Cuộc sống hiện tại của con gái cả Elon Musk

Trong loạt ảnh quảng bá, cô gái 21 tuổi diện áo phông trắng in dòng chữ: “Tồn tại không nên là hành động mang tính cách mạng”. Đây là thông điệp do chính cô và Giám đốc điều hành Wildfang, Emma McIlroy, cùng sáng tạo. Mẫu áo thun này nằm trong chiến dịch gây quỹ cho The Trevor Project - tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ phòng ngừa tự tử ở thanh thiếu niên thuộc cộng đồng LGBTQ+.