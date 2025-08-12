Cuộc chiến giành khối tài sản tỷ USD của tỷ phú đột tử vì 'nuốt ong'

Cái chết đột ngột của doanh nhân Sunjay Kapur đã châm ngòi cho cuộc chiến tranh giành quyền lực tại một trong những tập đoàn sản xuất linh kiện ôtô lớn nhất Ấn Độ.

Sona Comstar bổ nhiệm bà Sachdeva làm giám đốc không điều hành sau cái chết của ông Kapur.

Ngày 12/6, tỷ phú Sunjay Kapur (53 tuổi) bất ngờ qua đời vì lên cơn đau tim khi đang chơi polo ở Surrey (Anh). Truyền thông địa phương cho biết ông đã vô tình nuốt phải một con ong trước khi ngã quỵ, theo The Telegraph.

Ông Kapur là người thừa kế Sona Comstar - tập đoàn linh kiện ôtô trị giá 2,7 tỷ bảng Anh (hơn 3,6 tỷ USD ) do cha ông sáng lập. Doanh nhân này nổi tiếng trong giới thượng lưu New Delhi và được cho là có mối quan hệ thân thiết với Thái tử Charles (nay là Quốc vương Anh). Trong đời, ông từng ba lần kết hôn: lần đầu với nhà thiết kế Nandita Mahani, sau đó là nữ diễn viên Bollywood Karisma Kapoor, và từ năm 2017 chung sống với cựu người mẫu Priya Sachdev.

Mẹ tỷ phú tố bị "cướp" quyền thừa kế

Sau khi ông Kapur qua đời, Sona Comstar rơi vào vòng xoáy tranh chấp quyền kiểm soát giữa mẹ ông - bà Rani Kapur - và ban lãnh đạo công ty. Ngày 24/7, bà Rani gửi thư tới hội đồng quản trị, cáo buộc con trai qua đời trong “hoàn cảnh đầy nghi vấn, chưa được giải thích rõ ràng” và cho rằng các nhân vật trong công ty đã lợi dụng thời điểm gia đình đang tang chế để “chiếm đoạt và tước đoạt di sản của gia đình”.

Rani Kapur, mẹ của doanh nhân, cáo buộc con trai bà đã chết trong "hoàn cảnh không thể giải thích được". Ảnh: Shamita Gaikwad/X.

Bà cũng tố bị “ép ký các tài liệu sau cánh cửa khóa kín” trong tình trạng đau buồn và bị cắt quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng. Theo bà, chồng bà - người sáng lập tập đoàn và mất năm 2015 - đã để lại toàn bộ tài sản cho bà, đồng thời trao cho bà quyền sở hữu phần lớn cổ phần của Sona Group.

Tuy nhiên, trong văn bản gửi cơ quan quản lý thị trường, Sona Comstar khẳng định bà Rani không còn là cổ đông kể từ năm 2019, bác bỏ tuyên bố về quyền sở hữu đa số của bà.

Động thái của vợ tỷ phú

Ban lãnh đạo công ty đã đề cử bà Priya Sachdev - vợ ba của ông Kapur - làm thành viên hội đồng quản trị không điều hành, và chính thức thông qua tại đại hội cổ đông ngày 25/7, bất chấp phản đối của bà Rani.

Một tuần trước, văn phòng bà Sachdev công bố báo cáo của nhân viên điều tra tử vong tại Surrey, kết luận ông Kapur qua đời do nguyên nhân tự nhiên: phì đại tâm thất và bệnh tim thiếu máu cục bộ. Kết quả này đã khép lại cuộc điều tra và bác bỏ nghi ngờ về nguyên nhân bất thường.

Bà Rani trước đó đã gửi thư tới cơ quan chức năng Anh đề nghị điều tra, cho rằng cái chết của con trai “ẩn chứa âm mưu” nhằm loại bỏ gia đình khỏi quyền kiểm soát doanh nghiệp. Luật sư Vaibhav Gaggar - đại diện pháp lý của bà - nhấn mạnh: “Điều này càng củng cố nhận định của bà rằng toàn bộ di sản đang bị chiếm đoạt, và có thể tất cả đều liên quan đến cái chết của con trai bà”.

Sunjay Kapur với người vợ thứ ba, Priya Sachdev.

Cuộc tranh chấp cũng thu hút sự chú ý của bà Mandhira Kapur - chị gái ông Kapur, người đã cắt đứt liên lạc với em trai suốt bốn năm qua. Trên Instagram, bà đăng ảnh chụp cùng mẹ và em trai, kèm lời hứa “bảo vệ những gì em muốn và ước mơ của cha”.

Ông Kapur có hai con với nữ diễn viên Karisma Kapoor - người vợ thứ hai.

Sona Comstar hiện có 72% cổ phần thuộc sở hữu công chúng và 28% do Aureus Investments Private Limited nắm giữ. Tại Ấn Độ, khoảng 90% công ty niêm yết là doanh nghiệp gia đình, nhưng chỉ 63% có kế hoạch kế nhiệm rõ ràng, theo khảo sát của PwC.

Trước đây, Ấn Độ cũng từng chứng kiến cuộc chiến giành quyền lực công khai giữa hai anh em tỷ phú Mukesh và Anil Ambani sau khi cha họ - ông Dhirubhai Ambani - qua đời năm 2002 mà không để lại di chúc. Cuộc tranh chấp chỉ kết thúc khi mẹ họ, bà Kokilaben, đứng ra hòa giải.