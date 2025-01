Cửa hàng kinh doanh nước ngọt ở Long An bị tạt mắm tôm sáng mùng 1 Tết

Do mâu thuẫn trong việc thuê mặt bằng và cạnh tranh buôn bán, sáng mùng 1 Tết, Bồ Hữu Phụng mang sơn và mắm tôm đến tạt vào cửa nhà ông N.

Ngày 30/1, Công an huyện Thủ Thừa (Long An) làm việc với ông Bồ Hữu Phụng (39 tuổi, quê Bến Tre, tạm trú tại xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, Long An) về hành vi tạt mắm tôm vào cửa nhà một hộ kinh doanh đồ uống trên địa bàn.

Khoảng 3h15 ngày 29/1 (mùng 1 Tết), ông Phụng đi xe máy mang túi nylon chứa nước sơn và mắm tôm ném thẳng vào cửa hàng kinh doanh nước ngọt, nước đá của ông B.V.Đ.N. (62 tuổi, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa). Sau đó, người đàn ông này lập tức rời khỏi hiện trường, chạy xe theo hướng Quốc lộ 1 về TP Tân An.

Hiện trường vụ tạt mắm tôm. Ảnh: Cắt từ clip.

Tại cơ quan công an, Bồ Hữu Phụng khai hành động trên xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân với ông N. Trước đó, Phụng từng thuê nhà của ông N. để kinh doanh nước đá. Đến tháng 2/2024, ông N. tăng giá thuê gần gấp đôi, ông Phụng không chấp nhận, nên trả lại mặt bằng và chuyển sang địa điểm khác mở đại lý nước đá.

Không chỉ vậy, trong quá trình kinh doanh, 2 người tiếp tục phát sinh mâu thuẫn do cạnh tranh trong việc cung cấp nước đá cho các quán ăn, hàng giải khát. Bức xúc, ông Phụng nảy sinh ý định trả thù bằng cách tạt chất bẩn vào nhà ông N.

Công an xác định ông Phụng không có tiền án, tiền sự, hành vi vi phạm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên lập hồ sơ để xử lý hành chính theo quy định.