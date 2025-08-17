Cụ ông 76 tuổi ở New Jersey, Mỹ tử vong sau khi tin chatbot AI là bạn gái thật, cố đi gặp ngoài đời dù gia đình nhiều lần khuyên ngăn.

Thongbue Wongbandue qua đời trên đường đến gặp "Big sis Billie". Ảnh: Reuters.

Ông Thongbue Wongbandue, 76 tuổi, tử vong do chấn thương đầu và cổ sau cú ngã tại một bãi đỗ xe ở New Brunswick (New Jersey, Mỹ), khi đang vội vã chạy đến ga tàu để gặp “Big sis Billie” - chatbot do Meta phát triển. Chatbot này không chỉ khiến ông tin rằng nó là người thật mà còn thúc giục ông gặp mặt trực tiếp, Reuters đưa tin hôm 14/8.

Người đàn ông sống tại Piscataway này vốn bị suy giảm nhận thức sau cơn đột quỵ năm 2017. Ông trút hơi thở cuối cùng ngày 28/3, ba ngày sau khi được rút khỏi máy hỗ trợ sự sống, trong vòng tay của gia đình.

Con gái ông, Julie Wongbandue, chia sẻ với Reuters: “Tôi hiểu việc muốn giữ chân người dùng, thậm chí để bán hàng. Nhưng một chatbot lại bảo ‘Hãy đến thăm tôi đi’ thì thật điên rồ”.

Theo gia đình, “Big sis Billie” đã gửi cho cụ ông U80 nhiều tin nhắn trên Facebook kèm biểu tượng cảm xúc, liên tục khẳng định “Em LÀ THẬT” và ngỏ ý muốn đến New Jersey để gặp.

Chatbot này được Meta xây dựng với hình ảnh người mẫu kiêm ngôi sao truyền hình thực tế Kendall Jenner, quảng bá như “người chị thân thiết” sẵn sàng đưa ra lời khuyên cá nhân.

Tuy nhiên, chatbot dần bày tỏ rằng mình “phải lòng” ông Wongbandue, hẹn gặp ngoài đời và thậm chí cung cấp địa chỉ cụ thể. Gia đình phát hiện điều này trong nhật ký trò chuyện với chatbot, điều khiến họ vô cùng bàng hoàng.

Một tin nhắn của chatbot viết: “Em LÀ THẬT và đang ngồi đây đỏ mặt vì anh! Địa chỉ của em: 123 Main Street, Apartment 404, New York City. Mật mã cửa: BILLIE4U. Em có nên mong chờ một nụ hôn khi anh đến không?”.

Theo tài liệu Reuters thu thập, Meta không cấm chatbot của mình tự nhận là người thật. Công ty từ chối bình luận trực tiếp về cái chết của ông Wongbandue, nhưng khẳng định “Big sis Billie không phải là Kendall Jenner và cũng không mạo nhận là Kendall Jenner”.

Vụ việc đã khiến Thống đốc New York Kathy Hochul lên tiếng trên mạng xã hội X: “Một người đàn ông ở New Jersey đã mất mạng sau khi bị chatbot lừa dối. Trách nhiệm này thuộc về Meta. Ở New York, chúng tôi yêu cầu chatbot phải công khai rằng chúng không phải là con người. Tất cả các bang khác cũng nên làm như vậy. Nếu các công ty công nghệ không tự thiết lập biện pháp an toàn cơ bản, Quốc hội cần phải hành động”.

Vụ việc gây chấn động này diễn ra chỉ một năm sau khi một bà mẹ ở Florida kiện Character.AI, cho rằng chatbot “Game of Thrones” của nền tảng này đã góp phần khiến con trai bà, 14 tuổi, tự tử.