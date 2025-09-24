Cuộc sống của nữ runner sau khi gây sốt ở giải chạy tại TP.HCM

Đến với chạy bộ để giữ dáng, xả stress sau giờ làm, Nguyễn Thu Hà (Hà Nội) cảm thấy bản thân nhận lại được nhiều ích lợi hơn thế khi gắn bó với những cung đường chạy.

Thu Hà là một trong những runner nổi tiếng trên mạng xã hội.

Sau 8 tiếng làm "dân công sở" tại một ngân hàng lớn ở Hà Nội, Nguyễn Thu Hà (sinh năm 1995) lại thay đồng phục công ty sang bộ đồ thể thao thoải mái, xỏ đôi giày quen thuộc rồi bắt đầu chạy bộ. Đây là sở thích, cũng là thói quen vài năm nay cô duy trì.

Hoàn thành đường chạy khi đã thấm mệt, người đẫm mồ hôi, Hà cảm nhận sự mãn nguyện, có chút tự hào quen thuộc.

"Với tôi, chạy bộ giống như khoảng thời gian để 'trốn' khỏi áp lực công việc và cuộc sống. Chỉ cần xỏ giày ra đường, mọi căng thẳng dường như lùi lại phía sau", Thu Hà chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Khỏe cả thể chất và tinh thần

Nhớ lại hành trình đến với chạy bộ, Thu Hà kể khoảng 3 năm trước, khi các ngân hàng tổ chức nhiều giải chạy cho nhân viên, cô cũng bắt đầu thử sức. Ngoài gym, cô xem đây là bộ môn hỗ trợ giữ dáng và xả stress sau giờ làm.

"Nhưng càng chạy, tôi càng thấy nó giống như một thử thách nho nhỏ với chính mình, mỗi km vượt qua là một lần thấy tự hào", cô bày tỏ.

Thu Hà thường dành thời gian chạy bộ sau giờ làm.

Hà nhớ rõ buổi đầu tập, cô chỉ chạy được hơn 2 km đã thở hổn hển, chân nặng trĩu. Song khi dừng lại, nhìn đồng hồ đếm và thấy bản thân đã thực sự hoàn thành, một cảm giác đặc biệt dội lên trong cô, giống như: "Mình cũng làm được đấy chứ!". Từ đó, cô càng có động lực để luyện tập hơn.

Từ khi chạy bộ, Hà cũng cảm nhận cơ thể có nhiều thay đổi rõ rệt: khỏe hơn, dẻo dai hơn và ngủ ngon hơn. Tinh thần cô cũng trở nên tích cực, lạc quan hơn hẳn sau những đường chạy. Đặc biệt, cô tập được thói quen kỷ luật hơn trong sinh hoạt và biết cân bằng cuộc sống.

Hiện, Hà vẫn xem chạy bộ như một sở thích, không quá đặt nặng thành tích. Bởi vậy, cô không bó buộc chạy theo lịch trình cố định, chủ yếu chạy trên máy để duy trì thể lực hoặc hẹn bạn bè ra công viên chạy vào cuối tuần, mỗi lần khoảng 5-7 km.

"Vì chơi thêm cùng lúc một số môn thể thao khác như pickleball, tôi bị chấn thương gối khá thường xuyên. Những lúc đó, tôi phải giảm khối lượng, tập thêm phục hồi. Nhưng tôi vẫn cố gắng duy trì đều, vì chỉ cần nghĩ đến cảm giác sau khi chạy xong là lại có động lực", cô chia sẻ.

Hot girl đường chạy

Sau thời gian làm quen với các đường chạy, Hà bắt đầu mạnh dạn đăng ký tham gia một số giải chạy, thường ở nội dung 10 km. Hồi tháng 2, cô từng gây bão mạng xã hội với loạt ảnh khi tham gia giải chạy đêm được tổ chức ở TP.HCM với quy mô 12.000 người tham dự, được nhiều dân mạng ưu ái gọi là "hot girl đường chạy".

Hiện, Hà cũng là một trong những runner nổi tiếng trên mạng xã hội, có 65.000 người theo dõi nhờ vẻ ngoài cuốn hút. Trên trang cá nhân, không khó để bắt gặp những bức hình check-in trên đường chạy hay tham dự giải của nữ nhân viên ngân hàng.

Với cô, ấn tượng nhất chính là những giải chạy của cơ quan tổ chức ở cả TP.HCM và Hà Nội. Tham gia cùng nhiều đồng nghiệp, cô và mọi người vừa thi đua, vừa cổ vũ nhau trên đường chạy tạo nên một tinh thần gắn kết đặc biệt, khiến trải nghiệm trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Thu Hà từng tham gia nhiều giải chạy trong nước.

Sau 3 năm chạy bộ, Hà cảm nhận đây không chỉ là một môn thể thao mà đã trở thành một phần nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Điều thú vị nhất khi chinh phục những cung đường, theo cô, là cảm giác được thả lỏng tâm trí, để đầu óc rảnh rang, chỉ còn nhịp thở và bước chân.

"Cũng có những người nhờ tôi cho lời khuyên để bắt đầu chạy bộ. Tôi thường chia sẻ rằng đừng đặt áp lực phải chạy xa hay nhanh ngay từ đầu. Hãy bắt đầu từ vài km ngắn, chạy chậm thôi và để cơ thể làm quen dần. Quan trọng là phải tìm thấy niềm vui trong từng bước chạy, khi đó bạn sẽ muốn gắn bó lâu dài", cô chia sẻ, nói thêm cô tin rằng ai bắt đầu cũng sẽ tìm thấy cho riêng mình một lý do để gắn bó với môn thể thao này.