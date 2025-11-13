Cuộc sống kín tiếng của con út 'ông trùm sòng bài' Macau

Từ nhỏ đến lớn, Hà Siêu Hân luôn sống trong sự bao bọc của cha mẹ và các anh chị em. Hiện tại, trang cá nhân của cô để ở chế độ riêng tư. Khác với những người thừa kế khác, cô ít khi chia sẻ về cuộc sống sang chảnh. Giống như anh trai Hà Du Quân, Hà Siêu Hân cũng rất thông minh và có trình độ học vấn đáng ngưỡng mộ. Năm 2022, cô tốt nghiệp ĐH Thanh Hoa - ngôi trường danh giá bậc nhất Trung Quốc. Tháng 7 cùng năm, cô được bổ nhiệm làm Trưởng ban Thanh niên của Liên minh Biến đổi Khí hậu Đại học Toàn cầu (GAUC) và tham dự Diễn đàn Phát triển Thanh niên Thế giới lần thứ nhất được tổ chức tại trường.