'Cực phẩm độc thân' Bùi Hoàng Việt Anh ở tuổi 26

Trên trang cá nhân mới đây, cầu thủ Bùi Hoàng Việt Anh khiến nhiều người theo dõi trầm trồ khi đăng tải hình ảnh khoe cơ bắp sau một buổi tập luyện. Thân hình 8 múi săn chắc, cơ bắp ấn tượng của nam trung vệ nhận được nhiều bình luận tán dương của người hâm mộ. Không ít người nhận xét cầu thủ sinh năm 1999 là một trong những cầu thủ độc thân sáng giá nhất hiện nay.