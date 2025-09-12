Cuộc sống hiện tại của nạn nhân vụ tạt axit chấn động 9 năm trước

Sau biến cố tạt axit năm 2016, Hoàng Tăng Thị Thu Hương nay chọn tha thứ, an yên bên chồng con và xây dựng hạnh phúc giản dị tại quê nhà Buôn Ma Thuột.

Hoàng Tăng Thị Thu Hương hạnh phúc bên chồng và con gái.

Giữa những vết sẹo còn hằn trên khuôn mặt, Hoàng Tăng Thị Thu Hương vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Với cô, điều quý giá nhất ở hiện tại là được làm vợ, làm mẹ và sống một cuộc sống bình yên.

Năm 2016, vụ việc nữ sinh Hoàng Tăng Thị Thu Hương (20 tuổi, Buôn Ma Thuột) bị bạn của bạn cùng phòng tạt axit từng gây rúng động dư luận. Khuôn mặt bị hủy hoại nghiêm trọng, mắt trái mất thị lực, tương lai tưởng chừng mờ mịt với nữ sinh viên Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật miền Nam. Nhưng hiện tại, người ta thấy một Hương hoàn toàn khác. Cô đã là vợ, là mẹ, chọn cách sống an yên và tha thứ cho quá khứ.

"Tôi bây giờ ít nhắc lại về chuyện quá khứ lắm, chọn cách tha thứ hết để sống bình yên bên gia đình. Tôi vẫn là tôi, cũng giống bao cô gái bình thường khác, lấy chồng và sinh con, chăm chút cho tổ ấm nhỏ. Gia đình đã giúp tôi vượt qua tất cả", Hoàng Tăng Thị Thu Hương chia sẻ với Tri Thức - Znews khi được hỏi về cuộc sống hiện tại.

Cái nắm tay giúp vượt qua những ngày tăm tối

Tai nạn năm 2016 biến Hương thành nhân vật được cả nước nhắc đến. Từ một người không liên quan, cô bỗng trở thành nạn nhân của những người không quen biết. Cuộc sống của Hương sau tai nạn là chuỗi ngày đau khổ, đen tối khiến Hương của hiện tại không muốn nghĩ lại.

Cô đã phải trải qua 2 ca phẫu thuật ghép da và mười mấy ca phẫu thuật làm mắt giả suốt từ năm 2016 đến năm 2018. Trải qua bao đau đớn về tinh thần và cả những khó khăn về vật chất nhưng Hương kể lại, cô chưa bao giờ nghĩ đến bỏ cuộc. Giữa những lúc yếu lòng, gia đình, người yêu, bạn bè chính là điểm tựa lớn nhất. Trong đó có Thịnh - chàng trai học chung lớp điều dưỡng với Hương và cũng là chồng cô hiện tại.

Thu Hương cho biết cô muốn tha thứ cho quá khứ để sống trọn vẹn với hạnh phúc hiện tại.

"Giờ cũng đã gần 10 năm sau sự việc khủng khiếp đó. Tôi ngồi nghĩ lại thì thấy mình thật may mắn vì có Thịnh. Lúc đó tôi còn quá trẻ không nghĩ được gì xa xôi, cũng không bị mặc cảm nhiều vì luôn tin mình có thể hồi phục như cũ. Còn Thịnh thì luôn ở bên đồng hành và chăm sóc tôi. Từ chính những điều đơn giản trong hành trình đó mà chúng tôi gắn bó với nhau lúc nào không hay", Tăng Hương chia sẻ.

Tình cảm của cả hai cứ nảy nở dần qua từng ca mổ, từng buổi trị liệu. Hương kể lại, Thịnh là người hướng nội, không giỏi giao tiếp nên anh chỉ luôn ở bên, nắm chặt tay những lúc cô yếu lòng. Sau hơn 5 năm gắn bó, cả hai quyết định kết hôn trước sự vui mừng của hai bên gia đình vào năm 2021.

Với Hương, “hôn nhân lúc ấy chỉ là thủ tục hợp pháp” bởi tình yêu của cả hai đã được chứng minh bằng những tháng ngày cùng nhau đi qua bóng tối. Cũng trong cùng năm, Hương sinh bé gái đầu lòng đặt tên ở nhà là Nấm. Hiện tại, Nấm đã 4 tuổi, là một cô bé ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Sự xuất hiện của con gái lại càng làm Hương có động lực để bước tiếp.

Hương cùng chồng con sống tại Buôn Mê Thuột. Cô lựa chọn quay về quê hương vì sự bình yên và dễ sống và được chữa lành nhiều hơn. Hương bắt đầu có một cuộc sống ổn định khi tự mở spa làm đẹp tại nhà. Chồng Hương công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Mê Thuột.

Ngoài những lúc bận rộn với công việc, Hương thường nấu những bữa cơm ngon đưa tới chỗ làm cho chồng. Tình cảm của cả hai cứ thế bền chặt theo năm tháng từ những điều hết sức giản dị.

Chọn tha thứ để sống cho hiện tại

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 26/9/2018, ba bị cáo liên quan đến vụ việc bị tuyên án từ 7 - 9 năm 6 tháng tù giam và bồi thường tổng cộng 900 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay Hương vẫn chưa nhận được đầy đủ khoản bồi thường theo phán quyết. Dù vậy, cô không còn nặng lòng với quá khứ.

"Họ cũng đã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi. Tôi không còn nhắc lại nữa. Chọn tha thứ cũng là cách tự cho bản thân một cuộc sống như hiện tại. Ai cũng sẽ trải qua nỗi đau nào đó, nhưng đừng đặt gánh nặng ấy lên người thân. Không ai yêu mình bằng chính mình. Hãy học cách yêu bản thân theo cách riêng", Hương nói.

Thu Hương vượt qua những ngày tăm tối nhất đời mình nhờ những người thân yêu như Thịnh luôn bên cạnh.

Một ngày của Hương hiện tại trôi qua rất bình yên. Sáng đưa con đi học, sau đó trở về làm việc nếu có khách, nấu ăn, chăm sóc nhà cửa. Khi có thời gian, cả gia đình lại cùng nhau đi chơi, tận hưởng những khoảnh khắc bình thường nhưng quý giá.

"Một ngày của tôi cũng bình thường như bao người phụ nữ khác. Tôi được sống, được làm việc và tự do làm những gì mình thích", Hương nói.

Cô cũng thú nhận, có những lúc soi gương thấy khuôn mặt không thể trở lại như xưa cũng khiến cô có chút chạnh lòng và mặc cảm. Nhưng sau tất cả, sự chu đáo của chồng, sự đáng yêu của con gái khiến Hương có niềm vui trở lại.

Hương kể, đôi lúc con gái thắc mắc về ngoại hình của mẹ nhưng chồng luôn là người giải thích với con mọi thứ.

“Từ khi nhận thức được, bé Nấm cũng thắc mắc về mắt của mẹ, da của mẹ. Nhưng bé rất tình cảm, yêu mẹ vô điều kiện. Nấm còn nhắn nhủ bố đi làm kiếm nhiều tiền cho mẹ đi chữa da. Điều đó khiến trái tim tôi tan chảy”, Hương nói.

Giờ đây, Hương không còn là cô gái gục ngã sau một vụ tạt axit chấn động dư luận. Cô là người phụ nữ hạnh phúc với mái ấm nhỏ, chọn cách sống trọn vẹn với hiện tại. Điều bình thường ấy với nhiều người lại là minh chứng đẹp nhất cho sức mạnh của lòng tin và tình yêu.