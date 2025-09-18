Cửa mở điện tử trên ôtô điện Tesla bị điều tra

Cơ quan an toàn Mỹ đang trong quá trình điều tra liệu tay nắm cửa điện tử trên Tesla Model Y có tiềm ẩn rủi ro mất an toàn hay không.

Theo InsideEVs, Tesla đang nghiên cứu một cơ chế mở cửa mới, cho phép người dùng dễ dàng thao tác hơn trong những “tình huống hoảng loạn”.

Hồi đầu tuần, Cục Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) đã mở một cuộc điều tra sơ bộ để xem xét liệu tay nắm cửa điện tử của Tesla có phải là một lỗi an toàn hay không.

Cuộc điều tra này, cùng với tuyên bố như trên từ Giám đốc thiết kế Tesla Franz von Holzhausen, diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bloomberg đưa tin cho biết một số hành khách bị kẹt bên trong ôtô điện Tesla sau một vụ tai nạn.

Thay đổi mà Franz von Holzhausen mô tả liên quan đến việc hợp nhất nút mở cửa điện tử tiêu chuẩn của Tesla với chốt cơ học dự phòng - vốn được dùng trong trường hợp xe mất điện - thành một cần gạt duy nhất.

“Thực ra, chúng tôi có một cơ chế mở cửa cơ học nằm ngay vị trí nút bấm điện tử, và giờ chúng tôi đang kết hợp cả hai làm một” vị này chia sẻ trong podcast Hot Pursuit của hãng tin Bloomberg.

Người đứng đầu mảng thiết kế Tesla cho rằng trong các tình huống hỗn loạn, khách hàng có thể dựa vào phản xạ để tìm đến nơi quen thuộc. Chỉ cần kéo cần gạt thêm một chút, cửa xe sẽ có thể mở thông qua cơ chế cơ học.

“Tôi nghĩ ý tưởng kết hợp mở cửa điện tử và cơ học vào cùng vị trí là rất hợp lý”, vị này nói thêm.

Lúc này, NHTSA đang điều tra tay nắm cửa trên Tesla Model Y 2021 sau khi nhận được một vài báo cáo từ tài xế, cho biết tay nắm cửa bên ngoài không thể mở được xe, kể cả khi có trẻ em đang kẹt bên trong.

Cơ quan an toàn Mỹ nhận định sự cố dường như bắt nguồn từ tình trạng ắc-quy 12 V không thể cung cấp đủ điện. Tuy nhiên, các tài xế lại không nhận được bất kỳ cảnh báo điện áp thấp nào.

NHTSA cũng đang đánh giá liệu tay nắm cửa ngoài của Tesla - vốn không có nút bấm cơ học dự phòng - có tiềm ẩn những rủi ro an toàn hay không. Theo đánh giá của NHTSA, hệ thống mở cửa từ bên trong - chức năng mà von Holzhausen mô tả với thiết kế mới - cũng là một vấn đề cần quan tâm.

Theo ghi nhận từ NHTSA, tài xế ôtô điện Tesla sử dụng nút điện tử bên trong để mở cửa. Dù một số mẫu xe có trang bị cơ chế mở cửa thủ công dự phòng, cơ chế này có thể khó tiếp cận hoặc vận hành đối với trẻ nhỏ.

“Hiện tại, cuộc điều tra của NHTSA tập trung vào khả năng vận hành của khóa cửa điện tử phía ngoài xe, do đây là trường hợp duy nhất không có cơ chế mở cửa thủ công. NHTSA sẽ tiếp tục theo dõi bất kỳ báo cáo nào liên quan đến việc mắc kẹt khi mở cửa từ bên trong xe”, đại diện NHTSA thông tin.

Hãng tin Bloomberg cho biết đã ghi nhận một số trường hợp hành khách hoặc nhân viên cứu hộ không thể tìm thấy hoặc vận hành nút bấm trong trường hợp khẩn cấp. Báo cáo cũng chỉ ra không phải tất cả ôtô điện Tesla được trang bị nút mở cửa cơ học ở hàng ghế sau.

Tesla không phải là hãng xe duy nhất sử dụng hệ thống mở cửa bằng nút bấm điện tử. Tại Trung Quốc, cơ quan quản lý đang xem xét cấm hoàn toàn loại tay nắm cửa ẩn, mở điện tử và không có nút bấm cơ học dự phòng.