'Cực phẩm độc thân' Bùi Hoàng Việt Anh ở tuổi 26

Trên trang cá nhân mới đây, cầu thủ Bùi Hoàng Việt Anh khiến nhiều người theo dõi trầm trồ khi đăng tải hình ảnh khoe cơ bắp sau một buổi tập luyện. Thân hình 8 múi săn chắc, cơ bắp ấn tượng của nam trung vệ nhận được nhiều bình luận tán dương của người hâm mộ. Không ít người nhận xét cầu thủ sinh năm 1999 là một trong những cầu thủ độc thân sáng giá nhất hiện nay.
Ở tuổi 26, Việt Anh là cái tên đáng tin cậy ở hàng thủ của đội tuyển quốc gia, đồng thời là một trong những trung vệ được đánh giá cao nhất V.League hiện tại. Với chiều cao 1,84 m, anh được khen ngợi với lối đá lăn xả, không ngại va chạm.
Bên cạnh sự nghiệp thành công, Bùi Hoàng Việt Anh cũng sớm xây dựng được nền móng tài chính vững chắc sau nhiều năm thi đấu. Anh hiện là một trong những cầu thủ nội có thu nhập cao ở V.League. Tại CLB Công an Hà Nội, Việt Anh cũng được cho nhận khoản lót tay lên tới 16,5 tỷ đồng.
Ngoài bóng đá, Việt Anh còn có thu nhập từ việc kinh doanh quán billiards, đồng thời hợp tác quảng cáo cho các nhãn hàng. Với ngoại hình sáng, nam trung vệ là cái tên yêu thích của nhiều thương hiệu lớn.
Tháng 11/2024, cầu thủ sinh năm 1999 gây trầm trồ khi tậu chiếc siêu xe Porsche Canyene Couple, có giá khoảng 5,8 tỷ đồng. Trước đó không lâu, anh cũng mua tặng bố mẹ chiếc xe thuộc dòng Ford Everest Titanium 4x4 màu trắng, có giá khoảng 1,6 tỷ đồng.
Việt Anh cũng được khen ngợi là chàng trai hướng về gia đình khi sớm báo hiếu cha mẹ. Từ năm 2022, anh đã mua một căn chung cư ở Hà Nội để đón bố mẹ tới ở cùng. Khi Việt Anh ở độ tuổi thiếu niên, gia đình gặp biến cố khiến bố mẹ anh phải rời quê hương Thái Bình vào Bình Dương (cũ) làm thuê.
Việc sở hữu ngoại hình điển trai, thân hình lý tưởng khiến Việt Anh nhận được nhiều sự yêu mến từ người hâm mộ. Tuy nhiên, anh khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, chưa từng công khai bạn gái, khác với nhiều đồng đội đã lập gia đình, sinh con.
Trên trang cá nhân hơn 70.000 người theo dõi, Việt Anh chủ yếu chia sẻ hình ảnh thi đấu, tập luyện và nghỉ ngơi bên gia đình, bạn bè. Những bài đăng khoe body hay khoảnh khắc đời thường của anh luôn hút lượng lớn người hâm mộ tương tác.
