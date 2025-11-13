Cuộc sống kín tiếng của con út 'ông trùm sòng bài' Macau

|
Hà Siêu Hân (sinh năm 1999) là con út trong số 17 người con của ông trùm sòng bài Macau Hà Hồng Sân. Mẹ cô là người vợ thứ 4 của ông Hà, bà Lương An Kỳ. Cô cũng là người con có cuộc sống kín tiếng bậc nhất trong gia tộc họ Hà. Những thông tin về cuộc sống, sự nghiệp hiện tại của tiểu thư 26 tuổi luôn khiến công chúng tò mò. Hồi tháng 10 vừa qua, cô gây chú ý khi xuất hiện tại Hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2025, diễn ra ở Hàn Quốc, tờ HK01 đưa tin.
Từ nhỏ đến lớn, Hà Siêu Hân luôn sống trong sự bao bọc của cha mẹ và các anh chị em. Hiện tại, trang cá nhân của cô để ở chế độ riêng tư. Khác với những người thừa kế khác, cô ít khi chia sẻ về cuộc sống sang chảnh. Giống như anh trai Hà Du Quân, Hà Siêu Hân cũng rất thông minh và có trình độ học vấn đáng ngưỡng mộ. Năm 2022, cô tốt nghiệp ĐH Thanh Hoa - ngôi trường danh giá bậc nhất Trung Quốc. Tháng 7 cùng năm, cô được bổ nhiệm làm Trưởng ban Thanh niên của Liên minh Biến đổi Khí hậu Đại học Toàn cầu (GAUC) và tham dự Diễn đàn Phát triển Thanh niên Thế giới lần thứ nhất được tổ chức tại trường.
|
Năm 2023, ái nữ nhà họ Hà gây chú ý khi vào vai một cô giáo, giảng dạy các em học sinh tiểu học. Đây là một hoạt động trong dự án mà cô tham gia. "Lần đầu tiên cô giáo Hà lên bục giảng, hẹn gặp lại các em học sinh Trường Tiểu học Trực thuộc Thanh Hoa", cô viết trong bài đăng trên trang cá nhân. Hình ảnh của Hà Siêu Hân khiến nhiều người bất ngờ bởi kiểu ăn mặc giản dị trái ngược với khối tài sản khổng lồ mà cô được thừa hưởng.
Năm 12 tuổi, sau khi được gia đình gửi sang Anh du học, tiểu thư sinh năm 1999 đã được ông Hà tặng biệt thự ở London. Hiện cô sở hữu hai bằng Quản lý và Kiến trúc của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT).
|
Năm 17 tuổi, cô sở hữu thêm 4 biệt thự ở Hong Kong (Trung Quốc), với giá trị hơn 1,3 tỷ HKD (167 triệu USD). Sau khi cha qua đời, Hà Siêu Hân nằm trong danh sách 18 người được thừa kế khối tài sản 1,4 tỷ USD.
Phần lớn hình ảnh về Hà Siêu Hân được người thân, bạn bè chia sẻ. Cô thường xuất hiện với phong cách giản dị, chủ yếu diện trang phục như áo phông, quần jeans hoặc chân váy.
|
Cô nàng Gen Z cũng rất tích cực trong các hoạt động từ thiện và yêu thích trải nghiệm văn hóa. Cùng với thành viên trong các dự án tham gia, Hà Siêu Hân đến những vùng khó khăn, gặp gỡ và chia sẻ với người dân.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.