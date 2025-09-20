Cuộc sống của hot girl Huyền 2K4 sau khi làm dâu hào môn

|
Huyền 2K4 (tên thật Lê Thị Khánh Huyền) là influencer đình đám với hơn 7,2 triệu follow trên TikTok và 2,6 triệu người theo dõi trên Instagram. Sau khi nổi lên với những clip khoe sắc vóc gợi cảm, cô nàng gây bất ngờ khi lên xe hoa vào năm 2022, lúc vừa tròn 18 tuổi. Chồng cô là Nguyễn Phạm Anh Duy (biệt danh Duy Nhỏ, sinh năm 1998), được biết đến là thiếu gia trong một gia đình giàu có ở Đồng Tháp.
Sau khi làm dâu hào môn, Huyền 2K4 được chồng yêu chiều. Trong sinh nhật tròn 20 tuổi vào tháng 12 năm ngoái, cô bất ngờ công khai có con gái, khi em bé đã được 2 tuổi. Trước đó, vào năm 2022, Huyền 2K4 có lần đăng story ẩn ý sắp sinh con nhưng sau đó vội xóa đi.
Sau khi công khai có con, Huyền 2K4 trở thành hot mom đình đám. Cô cập nhật những hình ảnh và video vui nhộn cùng "công chúa nhỏ" trên các kênh cá nhân. Con gái của Huyền 2K4 và Bụt cũng trở thành hot kid bởi sự ngoan ngoãn, nhí nhố và có nhiều biểu cảm hài hước. Trong các clip, cô bé có cách trò chuyện "trưởng thành" và nói tiếng Anh tốt. Không ít dân mạng dành lời khen cho hot mom vì dạy con khéo.
Lê Thị Khánh Huyền (sinh năm 2004, đến từ Quảng Ninh) nổi lên từ vai trò hot girl và người mẫu ảnh. Sau khi kết hôn, cô được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc và kín tiếng hơn.
Thời điểm mới kết hôn, Huyền 2K4 và Duy Nhỏ cũng đối diện một số ồn ào về tình cảm với người cũ. Tuy nhiên, thiếu gia Đồng Tháp luôn thể hiện sự bảo vệ, ủng hộ dành cho vợ.
Đã là mẹ một con, Huyền 2K4 vẫn theo đuổi phong cách gợi cảm và thường xuyên đổi mới với các concept khác nhau. Cô từng gây ấn tượng khi đổi sang mốt da nâu khỏe khoắn và đầy cá tính, khác hẳn phong cách nàng thơ ngọt ngào trước đây.
Hiện tại, Huyền 2K4 vẫn là gương mặt được nhiều nhãn hàng mời hợp tác, liên tục tham gia các sự kiện. Cô cũng thường xuyên du lịch, nghỉ dưỡng ở những resort hạng sang, tận hưởng cuộc sống sang chảnh.
