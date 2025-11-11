Cục CSGT nói gì về sử dụng điện thoại lúc dừng đèn đỏ?

Cục CSGT lên tiếng về khả năng người điều khiển phương tiện giao thông bị xử phạt khi sử dụng điện thoại lúc dừng đèn đỏ.

Người dân dừng chờ đèn đỏ tại một giao lộ ở TP.HCM. Ảnh: Khương Nguyễn.

Khi hệ thống giám sát giao thông bằng camera AI chuẩn bị được triển khai rộng rãi tại các thành phố lớn, nhiều người băn khoăn liệu sử dụng điện thoại lúc dừng đèn đỏ có bị xử phạt không.

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an khẳng định người tham gia giao thông khi đang dừng đèn đỏ mà sử dụng điện thoại di động hoặc thiết bị điện tử khác sẽ không bị xử phạt.

Lý giải điều này, Cục CSGT cho biết việc dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ là một trong những hành vi bị cấm.

Nội dung này được quy định rõ tại khoản 6 Điều 9 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, có hiệu lực từ đầu năm nay.

Nội dung Nghị định 168 cũng quy định mức xử phạt đến 6 triệu đồng với người điều khiển ôtô, xe gắn máy hoặc xe đạp có hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ.

Người tham gia giao thông ở TP.HCM dừng chờ đèn đỏ. Ảnh: Duy Hiệu.

Do đó, Cục CSGT cho rằng để thỏa mãn hành vi vi phạm phải bao gồm đồng thời các yếu tố "dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác" và "khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ" - tức đồng nghĩa xe phải chuyển bánh.

Dù khẳng định việc sử dụng điện thoại lúc dừng xe chờ đèn đỏ sẽ không bị xử phạt, Cục CSGT vẫn khuyến cáo người điều khiển phương tiện tuyệt đối không thực hiện hành động này.

Theo Cục CSGT, việc dừng chờ đèn đỏ cũng đang trong trạng thái tham gia giao thông, rất cần sự tập trung quan sát, xử lý tình huống nếu có cũng như kịp thời di chuyển khi đèn tín hiệu chuyển xanh, không gây cản trở giao thông.