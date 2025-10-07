Cuộc đua ưu đãi của xe hybrid, càng cuối năm càng giảm sâu

Loạt mẫu xe đang được giảm giá hàng chục triệu đồng trong tháng 10 nhằm kích cầu mua sắm cuối năm.

Những mẫu xe sở hữu động cơ lai xăng-điện đang liên tục được áp dụng khuyến mại trong quý cuối năm. Đây có thể xem là thời điểm vàng để người mua tiếp cận với nhóm ôtô hybrid với mức giá tiết kiệm hơn.

Đa số xe hybrid từ Toyota giảm phí trước bạ

Toàn bộ dải sản phẩm xanh của Toyota tại Việt Nam đều đang được áp dụng chương trình ưu đãi phí trước bạ trong tháng 10.

Cụ thể, phiên bản HEV của Yaris Cross được giảm 50% phí trước bạ, người mua cũng được tặng kèm một năm bảo hiểm thân vỏ, tổng giá trị ưu đãi tương đương 48,5 triệu đồng. Khách hàng mua Corolla Cross HEV hưởng khuyến mại tương tự, đưa giá bán xe từ 905 triệu xuống còn 859 triệu đồng.

Mẫu sedan hybrid hạng D được giảm 50% phí trước bạ. Ảnh: Đan Thanh.

Hai tùy chọn động cơ hybrid của mẫu sedan hạng D Toyota Camry đều đang giảm 50% phí trước bạ trong tháng 10, tương đương 73-77 triệu đồng. Như vậy sau khi áp dụng ưu đãi, khách hàng có thể mua mẫu xe này với mức giá 1,38- 1,45 tỷ đồng .

Suzuki XL7 Hybrid giảm 100% phí trước bạ

Mẫu MPV XL7 Hybrid của Suzuki đang áp dụng ưu đãi 100% phí trước bạ trong tháng 10, tương đương 70 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng khi mua XL7 Hybrid cũng sở hữu gói bảo dưỡng kéo dài 3,5 năm tại các đại lý, cơ sở dịch vụ chính hãng toàn quốc.

Tại Việt Nam, XL7 Hybrid không phải một mẫu xe có doanh số quá cao nhưng luôn là lựa chọn thú vị trong phân khúc, hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu.

Xe được bán với giá dao động 599,9-607,9 triệu đồng với 2 tùy chọn màu ngoại thất.

Kia giảm giá Carnival HEV và Sorento HEV

Hai mẫu xe đầu bảng của Kia tại Việt Nam đều sở hữu tùy chọn động cơ hybrid và plug-in hybrid. Trong tháng 10, toàn bộ phiên bản hệ truyền động lai của hãng xe Hàn Quốc đều được giảm giá từ 10-35 triệu đồng.

Sorento PHEV bản 1.6L Premium đang được giảm 13 triệu so với giá niêm yết, đưa giá bán về mức 1,286 tỷ đồng . Phiên bản Hybrid 1.6L Premium được giảm từ 1,149 tỷ xuống còn 1,139 tỷ đồng .

Kia Carnival HEV cả 2 phiên bản đều được giảm tiền mặt trong tháng 10. Ảnh: Kia.

Hai tùy chọn của New Kia Carnival Hybrid là bản với giá bán dao động 1,799-1,879 tỷ đang giảm 20 triệu đồng. Khách hàng khi mua Carnival trong tháng đầu quý IV cũng được tặng kèm một năm bảo hiểm vật chất và các ưu đãi khác từ đại lý.

Honda giảm giá xe hybrid

Honda HR-V phiên bản e:HEV RS đang được giảm 50% phí trước bạ trong tháng 10, tặng kèm một năm bảo hiểm thương hiệu. Với ưu đãi này, khách hàng có thể tiết kiệm khoảng 43 triệu đồng chi phí lăn bánh.

Ngoài HR-V, phiên bản HEV của mẫu sedan cỡ C Civic cũng được hưởng ưu đãi 100% phí trước bạ, áp dụng cho các mẫu xe sản xuất năm 2024 (VIN24). Sau ưu đãi, giá của chiếc sedan này được giảm từ 999 triệu xuống còn 900 triệu đồng.

PHEV Trung Quốc tham gia cuộc đua ưu đãi

Các mẫu PHEV mới từ hãng xe Trung Quốc bắt đầu tham gia vào cuộc đua khuyến mại trong tháng cuối năm.

Chẳng hạn chiếc Jaecoo J7 bản PHEV với giá niêm yết 969 triệu nay chỉ còn 889 triệu đồng. Khách hàng mua chiếc SUV này còn được tặng ứng dụng quản lý xe từ xa T-box trị giá 20 triệu đồng.

BYD Sealion 6 và Jaecoo J7 đều đang được giảm giá trong tháng 10. Ảnh: Đan Thanh.

Với chiếc BYD Sealion 6, khách hàng mua xe trong tháng 10 được tặng bộ sạc treo tường hoặc ứng dụng điều khiển từ xa BYD App cùng thảm sàn chính hãng. Tổng giá trị quà tặng khoảng 40 triệu đồng. Sealion 6 đang được bán tại thị trường Việt với 2 phiên bản, giá dao động 839-936 triệu đồng.

Sự xuất hiện ngày càng dày đặc của các chương trình ưu đãi cho xe lai xăng-điện cho thấy cuộc đua chuyển dịch sang phương tiện tiết kiệm nhiên liệu đang diễn ra mạnh mẽ hơn. Với mức giá dễ tiếp cận hơn trong tháng 10, nhóm xe hybrid đang trở thành lựa chọn hấp dẫn cho người dùng Việt, đặc biệt là những ai muốn tiết kiệm chi phí vận hành.