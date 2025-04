Cục Cảnh sát hình sự bắt nhiều đối tượng truy nã lẩn trốn ở Việt Nam

Thời gian gần đây, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bắt giữ nhiều đối tượng người nước ngoài bị Công an Trung Quốc, Cảnh sát Mỹ truy nã, sau đó lẩn trốn vào nước ta.

Cục Cảnh sát hình sự cho biết trong tháng 3, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Văn phòng Interpol Việt Nam, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành rà soát, nắm tình hình, phát hiện nhóm đối tượng người Trung Quốc xuất hiện ở tỉnh Quảng Ninh có biểu nghi vấn hoạt động phạm tội.

Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự và Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo tổ công tác Phòng 1 (Cục Cảnh sát hình sự) phối hợp Văn phòng Interpol Việt Nam trao đổi với Công an Trung Quốc, xác định đây là những đối tượng truy nã của Bộ Công an Trung Quốc phạm tội tổ chức đánh bạc và làm giả nhãn mác sản phẩm, đã bỏ trốn khỏi Trung Quốc.

Các đối tượng truy nã của Bộ Công an Trung Quốc lẩn trốn sang Việt Nam đã bị Cục Cảnh sát hình sự phối hợp đơn vị chức năng bắt giữ.

Ngay sau đó, tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh áp dụng các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ các đối tượng gồm: Li Biao (SN 1995), Li Cong (SN 1972), Chen Cheng (SN 1976), Xu Jianhua (SN 1991), Gao Dezhong (1977). Sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với đơn vị chức năng bàn giao các đối tượng truy nã nêu trên cho Công an Trung Quốc tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Tiếp đó, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Đà Nẵng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Văn phòng Interpol Việt Nam tiến hành rà soát những đối tượng nghi vấn phạm tội từ nước ngoài lẩn trốn tại Việt Nam với tinh thần không để Việt Nam là địa bàn lẩn trốn của tội phạm người nước ngoài. Qua đó, phát hiện đối tượng Brown Van Donovan (SN 1994), quốc tịch Mỹ có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng Biên phòng bàn giao đối tượng truy nã cho Công an Trung Quốc.

Qua tài liệu phía Mỹ cung cấp, đây là đối tượng truy nã đặc biệt của Cơ quan tư pháp Mỹ, đã được phía Mỹ đề nghị Ban Tổng thư ký Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế (thông báo đỏ) về hành vi "Âm mưu vận chuyển người nhập cư bất hợp pháp gây nguy hiểm đến tính mạng", "Vận chuyển người nhập cư bất hợp pháp gây nguy hiểm đến tính mạng". Ngoài ra, theo Cảnh sát Mỹ, đối tượng Brown Van Donovan đã có tiền án chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, tấn công tình dục, tấn công tình dục trẻ em tại Mỹ…

Theo đề nghị bắt giữ của phía Mỹ và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Công an TP Đà Nẵng lên phương án bắt giữ đối tượng Brown Van Donovan. Xác định đây là đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự chỉ đạo Phòng 1 cử tổ công tác gồm nhiều đồng chí trinh sát dày dạn kinh nghiệm phối hợp lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh, lực lượng Cảnh sát hình sự của Công an TP Đà Nẵng lập kế hoạch kịp thời bắt giữ, đồng thời đảm bảo an toàn cho lực lượng bắt giữ, người dân và đối tượng.

Đối tượng Brown Van Donovan có lệnh truy nã quốc tế của Interpol thời điểm vừa bị bắt giữ.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, xác định khu vực đối tượng Brown Van Donovan xuất hiện, tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Đà Nẵng huy động gần 30 CBCS ập vào một phòng tập thể thao tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng nhanh chóng bắt giữ Brown Van Donovan.

Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Văn phòng Interpol Việt Nam và các đơn vị chức năng đã bàn giao đối tượng Brown Van Donovan cho Cảnh sát Mỹ tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất theo quy định.