Cuộc hôn nhân bí ẩn của Dembele

Vợ chồng Ousmane Dembele chọn giữ kín đời tư, từ đám cưới bí mật ở Morocco đến cô con gái “Catalan” chưa từng lộ diện trước công chúng.

Ousmane Dembele và Rima Edbouche tổ chức đám cưới năm 2021. Ảnh: Tribuna.

Trong khoảnh khắc Ousmane Dembele bước lên bục nhận Quả bóng vàng 2025 - phần thưởng cao quý nhất đời cầu thủ, người vợ Rima Edbouche đã lặng lẽ chia sẻ dòng trạng thái trên mạng xã hội: “Tự hào”. Chỉ vài chữ giản dị, nhưng đó là lời chúc mừng ý nghĩa nhất gửi đến người đàn ông đã vượt qua nhiều sóng gió để đứng trên đỉnh vinh quang.

Khác với nhiều cầu thủ thích phô bày đời sống xa hoa, Dembele chọn cách giữ kín chuyện riêng tư. Và Rima Edbouche, người vợ đồng hành cùng anh, cũng trở thành một “bóng hình bí ẩn” gây tò mò.

Rima sinh ra tại Douar Aghbalou, gần Guelmim (miền Nam Morocco), sau đó lớn lên tại Pháp. Cô được biết đến như một nhà sáng tạo nội dung về thời trang và phong cách sống trên TikTok, song luôn chọn cách xuất hiện chừng mực, không ồn ào. Theo ước tính, Rima sinh năm 1999, kém Dembele hai tuổi.

Tháng 12/2021, cặp đôi tổ chức đám cưới truyền thống tại Morocco. Hôn lễ này từng khiến đồng đội ở Barcelona bất ngờ, bởi trước đó không ai biết Dembele đã hẹn hò nghiêm túc. Chính sự kín tiếng ấy khiến Rima trở thành nhân vật được nhắc đến nhiều nhưng hiếm khi xuất hiện công khai.

Rima Edbouche có sức ảnh hưởng nhưng kín tiếng trên mạng xã hội. Ảnh: X.

Một năm sau ngày cưới, gia đình nhỏ của Dembele và Rima chào đón con gái đầu lòng. Tên thật của bé chưa bao giờ được tiết lộ, để bảo vệ sự riêng tư. Khi nhắc đến con, tiền đạo người Pháp thường gọi trìu mến là “cô bé Catalan” - cách ông bố trẻ khẳng định tình cảm với Barcelona, nơi đánh dấu chặng đường trưởng thành trong sự nghiệp.

Khác với nhiều cặp đôi trong giới bóng đá thường chia sẻ cuộc sống hằng ngày lên mạng xã hội, Dembele và Rima chọn giữ khoảng cách. Họ hiếm khi để lộ hình ảnh con gái, chỉ dừng lại ở những chi tiết nhỏ như bàn tay bé xíu trong bức ảnh chồng đăng tải.

Dù kín tiếng, Rima vẫn luôn đồng hành trong những thời khắc quan trọng: từ lúc Dembele thi đấu cho Barcelona, chuyển sang PSG, đến khi anh cùng đồng đội nâng cúp Champions League 2025.

Tháng 7/2025, sau thất bại của PSG tại chung kết Cúp Thế giới các CLB, Rima từng gây chú ý khi bất ngờ xóa toàn bộ nội dung trên Instagram cá nhân với hơn 182.000 người theo dõi. Hành động này càng làm tăng thêm hình ảnh “bí ẩn” vốn đã gắn với cô.

Sự lựa chọn lặng lẽ của Dembele và vợ khiến công chúng vừa tò mò vừa tôn trọng. Trong khi sự nghiệp trải qua nhiều thăng trầm như từng có thời điểm anh bị treo giò tại PSG vì mâu thuẫn nội bộ, gia đình vẫn là bến đỗ vững chắc.

Chiến thắng ở Quả bóng vàng 2025, do chính huyền thoại Ronaldinho trao, khép lại hành trình tái sinh ngoạn mục của Dembele. Và sau ánh hào quang, người ta nhớ đến hình ảnh Rima, người vợ bí ẩn, âm thầm chia sẻ niềm vui, trở thành biểu tượng của sự đồng hành lặng lẽ nhưng bền bỉ trong thế giới bóng đá nhiều thị phi.