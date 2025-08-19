Cửa hàng Onitsuka Tiger ở TP.HCM hứng 'bão' 1 sao sau bài phốt thái độ

Nhiều tài khoản MXH cho biết từng đến cửa hàng của Onitsuka Tiger và thấy thái độ nhân viên "trịch thượng, coi thường".

Nhân viên cửa hàng Onitsuka Tiger bị phốt thái độ. Ảnh: Threads.

Mạng xã hội đang xôn xao câu chuyện thương hiệu Onitsuka Tiger (đến từ Nhật Bản) bị chỉ trích vì thái độ của nhân viên cửa hàng tại TP.HCM. Bài đăng "bóc phốt" được chia sẻ trên Threads nhanh chóng lan truyền vào giữa tháng 8.

Theo đó, chủ bài đăng cho biết có trải nghiệm tệ khi đến cửa hàng tại Saigon Centre: "Có ai từng đi thử giày, mua hoặc đơn giản là xem giày mà thấy thái độ nhân viên thượng đẳng, trịch thượng như tôi không? Vì nghĩ trong mall nên chất lượng và uy tín hơn các store bên ngoài, mà trải nghiệm siêu tệ".

Người này kể lại muốn thử và có nhờ nhân viên check lấy hộ, nhưng khi mở lời "Bạn ơi cho mình thử size 39 với", nhân viên bước qua mà không dừng lại, "chỉ hất mặt để đáp trả". Một lúc sau, nhân viên này đưa đến hai hộp giày và bỏ đi luôn

Lát sau, vị khách muốn thử đôi khác và nhờ một nhân viên nữ khác. Nhân viên này cũng đưa hộp giày mà không nói gì, đến lúc mở ra, khách bực bội vì bên trong chỉ có một chiếc.

Sau đó, vị khách vẫn chốt đơn một đôi giày giá hơn 3 triệu đồng, song thái độ của nhân viên vẫn không thoải mái, cầm thẳng đôi giày đến quầy tính tiền mà không hỏi lại khách xem có đúng mẫu, đúng size hay chưa.

Sau trải nghiệm tệ, vị khách đã lên xem đánh giá cửa hàng trên Google và phát hiện phần lớn nhận xét không tốt đều là lời phàn nàn về thái độ khó chịu, trịch thượng của nhân viên tại đây.

"Quản lý cửa hàng này có đào tạo nhân viên được không? Nhân viên mà tưởng chủ mall luôn. Thương hiệu đắt tiền mà thái độ vậy trời. Không bao giờ quay lại", chủ bài đăng tuyên bố.

Bài "bóc phốt" thu hút hơn 5.000 lượt yêu thích và 1.000 bình luận. Không ít người cho biết cũng có trải nghiệm "sốc" trước thái độ của nhân viên bán hàng ở đây, khẳng định không bao giờ quay lại mua dù yêu thích nhãn hàng này.

"Tôi mê giày Onisuka mà toàn đợi đi Thái mới mua. Sau lần ghé Sài Gòn Centre, tôi bị sốc vì nhân viên ở đó. Về nhà, lên Google đánh giá 1 sao liền. Quá tệ", "Không biết cấp quản lý cao hơn có biết nhân viên mình thái độ tệ vậy không ha, chứ đọc đánh giá trên Google thấy khách phàn nàn từ lâu mà tới giờ không thay đổi", "Một, hai người nói thì bảo bị đổ oan, chứ 10 khách mà 9 người chê như vậy thì chắc chắn nhân viên kỳ cục" - dân mạng bày tỏ.

Cửa hàng tại TP.HCM nhận "bão" 1 sao trên Google, với loạt phàn nàn về thái độ nhân viên.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào ngày 19/8, đánh giá cửa hàng này trên Google chỉ đạt 1,9/5 sao. Trong 186 đánh giá, phần lớn là bức xúc vì thái độ của nhân viên.

"Onitsuka Tiger nằm trong Saigon Centre rất rộng, mẫu mã đa dạng. Nhưng thái độ nhân viên rất kém", "12/2/2025, mình có ghé xem đôi giày. Lúc mình cúi xuống xem thì hai nhân viên nữ xì xào, khi mình hỏi về cách thức để đổi size giày thì bạn nữ thái độ cực tệ, mình không nghĩ một nhãn hàng lớn lại có những nhân viên tệ đến vậy", "Là một fan của Onitsuka nhưng 9 trên 10 lần đến cửa hàng ở Saigon Centre đều rất khó chịu với thái độ của nhân viên. Âm điểm dịch vụ" - những khách hàng từng đến đây để lại bình luận, kèm theo hình ảnh ở cửa hàng.

Không chỉ hứng chịu thái độ của nhân viên khi mua trực tiếp, khách mua online cũng phàn nàn về cách chăm sóc thiếu thân thiện của nhãn hàng. Một tài khoản cho biết cách đây 2 năm từng gửi email phàn nàn cho hãng nhưng cũng không nhận được phản hồi.

Hiện tại, câu chuyện ồn ào tiếp tục được chia sẻ. Nhiều khách hàng yêu quý thương hiệu này hy vọng đại diện nhãn hàng tại Việt Nam sớm lên tiếng giải thích, nhằm thể hiện sự tôn trọng dành cho những người đã ủng hộ hãng. Tri Thức - Znews đã liên hệ nhưng chưa nhận được phản hồi từ Onitsuka Tiger Việt Nam về vấn đề trên.