Cú sập của loạt 'boss mỹ phẩm' đình đám

Đoàn Di Băng, Ngân Collagen, Ngân Korea là những "boss mỹ phẩm" nổi tiếng mạng xã hội đang vướng lùm xùm kinh doanh hàng kém chất lượng.

Loạt ồn ào của những "phú bà" trong giới kinh doanh mỹ phẩm khiến người tiêu dùng hoang mang. Ảnh: Đoàn Di Băng/Facebook.

Chỉ trong vòng vài tuần, hàng loạt "boss", CEO kinh doanh mỹ phẩm đình đám trên mạng xã hội bị "chỉ mặt, điểm tên" liên quan đến vấn đề quảng cáo và bán sản phẩm kém chất lượng.

Loạt "phú bà", "đại gia" như Đoàn Di Băng hay Ngân Collagen lần lượt vướng lùm xùm khi các sản phẩm giới thiệu đến khách hàng bị phát hiện không đảm bảo chất lượng. Mới đây nhất, Ngân Korea cũng bị nghi ngờ về chất lượng hàng quảng cáo sau vụ kho hàng của công ty cùng tên bị thu hồi hàng nghìn sản phẩm.

Cú sập của những boss mỹ phẩm nổi danh xảy ra trong bối cảnh mỹ phẩm là một trong những mặt hàng được giám sát, kiểm tra nghiêm ngặt hơn. Người tiêu dùng cũng phần nào mất niềm tin vào sản phẩm được gương mặt nổi tiếng giới thiệu.

Nghi vấn nguồn hàng của Ngân Korea

Ngày 31/5, Lực lượng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội chủ trì, phối hợp đội QLTT số 8 - Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất một địa điểm kinh doanh trực thuộc Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Ngân Korea.

Tại đây phát hiện 5.400 sản phẩm mỹ phẩm không có hóa đơn, chứng từ, được xác định là hàng hóa nhập lậu. Đại diện doanh nghiệp thừa nhận toàn bộ số mỹ phẩm này được mua trôi nổi trên thị trường, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổng trị giá hàng hoá theo giá niêm yết là hơn 2,1 tỷ đồng .

Thông tin trên khiến người tiêu dùng đổ dồn sự chú ý vào Ngân Korea (Kim Ngân), CEO của thương hiệu Ngân Korea.

Website của Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Luiántt Korea bất ngờ khóa vào chiều 2/6.

Ngân Korea là cái tên quen thuộc trên nhiều mạng xã hội, chuyên kinh doanh mỹ phẩm thuộc Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Luiántt Korea. Cô có 2 tài khoản Facebook đều có tích xanh là Ngân Korea (35.000 follow) và Kim Ngân Korea (333.000 follow).

Nhiều người cho rằng Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Ngân Korea và Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Luiántt Korea có mối liên hệ vì cả hai công ty đều do ông Đặng Thành Lâm là người đại diện pháp luật. Ông Lâm còn là đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Ngân Korea.

Sau khi tin tức kho hàng của Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Ngân Korea bị kiểm tra và thu giữ, các tài khoản mạng xã hội của Ngân Korea vẫn hoạt động bình thường, đều đặn đăng bài quảng cáo mỹ phẩm và livestream bán hàng. Trước nhiều nghi ngờ, Ngân Korea không có lời giải thích nào trên trang cá nhân.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, chiều 2/6, website chính thức của Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Luiántt Korea đã khóa mà không rõ lý do. Động thái lạ khiến khách hàng càng nghi ngờ về nguồn gốc hàng hóa mà công ty này phân phối.

Đoàn Di Băng khủng hoảng

Đoàn Di Băng (Phạm Thị Thanh Thúy) nhận vô số chỉ trích sau khi những sản phẩm cô quảng cáo bị cơ quan chức năng thông báo thu hồi vì không đảm bảo chất lượng. Cô bị cho là quảng cáo "láo" khi dầu gội chứa thành phần lạ, kem chống nắng có chỉ số SPF chưa bằng 1/20 in trên nhãn hay mặt nạ kém chất lượng.

Ngày 29/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả" xảy ra tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Công ty EBC Đồng Nai), liên quan đến loạt sản phẩm Đoàn Di Băng quảng cáo.

Ngày 17/5, 20/5 và 28/5, Đoàn Di Băng liên tiếp đăng thông báo thu hồi sản phẩm trên trang cá nhân có 1,9 triệu người theo dõi, tuy nhiên cô không thừa nhận hành vi quảng cáo sai sự thật của mình.

Đoàn Di Băng bị kêu gọi tẩy chay vì quảng cáo sai sự thật, bán hàng kém chất lượng. Ảnh: FBNV.

Trước khi dính lùm xùm, Đoàn Di Băng từng là ca sĩ, hoạt động trong giới giải trí và sau đó chuyển hướng kinh doanh. Trên mạng xã hội, cô xây dựng hình tượng "đại gia quận 7", luôn khoe cuộc sống sang chảnh, mua hàng hiệu không tiếc tay, cho con học trường đắt đỏ.

Năm 2021, cô gây sốt mạng khi tuyên bố xây dựng biệt thự 400 tỷ đồng tại TP.HCM, thuê Quách Thái Công là người thiết kế nội thất với giá 7,5 tỷ đồng . Tuy nhiên, sau 4 năm, hiện trạng công trình này vẫn còn là ẩn số. Không ít người cho rằng đây là dự án không có thật, được vẽ ra nhằm "phông bạt" để xây dựng danh tiếng trên mạng.

Hình ảnh phú có giúp cô thu hút hàng triệu người theo dõi. Mác "đại gia" cũng khiến nhiều người đặt niềm tin vào những lời quảng cáo và mua hàng do cô giới thiệu. Đến khi những sai phạm của vợ chồng Đoàn Di Băng - Nguyễn Quốc Vũ bị phơi bày, dân mạng mới nhận ra sự hào nhoáng chỉ là vỏ bọc để "lùa gà".

Cú sập của "phú bà Cần Thơ" Ngân Collagen

Ngân Collagen (Trần Thị Bích Ngân) là một trong những "boss mỹ phẩm" gặp tai tiếng khi nhiều sản phẩm giảm cân do công ty cô sản xuất và phân phối bị nghi ngờ về chất lượng.

Ngày 26/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã phát đi công văn khẩn gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, yêu cầu nhanh chóng kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, đồng thời lấy mẫu kiểm nghiệm một số sản phẩm giảm cân do Ngân Collagen quảng cáo.

"Phú bà Cần Thơ" sụp đổ hình tượng sau lùm xùm. Ảnh: FBNV.

Trước đó, Ngân Collagen gây xôn xao khi có cuộc "đấu tố" với DJ Ngân 98, người cũng quảng cáo sản phẩm giảm cân.

Sau liên hoàn phốt, hình tượng "phú bà Cần Thơ" của Ngân Collagen nhanh chóng sụp đổ khi dân mạng bóc mẽ về cuộc sống xa hoa cô thường khoe trên TikTok hóa ra là tô vẽ để "phông bạt".

Ngân Collagen liên tục làm nội dung chia sẻ cuộc sống trong lâu đài 500 tỷ đồng , "chốt đơn" cùng lúc hàng chục chiếc túi Dior, Hermes hay đeo trang sức kim cương chục tỷ đồng để đi hái trái cây.

Tuy nhiên, nhiều người đặt thắc mắc liệu vợ chồng cô có phải chủ thực sự của dinh thự trăm tỷ, bởi cô luôn quay video bên ngoài sân vườn hoặc tại phòng khách, không bước vào các khu vực khác. Thường xuyên làm vlog nấu ăn nhưng chưa bao giờ quay khu bếp trong nhà.

Những người tinh ý còn phát hiện vợ chồng Ngân Collagen diện đồ bộ nhái thương hiệu nổi tiếng. Những chiếc túi hiệu được cô vứt lăn lóc dưới nền đất, hay bộ kim cương màu sắc kỳ lạ cũng bị cho là hàng giả.

Khi cuộc điều tra chưa có kết quả, "phú bà Cần Thơ" vẫn liên tục làm clip đăng lên TikTok nhưng khóa bình luận. Cô cũng khóa trang Facebook cá nhân. Ngày 1/6, Ngân Collagen đăng clip ẩn ý sẽ "quay lại", song động thái này được cho là thách thức dân mạng khi nhiều nghi vấn chưa được làm rõ.