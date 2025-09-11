Cú ngã ngựa của YouTuber ‘chủ tịch giả nghèo’ Hoàng Văn Đức

Trở thành hiện tượng mạng nhờ loạt video nhảm nhí, Hoàng Văn Đức nhanh chóng xây dựng vũ trụ nội dung ăn theo, thu lợi nhuận không nhỏ trước khi bị khởi tố tội trốn thuế.

YouTuber Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố về tội trốn thuế. Ảnh: Đức Hoàng/Facebook.

Ngày 10/9, thông tin Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh khám xét đối với Hoàng Văn Đức (sinh năm 1987) - YouTuber nổi tiếng với biệt danh Đức SVM - về tội trốn thuế lan truyền trên mạng xã hội. Theo điều tra ban đầu, tổng số tiền thuế mà Hoàng Văn Đức không kê khai và nộp là hơn 120 triệu đồng.

Đi lên từ những video bị đánh giá nhảm, sốc, giật gân, Hoàng Văn Đức được đánh giá là một trong những YouTuber đổi đời nhanh chóng khi xây dựng được hệ sinh thái video “hái ra tiền”.

Hệ sinh thái sau “chủ tịch giả nghèo”

Hoàng Văn Đức, quê ở Thường Xuân (Thanh Hóa) từng theo học Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2015, sau đó chuyển sang làm video YouTube, sản xuất video tại quê nhà.

Những năm qua, anh trở thành cái tên quen thuộc trên mạng nhờ một chuỗi video ngắn với kịch bản tưởng chừng nhàm chán nhưng dễ gây chú ý: “chủ tịch giả nghèo và cái kết”.

Công thức thành công của Đức nằm ở sự đơn giản: nhân vật chính - thường do anh thủ vai - cố tình xuất hiện trong dáng vẻ nghèo khổ, bị các nhân vật phản diện khinh rẻ, rồi bất ngờ lật ngược tình thế, để lộ thân phận giàu có và đưa ra bài học đạo lý. Các diễn viên trong video cũng chủ yếu là nghiệp dư, lời thoại khiên cưỡng, “sến” và diễn xuất gượng gạo.

Kịch bản video của Hoàng Văn Đức chủ yếu theo mô-típ chủ tịch giả nghèo thử lòng người khác. Ảnh cắt từ clip.

Trên các kênh của Đức, những video với tựa đề giật gân như "Chủ tịch ngồi xe lăn đi bán bún bị cấp dưới khinh thường ai ngờ gặp được chân ái và cái kết”, “Chủ tịch giả nghèo đi cắm xe đạp để mua cơm thử lòng em rể ai ngờ bị coi thường và cái kết”, “Chủ tịch đóng giả nhân viên mới không biết thắt cà vạt bị ứng viên coi thường và cái kết”... nối dài series lên đến hàng nghìn tập ăn theo mô-típ này.

Tuy nhiên, dù thường xuyên lặp đi lặp lại, các video dạng này trên kênh của Đức vẫn hiệu quả trong việc thu hút người xem nhờ đánh vào tâm lý tò mò, trừng trị kẻ xấu cũng như sự hả hê khi nhân vật phản diện bị “dạy dỗ”. Kiểu video này cũng đáp ứng nhu cầu giải trí xem nhanh - quên nhanh của nhiều dân mạng hiện nay.

Hoàng Văn Đức thường xuyên đóng chính trong các video trên kênh của mình. Ảnh: Đức Hoàng/Facebook.

Nhờ vậy, Hoàng Văn Đức nhanh chóng xây dựng được “đế chế” SVM Entertainment, là hệ sinh thái bao gồm các kênh giải trí trên nhiều nền tảng mạng xã hội như SVM TV (2,4 triệu người đăng ký), SVM School (5,4 triệu người đăng ký) và một số nhánh vệ tinh như: SVM Pro, SVM Media…

Các kênh này chủ yếu khai thác mô-típ “chủ tịch giả nghèo”, song bắt đầu mở rộng ra nhiều hướng hơn như “mẹ chồng thử lòng”, ngoại tình, vợ chủ tịch bị bắt nạt… điểm chung là kịch bản phi lý, các tình huống luôn được đẩy lên cao trào.

Thành công từ những video drama ngắn không chỉ dừng lại ở lượt view mà còn đem lại cho Hoàng Văn Đức thu nhập đáng kể. Nam YouTuber cũng nhanh chóng mở rộng hoạt động, thành lập doanh nghiệp, đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh.

Anh sở hữu một công ty có tên Công ty TNHH PTC Global, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Năm 2024, khi chia sẻ các video về căn nhà đang xây dựng ở quê, Hoàng Văn Đức còn khoe về công ty xây dựng “SVM Eco” của mình, chỉ nhận xây các công trình trị giá 10 tỷ đồng trở lên.

Cú ngã vì trốn thuế

Chính nhờ chuỗi clip bị gán mác “nhảm nhí”, Hoàng Văn Đức đã bước ra khỏi đám đông những YouTuber vô danh để trở thành một hiện tượng mạng, thậm chí là hình mẫu “làm giàu từ content” được nhiều người chú ý.

Năm 2019, hình ảnh nam YouTuber tậu chiếc Mercedes-Benz C200 Exclusive trị giá hơn 1,7 tỷ đồng từng được anh tự hào chia sẻ, cho biết chiếc xe như một phần thưởng cho bản thân sau thời gian làm việc chăm chỉ. Năm 2024, vợ chồng anh cũng xây dựng căn nhà bề thế ở quê nhà.

Căn nhà bề thế xây dựng năm 2024 của vợ chồng nam YouTuber. Ảnh: Đức Hoàng/Facebook.

Tuy nhiên với thông tin mới nhất về việc bị khởi tố, Hoàng Văn Đức trở thành cái tên tiếp theo trong danh sách YouTuber, TikToker ngã ngựa vì vi phạm pháp luật.

Theo kết quả điều tra ban đầu, giai đoạn được cơ quan chức năng xác định liên quan đến vụ việc là từ 22/1/2021 đến 30/9/2022. Trong thời gian này Đức cùng cộng sự sản xuất, đăng tải nhiều video trên nền tảng số và có nguồn thu đáng kể từ quảng cáo.

Ngoài sử dụng một tài khoản tại ngân hàng và kê khai nộp thuế theo quy định, Đức còn sử dụng nhiều tài khoản khác để nhận tiền quảng cáo. Tuy nhiên, anh có hành vi phản ánh không đúng giá trị giao dịch thực tế và những người liên quan không kê khai thuế theo quy định của pháp luật.

Sau khi Hoàng Văn Đức bị khởi tố, một số kênh YouTube trong hệ sinh thái SVM vẫn đều đặn đăng tải video mới song tài khoản TikTok 1 triệu lượt theo dõi của anh đã tạm ngừng hoạt động hoặc chuyển chế độ riêng tư. Phía SVM cũng chưa đưa ra thông báo nào liên quan.