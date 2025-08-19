Cuba lộng lẫy qua góc nhìn khách Việt

Không rõ từ khi nào, việc đặt chân tới Cuba đã trở thành một trong những ước mơ kỳ lạ của Nguyễn Thành Luân (33 tuổi, nhiếp ảnh gia và quay phim chuyên nghiệp sống tại TP.HCM). Tháng 11/2023, Luân đặt chân đến Cuba - vùng đất mà anh từng hình dung như "một cánh cửa thời gian quay trở lại quá khứ". Tất cả những gì anh biết về đất nước này là những chiếc xe cổ sặc sỡ như những thước phim Hollywood và giai điệu salsa cuồng nhiệt sôi động, bỗng hiện ra trước mắt.

Cuba trái ngược với những gì Luân tưởng tượng. Trong tâm thức của anh, đất nước này mang dáng dấp của những miền quê. "Nhưng khi tới thủ đô Havana, tôi ngỡ ngàng trước những đại lộ rộng thênh thang và kiến trúc cổ điển châu Âu lộng lẫy như trong phim điện ảnh. Xen giữa sự nguy nga ấy vẫn còn nhiều khu ổ chuột xuống cấp, phản chiếu sự chênh vênh của một đất nước vừa hoa lệ, vừa thiếu thốn", anh nói với Tri Thức - Znews.

Luân ấn tượng nhất công trình Gran Teatro de La Habana - Nhà hát lớn mang tên nữ vũ công ballet huyền thoại Alicia Alonso. Với anh, đây là hình ảnh đại diện của Cuba, khi những công trình kì vĩ nằm cạnh khu phố xập xệ, như "một lớp sơn rực rỡ phủ lên tấm ván mục nát".

Dù vật chất thiếu thốn, người Cuba vẫn sống lạc quan và giàu đời sống tinh thần. Trên đường phố, họ nhảy salsa, mặc trang phục sặc sỡ và luôn nở nụ cười với du khách. Khi biết Luân đến từ Việt Nam, nhiều người bày tỏ hào hứng, chào đón nồng nhiệt. "Nói Cuba như một bộ phim cổ điển không hề là lời ví von sáo rỗng. Công nghệ, thời trang và cả con người nơi đây dường như dừng lại ở thập niên 1990. Đó là một nét quyến rũ khó cưỡng", anh nói.

El Floridita Bar nằm ngay trung tâm Havana, từng là quán bar yêu thích của nhà văn hàng đầu thế giới Hemingway. Nơi đây hút khách với những ly cocktail dễ uống, giá phải chăng cùng âm nhạc sôi động không ngừng vang lên. Đây cũng là điểm hẹn của những người đam mê salsa. Chỉ cần nhạc nổi lên, vài cặp đôi đã lập tức hòa mình trong điệu nhảy cuồng nhiệt và say đắm. Tất cả tạo nên một bầu không khí siêu thực, chẳng khác gì bước vào thước phim Hollywood.

Thuê xe cổ là một trong những dịch vụ sôi động và mang lại nguồn thu lớn cho người dân Cuba. Giá dao động khoảng 50- 60 USD mỗi giờ, tùy loại xe và khả năng thương lượng. Những chiếc mui trần sặc sỡ với băng ghế rộng đủ chỗ cho 4-5 người mang đến trải nghiệm độc đáo.

Havana ngập tràn những hiệu sách, một phần vì Internet tại Cuba vẫn còn rất hạn chế. Cả quốc đảo chỉ có duy nhất một nhà cung cấp mạng, du khách muốn kết nối phải mua sim giá cao ở sân bay hoặc thẻ cào dùng để truy cập hotspot trong vòng một giờ. Ngoài khách sạn, hầu như không nơi nào có Wi-Fi, mà nếu có thì cũng khó lòng sử dụng ổn định. Vì vậy, đến Cuba gần như đồng nghĩa với việc "tắt mạng", để toàn tâm trải nghiệm cuộc sống và tận hưởng mọi điều bằng chính giác quan của mình.

Khu phố cổ Old Havana có diện tích nhỏ, nhưng dày đặc chi tiết kiến trúc và giá trị nghệ thuật. Mỗi ngày, Luân đều đi dạo qua từng con phố nhiều lần, từ sáng tới tối, chỉ để ngắm nhìn con người và nhịp sống nơi đây. "Điều thú vị là lần nào cũng vậy, tôi lại phát hiện ra những điều mới mẻ và cuốn hút mà trước đó chưa từng để ý", anh chia sẻ.

Theo Luân, Cuba không khó đi như nhiều du khách vẫn nghĩ. Trên thực tế, du lịch ở đây khá dễ dàng, người dân nói tiếng Anh tốt và nhiệt tình hỗ trợ. Hệ thống khách sạn, homestay đa dạng với mức giá phải chăng. Internet yếu, đặc biệt tại homestay hầu như không có, du khách phải mua sim 3G để sử dụng. Dù vậy, chi phí ăn uống rẻ và hợp túi tiền. Điểm bất tiện lớn nhất là thiếu dịch vụ gọi xe công nghệ.

Plaza de la Revolución nằm trong top những quảng trường công cộng lớn nhất thế giới. Khoảnh khắc Luân thích thú hơn cả là khi bắt gặp một chiếc xe chạy ngang qua hình chạm trổ Camilo Cienfuegos - vị anh hùng cách mạng của Cuba - và kịp ghi lại trong khung hình.

Tự nhận mình là "superstar" của Havana, ông chú dễ thương luôn vui vẻ trước mọi ống kính. Nhịp sống chậm rãi giúp người dân vui vẻ và có đời sống tinh thần cao. Họ luôn rạng rỡ, nhảy nhót sau những giờ làm việc hành chính. "Cuba là một trong những nơi tôi thấy nhiều nụ cười nhất", Luân nói.

Cầu thang dẫn lên La Guarida - nhà hàng nổi tiếng nhất Havana - từng là nơi lui tới của nhiều chính khách và ngôi sao Cuba trong quá khứ. Ngày nay, nơi đây gần như là điểm dừng chân quen thuộc của các nhân vật nổi tiếng quốc tế khi ghé thăm quốc đảo, trong đó có Jay Z, Beyoncé hay Pharrell. Giữa bối cảnh Cuba luôn thiếu thốn đủ loại nguyên liệu vì cấm vận, sự tồn tại của một nhà hàng fine dining như La Guarida được xem là nỗ lực phi thường của những người vận hành.

Với nhiếp ảnh gia Thành Luân, điều hấp dẫn nhất của Cuba không chỉ nằm ở kiến trúc nguy nga mà còn ở bầu không khí, âm nhạc và sự nồng hậu của người dân. "Nếu có cơ hội, hãy đi Cuba thật sớm. Đây là nơi bạn không chỉ tham quan mà còn được sống lại một phần ký ức của thế giới đã bị thời gian bỏ quên", anh nói.

