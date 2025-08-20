Cuộc sống hiện tại của 'nhà khoa học trẻ hàng đầu nước Mỹ'

Gitanjali Rao (sinh năm 2005) là một nhà phát minh, nhà khoa học trẻ người Mỹ gốc Ấn Độ. Cô nổi tiếng với những đóng góp đáng kinh ngạc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ từ khi còn rất nhỏ. Ảnh: Discovery Education/Andy King.

Năm 11 tuổi, cô nổi tiếng khắp thế giới khi phát minh Tethys - một thiết bị cầm tay nhỏ gọn, sử dụng công nghệ nano carbon để phát hiện chì trong nước chỉ trong vài giây. Phát minh này đã giúp Gitanjali giành được giải thưởng 25.000 USD , được trao danh hiệu Nhà khoa học trẻ hàng đầu của Mỹ. Ảnh: Discovery Education/Andy King.

Tháng 12/2020, Gitanjali Rao được tạp chí Time vinh danh là Thiếu niên của năm nhờ nhiều phát minh công nghệ. Ngoài Tethys, Gitanjali tiếp tục gây ấn tượng với hai phát minh khác là Epione (thiết bị giúp chẩn đoán sớm chứng nghiện thuốc phiện) và Kindly (ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện và ngăn chặn những tin nhắn tiêu cực, góp phần xây dựng một môi trường mạng an toàn hơn). Hiện nay, Kindly đã được Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc công nhận là hàng hóa công cộng kỹ thuật số và có thể tiếp cận trên toàn cầu. Ảnh: Sharif Hamza.

Bên cạnh những phát minh của mình, Gitanjali còn dành thời gian truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Cô tổ chức nhiều buổi hội thảo về đổi mới và STEM tại các trường học và hợp tác với các tổ chức giáo dục. Ngoài ra, Gitanjali cũng là tác giả của hai cuốn sách A Young Innovator’s Guide To Planning For Success và A Young Innovator’s Guide To STEM, chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn các bạn trẻ trên con đường sáng tạo. Ảnh: Apbspeakers

Hiện tại, Gitanjali Rao là sinh viên tại Học viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) - một trong những trường đại học hàng đầu thế giới. Cô theo học chuyên ngành Kỹ thuật sinh học. Một trong những hoạt động nổi bật của cô là làm việc tại Phòng thí nghiệm Langer của MIT. Cô tập trung vào việc phát triển các công nghệ mới, trong đó có cả nghiên cứu về vaccine. Ngoài học tập, nghiên cứu, Gitanjali còn là một nhạc sĩ với khả năng chơi guitar bass, piano và đang học DJ. Ảnh: Worth.

Tháng 4 năm nay, Gitanjali trở thành người đầu tiên nhận huy chương Stephen Hawking dành cho Truyền thông Khoa học. Giải thưởng do Liên hoan Starmus trao tặng, nhằm vinh danh những cá nhân xuất sắc có đóng góp trong việc truyền bá kiến thức khoa học đến cộng đồng. Cùng với giải thưởng, cô nhận được cơ hội thực tập tại hãng dược phẩm Moderna. Hiện tại, Gitanjali đang cân nhắc học cao học và tìm kiếm các cơ hội nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài trong thời gian tới. Ảnh: MIT.

