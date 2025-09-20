Cuộc sống của hot girl Huyền 2K4 sau khi làm dâu hào môn

Huyền 2K4 (tên thật Lê Thị Khánh Huyền) là influencer đình đám với hơn 7,2 triệu follow trên TikTok và 2,6 triệu người theo dõi trên Instagram. Sau khi nổi lên với những clip khoe sắc vóc gợi cảm, cô nàng gây bất ngờ khi lên xe hoa vào năm 2022, lúc vừa tròn 18 tuổi. Chồng cô là Nguyễn Phạm Anh Duy (biệt danh Duy Nhỏ, sinh năm 1998), được biết đến là thiếu gia trong một gia đình giàu có ở Đồng Tháp.