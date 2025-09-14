Cuộc chiến giá xe tại Trung Quốc vẫn tiếp tục leo thang

Dù chính phủ kêu gọi kiềm chế cạnh tranh và áp đặt các biện pháp chỉnh đốn, thị trường ôtô Trung Quốc vẫn chìm trong làn sóng giảm giá, phơi bày thách thức dư thừa công suất.

Một cuộc chiến giá khốc liệt tiếp tục bao trùm ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc, dù chính quyền đã áp dụng các biện pháp mạnh nhằm hạn chế tình trạng mà họ gọi là cạnh tranh "hỗn loạn". Thực trạng này phơi bày thách thức trong việc xử lý tình trạng dư thừa công suất sản xuất kéo dài nhiều năm qua.

Triển lãm ôtô Thành Đô 2025 vừa được tổ chức vào đầu tháng 9/2025, cho thấy mức độ cạnh tranh về giá giữa các hãng xe Trung Quốc vẫn còn rất khốc liệt và không thể giảm nhiệt trong thời gian gần.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc (CAAM), doanh số xe du lịch trong tháng 8/2025 đạt 2,54 triệu chiếc, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn mức tăng 14,7% của tháng 7. Đà tăng trưởng này được thúc đẩy bởi trợ cấp của chính phủ, sự xuất hiện của nhiều mẫu xe giá rẻ hơn và nhu cầu quốc tế ngày càng tăng.

BYD vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường, nhưng tốc độ tăng trưởng đã có dấu hiệu chậm lại. Tổng doanh số xe năng lượng mới (NEV), bao gồm xe thuần điện EV và xe hybrid PHEV, chỉ tăng 0,1% so với cùng kỳ, đạt 371.501 xe.

BYD vẫn dẫn đầu thị phần tại Trung Quốc, tuy nhiên hãng xe này đang đối mặt với mức tăng trưởng sụt giảm, chủ yếu do cuộc chiến về giá mà thương hiệu này khơi mào.

Trong khi đó, Geely ghi nhận bước nhảy vọt khi gần như gấp đôi doanh số xe NEV, đạt 147.347 xe, qua đó vượt mặt Tesla tại thị trường này. Hãng xe Mỹ chứng kiến doanh số giảm 4%, xuống còn 83.192 xe, theo số liệu của Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA). Các nhà sản xuất nội địa tiếp tục chiếm ưu thế trong phân khúc NEV, vốn chiếm tới 55,1% tổng doanh số trong nước. Tuy nhiên, triển vọng lâu dài của các thương hiệu này vẫn chưa chắc chắn.

Li Auto, vốn xếp thứ 5 vào tháng 8/2024, đã rơi khỏi top 10 sau khi mẫu SUV i8 ra mắt tháng 7/2025 nhận phản hồi yếu ớt từ khách hàng. Chỉ một tuần sau, công ty buộc phải rút bớt 3 phiên bản và thay bằng một biến thể duy nhất với giá 339.800 NDT ( 47.700 USD ).

Ở chiều hướng ngược lại, nhiều hãng xe có tỷ lệ tăng trưởng vượt bậc nhờ vào các dòng sản phẩm mới có mức giá phải chăng như Nio, Leapmotor hay Xpeng.

Ngược lại, Nio tăng trưởng hơn 50% nhờ mẫu SUV Onvo L90, được chào bán từ 179.800 NDT ( 25.300 USD ) nếu khách hàng chọn thuê pin hàng tháng. Cũng trong tuần này, Nio công bố kế hoạch huy động 1 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu, nhằm mở rộng mạng lưới trạm thay pin.

Leapmotor và Xpeng cũng chứng kiến doanh số gấp đôi, nhờ sức hút từ các mẫu xe giá rẻ. Leapmotor tung ra sedan thuần điện B01 với giá chỉ từ 89.800 NDT ( 12.700 USD ), còn Xpeng giới thiệu mẫu sedan Mona M03 giá từ 119.800 NDT ( 16.800 USD ).

Chính phủ Trung Quốc đang cố gắng "chấn chỉnh" thị trường ôtô trong cuộc chiến giá cả, các hành vi quảng cáo phóng đại cũng như các cuộc khẩu chiến giữa nhiều thương hiệu.

Tháng 8 cũng ghi nhận làn sóng khuyến mãi và giảm giá rầm rộ với 23 mẫu xe, trong đó có 14 mẫu EV, được hạ giá để kích cầu trong bối cảnh niềm tin người tiêu dùng suy yếu. Từ tháng 7/2025, chính phủ Trung Quốc đã kêu gọi kiềm chế cạnh tranh thái quá, đồng thời xử lý các hành vi quảng cáo phóng đại về công nghệ hỗ trợ lái hay phạm vi di chuyển.

Trong chiến dịch "chỉnh đốn" mới công bố, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) cùng nhiều cơ quan khác còn nhắm đến các cuộc công kích trực tuyến giữa các hãng xe và giới lãnh đạo. Các doanh nghiệp cam kết rút ngắn thời gian thanh toán cho nhà cung cấp, nhưng bài toán dư thừa công suất vẫn nan giải.

Nguyên nhân chính của cuộc chiến giá xe tại Trung Quốc đến từ việc sản xuất dư thừa trong khi nhu cầu và khả năng tiêu thụ trong nước chỉ có giới hạn, chủ yếu từ việc đánh giá sai nhu cầu xe điện của người tiêu dùng.

Theo số liệu chính phủ, các nhà máy ôtô Trung Quốc có khả năng sản xuất gần gấp đôi so với 27 triệu xe xuất xưởng năm 2024, trong khi tỷ lệ sử dụng công suất chỉ đạt khoảng 70%. Ông Bill Russo, Giám đốc điều hành hãng tư vấn Automobility tại Thượng Hải nhận định: "Nhà chức trách có thể hạn chế bớt các đợt giảm giá ồ ạt và siết chặt quy định thanh toán, nhưng với năng lực sản xuất quá lớn trong khi nhu cầu trong nước chỉ có giới hạn, vẫn khó tránh khỏi hiện tượng bán phá giá".

Ông cũng cho rằng kỳ vọng trước đây về nhu cầu nội địa đã quá lạc quan, khi ngành công nghiệp nhanh chóng chuyển từ xe xăng sang xe điện, dẫn đến tình trạng "sản xuất dư thừa những dòng xe đã không còn được ưa chuộng".

Trong bối cảnh này, các thương hiệu Trung Quốc đang hướng đến nhiều thị trường quốc tế như châu Á và châu Âu. Tại IAA Mobility 2025, có đến 116 doanh nghiệp đến từ quốc gia này tham dự, một con số kỷ lục so với các năm trước.

Trước bối cảnh dư cung, xuất khẩu sẽ tiếp tục là hướng đi trọng tâm của các hãng xe Trung Quốc. Tại triển lãm IAA Mobility 2025 ở Munich (Đức), có tới 116 doanh nghiệp Trung Quốc tham dự – một con số kỷ lục, nhiều hơn tổng số nhà triển lãm đến từ Hàn Quốc, Italy và Mỹ cộng lại. Điều này cho thấy cuộc chiến về giá từ các thương hiệu Trung Quốc không chỉ giảm bớt mà còn có nguy cơ lan rộng ra toàn cầu.