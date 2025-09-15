Cuộc chạy đua trong đêm để giải cứu cô gái bị thao túng tâm lý

"Đây là một trong những vụ việc tôi không thể quên. Chỉ cần chậm vài giờ, cô gái ấy đã có thể bị đưa sang bên kia biên giới…", Đại úy Nguyễn Sơn Tùng, cán bộ Công an phường Định Công (Hà Nội), kể lại hành trình giải cứu cô gái bị lừa sang Campuchia.

22h ngày 4/9, chị L.T.H (SN 1974, trú tại phường Định Công) hốt hoảng lao vào trụ sở công an phường sở tại. Con gái chị là T (19 tuổi) đi đâu từ chiều mà không để lại lời nhắn. Khoảng 20h cùng ngày, một người nói giọng miền Nam dùng chính tài khoản của con gái chị gọi đến thông báo: "T đã bị bắt cóc".

Cú điện thoại đòi tiền chuộc

Đối tượng sau đó đe dọa: "Gia đình chuẩn bị 1 tỷ đồng tiền chuộc, nếu không T sẽ đánh đập, cưỡng hiếp và bán ra nước ngoài". Các cuộc gọi liên tiếp tra tấn tinh thần gia đình với màn hình điện thoại đen, tiếng la hét, tiếng đe dọa dồn dập…

Khi chồng chị H cố gắng bình tĩnh đối đáp, các đối tượng liền tăng tiền chuộc lên 1,2 tỷ đồng và ấn định thời hạn đúng sáng hôm sau phải giao tiền lúc 9h. Theo lời kể của gia đình, T vừa đỗ vào Đại học Quốc gia Hà Nội. Ở nhà, T rất ngoan, không bao giờ đi đâu mà không xin phép bố mẹ. Tuy nhiên, vào ngày hôm đó, T ra khỏi nhà từ chiều mà không hề thông báo gì.

Gia đình cháu T cùng các chiến sĩ công an sau khi được giải cứu.

Nhận tin báo, Ban chỉ huy CAP Định Công lập tức triệu tập toàn bộ cán bộ, chiến sỹ ngay trong đêm. Thượng tá Đặng Đình Toản, Trưởng CAP Định Công, nhớ lại: "Chúng tôi xác định đây là thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan công an, có dấu hiệu điều khiển nạn nhân từ xa để chiếm đoạt tài sản. Quan điểm chỉ đạo là bằng mọi giá phải bảo đảm an toàn cho cháu T trước, không để gia đình chuyển tiền, không để nạn nhân bị đưa ra khỏi tầm kiểm soát".

Ngay sau đó, một mặt động viên gia đình, hướng dẫn cách "câu giờ" cuộc thương lượng, mặt khác CAP Định Công đã rà soát các quán game, nhà nghỉ quanh Hà Nội để tìm dấu vết cháu T.

Qua điều tra, CAP Định Công đã phát hiện manh mối, đó là T đã đặt vé máy bay đi TP.HCM lúc 11h trưa cùng ngày. Chuyến bay khởi hành lúc 14h45, "delay" đến 15h30 mới cất cánh, hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 17h30.

"Lúc đó chúng tôi hiểu đây là vụ lừa đảo giả danh công an, ép nạn nhân di chuyển vào miền Nam để khống chế", Đại úy Nguyễn Sơn Tùng thông tin. Ngay trong đêm, anh được cấp trên phân công phụ trách tổ công tác bay vào TP.HCM và đi Tây Ninh để phối hợp với Công an Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài rà soát từng nhà nghỉ, khách sạn, khu vui chơi, trung tâm thương mại… để truy tìm tung tích của cháu T.

Đến 2h30 ngày 5/9 (tức khoảng 4,5 giờ kể từ lúc tiếp nhận thông tin vụ việc), tổ công tác CAP Định Công phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh đã tìm được cháu T đang ở một mình tại nhà nghỉ ở xã Bến Cầu, cách Cửa khẩu Mộc Bài vài trăm mét. Khi lực lượng công an tiếp cận, cháu T sững người và "không ngờ công an tới nhanh đến thế".

Giải mã bí ẩn vụ "bắt cóc"

Đến 10h ngày 5/9, CAP Định Công đã bàn giao T cho gia đình. Chia sẻ về quá trình giải cứu T, Trưởng CAP Định Công khẳng định quá trình giải quyết vụ việc gặp nhiều thuận lợi. Chỉ cần chậm trễ một chút nữa thôi là T sẽ bị kẻ xấu đưa sang bên kia biên giới.

Sau khi được giải cứu, gương mặt cháu T vẫn còn lộ rõ sự hoảng loạn. T kể lại, giọng run rẩy: "Lúc đầu có người gọi điện tự xưng là công an, nói em liên quan một vụ án. Họ nói nếu không hợp tác sẽ bị bắt, bị đi tù. Em sợ quá, chỉ biết làm theo. Họ bảo em ra sân bay, mua vé vào TP.HCM, rồi đến Tây Ninh để làm việc. Họ dặn không được nói với ai, kể cả bố mẹ, nếu không sẽ bị bắt ngay tại sân bay".

Bữa cơm cùng các chiến sĩ công an sau khi được giải cứu.

Trên đường di chuyển, các đối tượng liên tục gọi qua Zoom. Màn hình điện thoại mở suốt, giọng nói đanh thép như ra lệnh: "Họ bảo em không được tắt máy, không được nghe điện thoại người khác. Cứ vài phút là họ gọi kiểm tra. Em không dám ăn, không dám ngủ. Em nghĩ mình đang bị theo dõi, nếu trái lệnh sẽ bị bắt ngay lập tức", T chia sẻ.

Điều đáng nói, trong quá trình đi taxi về nhà nghỉ, T bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý, một mực giữ bí mật tuyệt đối việc mình "phối hợp với công an", dù bất cứ ai gạn hỏi T vẫn “chấp hành mệnh lệnh” của kẻ lạ mặt. Thậm chí chủ nhà nghỉ và người dân địa phương khi thấy T đi một mình và là người Bắc, mọi người gạn hỏi và khuyên quay về, nhưng T trong cơn hoảng sợ đã như bị thôi miên, không nghe bất cứ ai ngoài "công an rởm". "Chỉ khi gặp Công an phường Định Công, em mới nhận ra mình bị lừa", T nói.

Không giấu được xúc động khi gặp lại con, chị L.T.H cho biết: "Gia đình chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài sự biết ơn. Xin cảm ơn sâu sắc các đồng chí công an đã hết lòng giúp đỡ chúng tôi tìm được con, đưa cháu T an toàn trở về. Đây là bài học đáng nhớ của cháu, giúp cháu nâng cao kỹ năng sống trong xã hội hiện đại".

Điều bất ngờ là khi tổ công tác CAP Định Công phối hợp cùng Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra nhà nghỉ, họ phát hiện một trường hợp khác cũng đang "bị giam lỏng" tại đây. Đó là một nam thanh niên khoảng 25 tuổi, quê miền Trung, bị các đối tượng lừa sang Campuchia để bán thận với giá 1,5 tỷ đồng . Trong tâm trạng suy sụp, nam thanh niên này cũng hoàn toàn tin rằng mình bán thận để "trả nợ".

Các đối tượng hứa sẽ trả tiền sau khi mổ cắt thận, nên anh ta nghe lời đi từ quê ra Hà Nội rồi vào tận Tây Ninh chờ được đưa qua biên giới sang Campuchia. Các chiến sĩ CAP Định Công đã giải thích, trấn an và đưa nạn nhân tới trụ sở công an địa phương để trở về quê.

Bài học cho mọi người

Việc giải cứu cùng lúc hai nạn nhân cho thấy tính chất phức tạp, quy mô của loại tội phạm lừa đảo này. Chúng hoạt động có tổ chức, nhắm đến những người trẻ, dễ bị tác động tâm lý. Các chuyên gia tâm lý cho rằng có nhiều nguyên nhân khiến người trẻ, đặc biệt là sinh viên, người mới đi làm, dễ trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo qua điện thoại. Điều đầu tiên là do tâm lý sợ hãi khi bị dọa liên quan đến pháp luật. Những cuộc gọi giả danh công an, viện kiểm sát thường dùng ngôn ngữ "cứng", dọa bắt, dọa khởi tố. Người trẻ ít kinh nghiệm, chưa từng va chạm pháp luật dễ hoảng loạn, mất khả năng suy xét, chỉ biết làm theo lệnh để "thoát tội".

Bên cạnh đó, các bạn trẻ thiếu thông tin, kỹ năng phòng vệ số. Không ít bạn trẻ chưa hiểu cơ quan công an không làm việc, gửi giấy triệu tập hay thu thập thông tin qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Khi bị dẫn dụ, họ tưởng đó là quy trình thật. Hơn nữa, tâm lý “sợ xấu hổ”, ngại chia sẻ cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng lừa “dễ như ăn cơm” nhắm vào giới trẻ. Bởi khi bị đe dọa “bảo mật”, nạn nhân thường không dám kể với bố mẹ hay bạn bè vì sợ bị trách móc. Điều này càng khiến họ rơi sâu vào vòng kiểm soát của kẻ lừa đảo.

Lá thư cảm ơn của cháu T.

"Điểm chung của các vụ lừa đảo là đánh trúng nỗi sợ bản năng của nạn nhân. Một khi đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, nạn nhân trở nên dễ bảo, mất khả năng phản kháng. Đây là yếu tố khiến tội phạm công nghệ cao ngày càng táo tợn", Thượng tá Đặng Đình Toản nhận định.

Khi cháu T và nam thanh niên người miền Trung được giải cứu an toàn, cả nhà nghỉ ở xã Bến Cầu như vỡ òa. Những cái ôm nghẹn ngào, những giọt nước mắt xen lẫn tiếng thở phào nhẹ nhõm. Thượng tá Đặng Đình Toản cùng các chiến sỹ CAP Định Công nhìn đồng hồ, vậy là 4,5 giờ theo dấu nạn nhân và thực hiện giải cứu căng như dây đàn kết thúc.

Anh chia sẻ: "Với chúng tôi, mỗi cuộc giải cứu không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm giữ an toàn cho từng gia đình. Càng nguy hiểm càng phải quyết liệt hơn, vì chỉ chậm một bước là nạn nhân có thể không còn cơ hội quay về".

Vụ việc để lại lời cảnh báo sâu sắc về tội phạm công nghệ cao đang biến đổi nhanh chóng, đánh thẳng vào tâm lý hoang mang, sợ hãi của nạn nhân. Mỗi người dân cần tỉnh táo, trang bị kiến thức phòng tránh, liên hệ ngay với cơ quan công an khi có dấu hiệu nghi ngờ.