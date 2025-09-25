'Cú twist' không ngờ vụ CEO bị tóm sống ngoại tình ở concert Coldplay

Hai tháng sau vụ cựu CEO Astronomer Andy Byron bị "tóm sống" cảnh thân mật với cấp dưới Kristin Cabot, chi tiết mới xuất hiện khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Ngày 16/7, Kristin Cabot (53 tuổi) và Andy Byron (51 tuổi) đang cùng có mặt tại buổi biểu diễn của ban nhạc Coldplay tại Sân vận động Gillette ở Foxboro (Massachusetts, Mỹ) thì bất ngờ lọt vào ống kính "kiss cam". Khoảnh khắc thân mật nhanh chóng bùng nổ thành scandal trên mạng xã hội khi cả hai bị phát hiện đều đã có vợ/chồng.

Thời điểm đó, chồng của Kristin Cabot là Andrew Cabot - CEO một công ty rượu và là người thừa kế đời thứ 6 của gia tộc danh giá bậc nhất Boston - cũng rơi vào tầm ngắm của truyền thông, nhận sự quan tâm lẫn tò mò từ cư dân mạng. Ông được cho là đang có chuyến công tác tại Nhật Bản khi vợ bị bắt quả tang ngoại tình.

Nguồn tin thân cận của Kristin cho biết Andrew Cabot cũng có mặt trong đêm nhạc của Coldplay, đi cùng bạn gái mới. Ảnh: People.

Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận Kristin mới đây đã tiết lộ với tờ People rằng Andrew thực tế cũng có mặt tại đêm concert đó, và ông đi cùng bạn gái mới. Trước đó hai tuần, vợ chồng nhà Cabot đã ly thân. Thông tin mới được tiết lộ này khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Sau vụ việc, sự nghiệp lẫn danh tiếng của Byron và Cabot đều bị hủy hoại. Vị CEO cùng cấp dưới đều đã phải từ chức. Vợ Byron - bà Megan Kerrigan - tháo nhẫn cưới, chuyển ra khỏi nhà và bỏ họ chồng trên mạng xã hội.

Ngày 13/8, Kristin chính thức nộp đơn ly hôn. Đầu tháng 9, Andrew Cabot gây chú ý khi tiết lộ rằng hai người đã ly thân trước khi bê bối nổ ra.

Kristin đã đệ đơn ly hôn với Andrew (61 tuổi) vào ngày 13/8, khoảng một tháng sau vụ việc ở concert của Coldplay, nhưng họ đã ly thân trước buổi hòa nhạc. Mỗi người đều có con riêng từ cuộc hôn nhân trước.

Trong một tuyên bố gửi tới tạp chí People thông qua người phát ngôn của mình vào đầu tháng này, Andrew đã xác nhận việc họ ly thân, ly hôn và yêu cầu được riêng tư.

Người phát ngôn cho biết: "Andrew hy vọng điều này sẽ khép lại mọi đồn đoán một cách tôn trọng và mang lại cho gia đình anh sự riêng tư mà họ luôn coi trọng".

Sau đó, một nguồn tin thân cận với Kristin đã lên tiếng làm rõ những gì họ gọi là "thông tin sai lệch" về chuyện đã xảy ra tại buổi hòa nhạc giữa cô và Andy Byron.

"Kristin và Andy có mối quan hệ công việc tuyệt vời, một tình bạn tuyệt vời. Không hề có chuyện ngoại tình nào cả. Việc ôm sếp tại một buổi hòa nhạc là không phù hợp, và bà ấy hoàn toàn chịu trách nhiệm về điều đó. Nhưng vụ bê bối, sự sụp đổ, việc mất việc - tất cả điều đó đều không công bằng", nguồn tin này khẳng định.