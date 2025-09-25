'Cưa chân' để được thấp đi

Amber Berrington ghét việc mình cao hơn bạn bè nên đã sang Thổ Nhĩ Kỳ phẫu thuật rút ngắn chân. Nhiều phụ nữ cũng đang tìm đến phương pháp này.

Từ khi còn là thiếu niên, Amber Berrington đã ám ảnh về chiều cao của mình. Dù không thuộc dạng quá cao, chỉ 1,73 m, nhưng cô cảm thấy mình “lấn át” tất cả bạn cùng lớp.

“Lúc nào tôi cũng thấy mình nổi bật, nhưng không phải theo cách tốt đẹp. Tôi chỉ khao khát được cao bình thường như bạn bè”, kỹ thuật viên nha khoa 30 tuổi nhớ lại.

Nỗi ám ảnh đó lớn dần theo năm tháng, đặc biệt khi Berrington nhận ra giày cao gót hay lót tăng chiều cao có thể giúp người khác cao hơn, còn cô thì chẳng có cách nào để thấp đi, theo Daily Mail.

“Tôi nghĩ mình sẽ phải chấp nhận sống cả đời trong sự khó chịu với chiều cao”, cô kể.

Amber Berrington thấp đi 4 cm sau ca phẫu thuật đau đớn.

Ba năm trước, khi tìm kiếm trên mạng, Berrington bắt gặp một phòng khám ở Thổ Nhĩ Kỳ quảng cáo dịch vụ “giảm chiều cao”. Thủ thuật này cực kỳ khắc nghiệt: kéo dài 3-4 tiếng, bác sĩ sẽ cắt đôi xương đùi ở hai vị trí, lấy đi một đoạn xương dài tới 6 cm, rồi ghép hai đầu xương lại và cố định bằng thanh kim loại. Người bệnh phải mất nhiều tháng mới đi lại bình thường.

Không chùn bước, tháng 7/2023, Berrington bay đến Istanbul và sau ca phẫu thuật, cô thấp đi hơn 4 cm.

“Tôi biết nhiều người thấy điều này quá cực đoan. Nhưng chiều cao là thứ đã chi phối cả cuộc đời tôi. Giờ tôi không còn nghĩ về nó nữa và đó chính là điều tôi mong muốn”, cô bộc bạch.

Amber Berrington là một trong 10 bệnh nhân đã chọn phẫu thuật rút ngắn chân tại Height Reduction, trung tâm do doanh nhân kiêm chuyên gia tư vấn Ibrahim Algan thành lập năm 2023. Trước đó, năm 2016, Algan lập phòng khám Wanna Be Taller chuyên kéo dài chân, hiện thực hiện khoảng 80 ca/năm cho khách từ khắp nơi, trong đó 1/4 là phụ nữ.

Sau nhiều yêu cầu từ những người muốn thấp đi, Algan - bản thân từng trải qua 2 ca kéo dài chân (từ 1,60 m lên 1,70 m) - quyết định mở trung tâm chuyên biệt đầu tiên trên thế giới về rút ngắn chân.

“Lúc đầu, chúng tôi phớt lờ mong muốn của nhiều khách hàng vì chưa từng có tiền lệ. Nhưng yêu cầu ngày càng nhiều, chúng tôi quyết định thử. Giờ thì nhu cầu tăng nhanh, giống như phẫu thuật kéo dài chân trước kia, dần dần sẽ trở nên phổ biến”, bác sĩ nói.

Amber Berrington mất 8 tháng mới đủ can đảm đặt lịch. Cô giấu kín với gia đình, bạn bè, thậm chí cả bạn trai. Chi phí khoảng 20.000 USD , gồm cả khách sạn 2 tuần.

Trải nghiệm hồi phục vô cùng gian nan: 3 ngày đầu Berrington gần như không cử động được, đau đớn đến ngất đi khi tập đi bằng khung tập. Phải mất 9 tháng trị liệu hàng ngày và một ca mổ lần hai ở Mỹ để tháo thanh kim loại, cô mới hồi phục khả năng đi lại. Điều đáng ngạc nhiên là không ai - kể cả cha mẹ, bạn bè hay bạn trai - nhận ra cô thấp đi.

Câu chuyện tương tự xảy ra với Andreas Lundqvist (33 tuổi, người Thụy Điển) vốn cao gần 1,96 m. Anh cũng phẫu thuật ở Istanbul, “rút” hơn 4 cm chiều cao. Andreas cho biết từ tuổi thiếu niên đã ám ảnh vì quá cao, đến mức được chẩn đoán rối loạn hình thể.

Dù phải đối mặt nguy cơ biến dạng, tổn thương thần kinh, yếu cơ, Lundqvist vẫn chấp nhận: “Tôi muốn làm đến mức sẵn sàng chịu mọi rủi ro và đau đớn”.

Sau ca mổ, anh cho rằng nỗi ám ảnh biến mất, tâm lý thoải mái hơn, nhưng thừa nhận khả năng vận động không còn như trước.

Người đàn ông hết ám ảnh về chiều cao sau khi "cưa chân" 4,8 cm.

Các bác sĩ chỉnh hình cảnh báo: đây là thủ thuật khó, rủi ro cao. Giới hạn an toàn thường chỉ khoảng 6 cm, tùy theo chiều cao và độ linh hoạt của cơ - dây thần kinh. Dù vậy, số người hỏi thăm ngày càng nhiều, kể cả phụ nữ cao lớn, người chuyển giới muốn phù hợp với ngoại hình mong muốn.

Amber Berrington nói cô hài lòng vì thấp hơn, nhưng không chắc sẽ làm lại nếu được chọn: “Chi phí quá cao, thời gian hồi phục quá dài. Tôi vui vì mình đã làm, nhưng không khuyên ai khác làm theo”, cô nói.