Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Cung đường chữ S giữa 'rừng cờ' Thanh Hóa mùa đẹp nhất năm

  • Chủ nhật, 26/10/2025 11:44 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Pù Luông, Thanh Hóa đang bước vào mùa lúa chín, vàng rực khắp các sườn đồi. Cung đường chữ S ở bản Đôn nổi bật giữa “biển vàng” ruộng bậc thang, thu hút đông đảo du khách check-in.

Pu Luong anh 1

Cuối tháng 10, Pù Luông bước vào mùa vàng rực rỡ. Ở bản Đôn, cung đường chữ S uốn lượn giữa ruộng lúa chín, rợp sắc cờ đỏ sao vàng khiến ai đi qua cũng muốn dừng lại ngắm nhìn.
Pu Luong anh 2

Vùng núi Pù Luông khí hậu mát mẻ, bao quanh bởi rừng nguyên sinh đan xen những thửa ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ vào mùa lúa chín. Đây cũng là điểm thu hút khách đến với Pù Luông những năm gần đây.
Pu Luong anh 3

Những lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng trở thành điểm nhấn giữa mùa vàng Pù Luông, chạm đến cảm xúc của nhiều du khách.
Pu Luong anh 4

Từ giữa tháng 8, những hàng cờ đỏ sao vàng được bà con bản Đôn giăng dọc cung đường, nổi bật giữa sắc vàng mùa lúa chín, tạo nên khung cảnh hùng vĩ mà nên thơ.
Pu Luong anh 5

Giữa không gian yên bình, sắc đỏ cờ Tổ quốc nổi bật, thiêng liêng và rực rỡ.
Pu Luong anh 6Pu Luong anh 7

Không chỉ thu hút du khách trong nước, nhiều du khách nước ngoài cũng tò mò dừng chân trước khung cảnh đặc biệt này để ghi lại khoảnh khắc ấn tượng.

Pu Luong anh 8Pu Luong anh 9

Vợ chồng Robert và Melissa, du khách đến từ Australia, chia sẻ: "Chúng tôi đặc biệt ấn tượng với khung cảnh nơi đây, có rất nhiều kỷ niệm khi trực tiếp được trải nghiệm đời sống sinh hoạt của người dân bản địa".

Pu Luong anh 10Pu Luong anh 11

Hiện tại, Pù Luông đã bước vào mùa lúa chín cuối cùng trong năm. Nơi đây có hai vụ lúa vào tháng 5, 6 và tháng 9, 10.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Hàng chục nghìn người xem livestream cảnh 'thiên đường' ở Thanh Hóa

Ẩn mình giữa những dãy núi đá vôi cao vút, Pù Luông (Thanh Hóa) hiện ra như một bức tranh tuyệt đẹp, được ví như "thiên đường giữa đại ngàn", hấp dẫn du khách.

13:07 7/6/2025

Khám phá Pù Luông mùa lúa chín

Tháng 10 đến, Pù Luông (Thanh Hóa) là một trong những điểm đến hút khách bởi trải nghiệm săn mây, ngắm mùa vàng.

07:04 2/10/2020

Pu Luong - mot Sa Pa thu nho cua Thanh Hoa hinh anh

Pù Luông - một Sa Pa thu nhỏ của Thanh Hóa

09:09 19/8/2019 09:09 19/8/2019

0

Thanh Hóa không chỉ có những bãi tắm nổi tiếng như Sầm Sơn. Tới đây, du khách có thể ghé thăm Pù Luông, một chốn nghỉ dưỡng "xanh" hòa mình cùng đất trời.

Thang 9, den Pu Luong ngam lua hinh anh

Tháng 9, đến Pù Luông ngắm lúa

17:58 8/9/2020 17:58 8/9/2020

0

Pù Luông (Thanh Hóa) là điểm đến phù hợp cho những chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày. Tháng 9 này, bạn có thể đến "Bali phiên bản Việt" để ngắm những thửa ruộng bậc thang sắp vào vụ gặt

Pu Luong - thien duong cua vung dat Thanh Hoa hinh anh

Pù Luông - thiên đường của vùng đất Thanh Hóa

18:44 1/7/2018 18:44 1/7/2018

0

Không cần phải đi đến những vùng đất Tây Bắc xa xôi, chỉ cần tới Pù Luông (Thanh Hóa), bạn đã có thể chiêm ngưỡng tất cả nét đẹp dung dị hòa quyện với mây trời.

https://tienphong.vn/check-in-cung-duong-chu-s-giua-bien-vang-gay-sot-mang-xa-hoi-post1790241.tpo

Trọng Tài/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Pù Luông Thanh Hóa Pù Luông Thanh Hóa điểm du lịch check-in

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý