 tuổi gần như bị "bửa đôi" như quyển sách mở. Ca phẫu thuật khẩn trong đêm đã giúp ông giữ lại được diện mạo.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ, thăm khám cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Ngày 11.11, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) thông tin đã tiếp nhận bệnh nhân N.M.T. (65 tuổi) trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng vùng hàm mặt sau một tai nạn lao động hy hữu.

Trong lúc làm việc, ông T. không may bước hụt xuống hố thang máy chở hàng và bị va đập trực diện vùng mặt vào thành kim loại trên nóc thang máy khi thang vẫn đang di chuyển. Cú va mạnh khiến ông bị tổn thương nặng nề vùng hàm mặt, khuôn mặt có vết thương phức tạp kéo dài từ môi đến vùng thái dương trái, gãy nát xương hàm dưới, xương hàm trên và gò má trái. Phần nửa mặt trái gần như bị "bửa đôi" sang một bên như quyển sách mở.

Đáng lo ngại hơn, cú va chạm còn khiến nhiều cấu trúc quan trọng bị đứt rời như gốc dây thần kinh số VII, ống tuyến nước bọt mang tai và ống lệ mũi, những thành phần quyết định chức năng vận động cơ mặt, tiết nước bọt và nước mắt. Nếu không xử lý kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với liệt mặt vĩnh viễn, biến dạng khuôn mặt và giảm nghiêm trọng chất lượng cuộc sống.

Trước tình trạng nguy cấp, PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ, đã chỉ đạo hội chẩn khẩn cấp với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa.

Ê-kíp Gây mê hồi sức đảm bảo kiểm soát đường thở an toàn trong mổ, bác sĩ Tim mạch lồng ngực xử lý tổn thương ngực, trong khi đội ngũ vi phẫu Hàm mặt tập trung khắc phục chấn thương phức tạp vùng mặt, phục hồi các cấu trúc thần kinh và ống tuyến bị tổn thương dưới kính hiển vi phóng đại cao.

Hội đồng chuyên môn thống nhất thực hiện phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm để kiểm soát chảy máu, bảo tồn chức năng và ngăn ngừa biến chứng lâu dài.

ThS.BS Tô Tuấn Linh, thành viên ê-kíp mổ, cho biết ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ. Các bác sĩ đã kết hợp xương hàm trên, hàm dưới bằng hệ thống nẹp vis chuyên dụng, cắt lọc và xử lý toàn bộ vết thương phức tạp. Đặc biệt, kỹ thuật vi phẫu được áp dụng để khâu nối dây thần kinh số VII ngay tại gốc sát điểm đi ra từ xương chũm, đồng thời nối lại ống tuyến nước bọt mang tai và ống lệ mũi trái.

"Nhờ đó, chúng tôi có thể bảo tồn vận động cơ mặt, hạn chế nguy cơ liệt sau chấn thương và ngăn ngừa các biến chứng do tắc hoặc dò nước bọt, nước mắt", bác sĩ Linh nói.

Ca mổ diễn ra an toàn, lượng máu mất được kiểm soát, không ghi nhận biến chứng. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, huyết động ổn định, các cấu trúc thần kinh và ống tuyến được bảo tồn, mở ra cơ hội phục hồi toàn diện cả về chức năng và thẩm mỹ.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà cho biết ngay cả tại các trung tâm y tế tiên tiến trên thế giới, việc khâu nối vi phẫu đồng thời ba cấu trúc nhỏ li ti - dây thần kinh mặt, ống tuyến nước bọt và ống tuyến lệ - trong cùng một cuộc mổ cấp cứu là rất hiếm gặp.

Theo các bác sĩ, nếu các tổn thương dây thần kinh số VII và các ống tuyến không được xử lý đúng cách, người bệnh có thể phải sống chung với hàng loạt di chứng: liệt mặt vĩnh viễn, mất khả năng biểu lộ cảm xúc, khó ăn uống và phát âm, chảy nước mắt sống liên tục gây viêm mủ túi lệ, giảm thị lực, viêm rò hoặc áp xe vùng má. Những hậu quả này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn để lại sang chấn tâm lý nặng nề cho người bệnh.

Nhờ ứng dụng sớm kỹ thuật vi phẫu trong cấp cứu, ê-kíp đã bảo tồn được các cấu trúc tinh vi, giúp người bệnh có cơ hội phục hồi tối ưu cả về chức năng sinh lý và diện mạo.