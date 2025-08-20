Cuộc sống của thần đồng gia nhập SpaceX năm 14 tuổi

Các phòng thí nghiệm AI muốn mời chào thần đồng này. Big Tech cũng muốn. Nhưng cuối cùng, lĩnh vực tài chính định lượng mới là nơi chinh phục được thần đồng Kairan Quazi.

Kairan Quazi (16 tuổi). Ảnh: Business Insider.

Hai năm trước, Kairan Quazi (Mỹ) vang danh khi tốt nghiệp đại học, trở thành kỹ sư của SpaceX ở tuổi 14. Tháng 8 năm nay, cậu rẽ hướng, bắt đầu công việc mới tại Citadel Securities - “gã khổng lồ” giao dịch có hệ thống ở thành phố New York - với vai trò nhà phát triển định lượng.

“Sau hai năm ở SpaceX, tôi cảm thấy đã sẵn sàng đón nhận thử thách mới, mở rộng kỹ năng trong môi trường hiệu suất cao khác”, Quazi chia sẻ với Business Insider. “Citadel Securities có văn hoá đầy tham vọng tương tự, nhưng lại ở lĩnh vực hoàn toàn mới, điều này thật sự rất hấp dẫn đối với tôi”.

Việc chiêu mộ này được coi là chiến thắng đáng chú ý của Citadel Securities, trong bối cảnh các công ty giao dịch định lượng cạnh tranh quyết liệt để thu hút nhân tài với những phòng thí nghiệm AI như OpenAI, Anthropic và xAI.

Citadel Securities của tỷ phú Ken Griffin là một trong những công ty giao dịch tốc độ cao hàng đầu thế giới. Mỗi ngày, công ty xử lý khối tài sản trị giá hàng trăm tỷ USD, gồm cổ phiếu, tiền tệ và nhiều loại tài sản khác.

Với công nghệ, thuật toán tối tân, công ty này thay mặt các tổ chức, nhà đầu tư cá nhân thực hiện giao dịch, chiếm khoảng 35% khối lượng giao dịch cổ phiếu bán lẻ tại Mỹ, đồng thời triển khai các chiến lược giao dịch độc quyền. Theo truyền thông, năm 2024 họ thu về gần 10 tỷ USD và đạt kỷ lục 3,4 tỷ USD chỉ trong quý I/2025.

Trong vai trò mới, Quazi sẽ làm việc trong hạ tầng giao dịch toàn cầu của công ty, tại điểm giao nhau giữa kỹ thuật và giải quyết vấn đề định lượng, phối hợp với cả nhà giao dịch lẫn kỹ sư.

“Điều này giống như bước chuyển tự nhiên từ văn hóa hiệu suất cao tại SpaceX”, Quazi nói.

Lý do rời bỏ Thung lũng Silicon

Mới 16 tuổi, Quazi đã tích lũy vô số thành tích và kỷ lục. Lớn lên tại vùng Vịnh (Mỹ), cậu học vượt cấp rồi vào đại học khi mới 9 tuổi. Năm 10 tuổi, Quazi thực tập tại Intel Labs, nghiên cứu về nền tảng tạo giọng nói dự đoán. Năm 2022, thần đồng thực tập về machine learning tại công ty tình báo mạng Blackbird.AI.

Sau đó, Kairan Quazi trở thành sinh viên tốt nghiệp trẻ nhất của Đại học Santa Clara, cầm tấm bằng kỹ sư phần mềm gia nhập bộ phận Starlink của SpaceX.

Cậu không phải làm việc vặt hay tham gia các dự án “cho có”. Ngay sau khi vào công ty, Quazi tham gia vào các hệ thống then chốt, thiết kế và triển khai phần mềm xác định cách vệ tinh Starlink hướng chùm tín hiệu, đảm bảo Internet tốc độ cao, ổn định cho hàng triệu khách hàng.

“Tôi có phạm vi công việc rất rộng và nhiều trách nhiệm, đặc biệt là với một kỹ sư trẻ”, Quazi kể.

Cậu còn cho biết bản thân được giao toàn quyền nhiều dự án, từ “phát triển ý tưởng, trình bày trước các kỹ sư và lãnh đạo, cuối cùng là triển khai, giám sát quá trình vận hành”.

Với nền tảng như vậy, Quazi chắc chắn sẽ thành công tại Thung lũng Silicon. Và việc cậu nhận được hàng loạt lời mời chào trị giá hàng triệu USD từ các startup AI hay công ty công nghệ lớn là điều dễ hiểu.

Nhưng Quazi từ chối tất cả. Thần đồng người Mỹ chọn Citadel Securities.

Điều này cũng không khó lý giải. Với các nhà nghiên cứu và toán học đầy tham vọng, ngành tài chính định lượng là môi trường mơ ước. Ở đây, họ thường ngay lập tức nhìn thấy kết quả từ các ý tưởng của mình.

“Tài chính định lượng có sự kết hợp hiếm hoi: Độ phức tạp và thử thách trí tuệ giống như nghiên cứu AI, nhưng tốc độ nhanh hơn nhiều”, Quazi nói. “Ở Citadel Securities, tôi có thể thấy tác động cụ thể chỉ sau vài ngày, thay vì hàng tháng hay nhiều năm như trong môi trường nghiên cứu”.

Đặc biệt, Citadel Securities nổi tiếng với sức mạnh công nghệ và văn hóa trọng dụng năng lực - điểm hấp dẫn với người từng bị từ chối nhận vào làm, thậm chí bị chặn trên LinkedIn, không phải do năng lực mà vì tuổi tác.

Quazi cảm thấy Citadel Securities trân trọng “nền tảng khác thường” của mình. “Họ hành động rất nhanh, không lấy tuổi hay số năm kinh nghiệm để giới hạn cơ hội của tôi”, cậu nói, đồng thời cho biết việc được trao đổi trực tiếp với lãnh đạo cấp cao cũng khiến cậu ấn tượng.

Bên cạnh đó, Quazi tiếp xúc với tài chính từ nhỏ khi mẹ là chuyên viên ngân hàng đầu tư trong mảng sáp nhập và mua lại. Thêm nữa, với sinh viên ngành toán và kỹ thuật, các công ty giao dịch định lượng luôn nằm trong top công việc được săn đón nhất sau khi tốt nghiệp.

“Đây là một trong những ngành danh giá nhất mà bạn có thể bước vào với tư cách nhà khoa học máy tính hay nhà toán học”, Quazi nhận xét.

Tự lập ở New York

Sống một mình ở New York khi còn là thiếu niên có thể là cơn ác mộng với nhiều bạn trẻ và cha mẹ. Nhưng Quazi không mấy lo lắng.

Là người thích đọc sách, chơi game, leo núi, tụ tập bạn bè, họ hàng, từ nhỏ, cậu bé gốc Bangladesh - Mỹ vẫn thường xuyên đến thăm người thân ở New York. Cậu trân trọng nền văn hóa phong phú, sự đa dạng và năng lượng của thành phố này.

“New York có vị trí rất đặc biệt trong tim tôi”, Quazi nói. “Mẹ tôi lớn lên ở Astoria, Queens, và tôi có rất nhiều người thân ở đó”.

Sinh hoạt cá nhân của Quazi thời gian tới cũng thuận lợi hơn khi cậu sẽ sóng cách văn phòng chỉ 10 phút đi bộ. Điều này có nghĩa thần đồng không cần mẹ đưa đón đi làm như khi ở SpaceX do chưa có bằng lái xe.