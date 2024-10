Cuộc săn lùng kho báu bí ẩn nhất nước Pháp kết thúc sau 31 năm

Họa sĩ người Pháp Michel Becker, người chủ trì trò chơi săn cú đồng - đổi cú vàng với giải thưởng trị giá 330.000 USD, tuyên bố mọi câu đố đã được giải.

“Một câu trả lời có thể giành chiến thắng vừa được gửi đến và đang chờ xác minh”, một bài đăng trên hội săn cú vào 6h11 sáng 3/10. “Không cần gửi thêm câu trả lời nào khác. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo sớm nhất có thể”.

Hai tiếng sau, bài đăng thứ hai xuất hiện: “Đừng đào nữa! Chúng tôi xác nhận bản sao của con cú vàng đã được tìm thấy trong đêm qua. Câu trả lời đã được chấp thuận”.

Săn cú đồng - đổi cú vàng

Tác giả hai bài đăng trong hội săn cú là họa sĩ người Pháp Michel Becker, người vẽ minh họa cho quyển On the Trail of the Golden Owl (Tạm dịch: Theo dấu cú vàng). Ông là người điêu khắc bức tượng chim cú bằng vàng trị giá 330.000 USD và hứa sẽ trao tác phẩm này cho bất kỳ ai tìm được bản sao làm bằng đồng của nó.

Cuộc chơi săn cú đồng - đổi cú vàng lấy cảm hứng từ tác phẩm Masquerade, quyển sách bán chạy nhất của họa sĩ người Anh Kit William vào năm 1979. Sách đã bán được hơn 1 triệu bản sau khi khởi xướng cuộc tìm kiếm chú thỏ vàng nạm đá quý 18 carat. Ba năm sau, chú thỏ được tìm thấy ở một công viên tại hạt Bedfordshire (Anh).

Họa sĩ Michel Becker đã hợp tác với tác giả Max Valentin để tạo ra hành trình săn cú kéo dài 31 năm cho người dân Pháp. Ảnh: Lingot d'Art - Musée de la Chouette d'Or.

Đối với trò săn cú ở Pháp, những người chơi phải chứng minh rằng họ đã được dẫn đến nơi chôn bản sao bằng cách giải đúng 11 câu đố chính và 1 câu đố ẩn trong sách On the Trail of the Golden Owl của tác giả Max Valentin. Trò săn cú của tác giả người Pháp đã kéo dài 31 năm và thu hút hàng chục nghìn người tham gia.

Những người chơi, còn gọi là “thợ săn cú”, còn tạo ra một cộng đồng trao đổi thông tin, kiến thức và xây dựng cơ sở dữ liệu cho hành trình tìm bức tượng cú đồng. Trong nhiều năm, đã có nhiều câu trả lời cho 11 câu đố được đưa ra. Tuy nhiên, hầu như không ai thành công trong việc giải câu đố ẩn thứ 12, câu đố được tạo ra từ các manh mối của 11 câu đố chính.

Tranh cãi

Trò săn cú thậm chí đã dẫn đến một số vụ kiện. Chính họa sĩ Becker đã đệ đơn kiện gia đình tác giả Valentin để có thông tin chính xác về nơi cố nhà văn chôn bức tượng cú bằng đồng.

Khi đó, họa sĩ Becker chỉ sở hữu con cú vàng nhưng không biết rõ vị trí tác giả Valentin chôn con cú đồng. Trước khi qua đời vào năm 2009, tác giả đã để lời giải của 12 câu đố trong phong bì và trao cho những người thừa kế.

Vài năm sau, Becker cũng bị kiện vì có ý định bán bức tượng cú vàng. Cuối cùng, thẩm phán của tòa địa phương phán quyết tác phẩm điêu khắc 330.000 USD không được mang đi mua bán vì nó rõ ràng thuộc về người chiến thắng của trò chơi săn cú.

Họa sĩ Becker từng bị kiện vì có ý định bán bức tượng cú vàng trị giá 330.000 USD . Ảnh: Michel Becker.

Mất dần kiên nhẫn sau ba thập kỷ chờ đợi, Becker đã khiến các thợ săn cú phẫn nộ khi gợi ý cho mọi người về vị trí của bức tượng cú đồng.

Ngày 3/10, nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi trò chơi cuối cùng đã kết thúc. Tin tức này “thật sự là một cú sốc với tôi”, một thành viên trong cộng đồng săn cú viết. “Tôi thừa nhận mình đã rơi vài giọt nước mắt”, một người khác nói thêm. Tuy nhiên, một số người cho biết họ cảm thấy “nhẹ nhõm” và “tự do” sau thời gian dài săn cú.

Hai câu hỏi lớn nhất hiện nay là: Ai đã đào được bức tượng cú đồng? Bức tượng được chôn ở đâu? Đáp án cho hai câu hỏi vẫn chưa được tiết lộ. Một số thành viên trong hội săn cú còn nghi ngờ người chủ trì đã gian lận.

Trò chơi tìm kho báu lớn nhất thế giới thuộc về tác phẩm của Byron Preiss. The Secret của Preiss xuất bản vào năm 1982 và chứa 12 câu đố. Đáp án của mỗi câu đố dẫn đến 12 vị trị ở khắp nước Mỹ và Anh - nơi những hòm kho báu được chôn giấu. Đến nay chỉ có 3 câu đố được giải đáp.