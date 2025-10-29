Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cuộc sống phủ hàng hiệu của rich kid Tiên Nguyễn

  • Thứ tư, 29/10/2025 14:16 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trước khi thông báo kết hôn, con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn có đời tư kín tiếng, chưa từng công khai người yêu trên mạng xã hội.


rich kid tien nguyen anh 1

Vốn kín tiếng chuyện đời tư, Tiên Nguyễn - ái nữ nhà tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn - bất ngờ tung video hậu trường chụp ảnh cưới vào khuya 29/10 khiến nhiều người ngỡ ngàng. Bài viết trên Instagram cá nhân nhận nhiều bình luận chúc mừng từ bạn bè, trong đó có ca sĩ Tóc Tiên, stylist Hoàng Ku, Thảo Nhi Lê, Vũ Diễm My. Ảnh: @charlottewisephotography.
rich kid tien nguyen anh 2rich kid tien nguyen anh 3

Trong bài đăng trên tạp chí Elle, Tiên Nguyễn chia sẻ hôn phu của cô tên là Justin Cohen, làm việc trong lĩnh vực quảng cáo tại Việt Nam. Cặp đôi kỷ niệm ngày đính hôn bằng bộ ảnh chụp ở một lâu đài tại London (Anh). Hiện các thông tin về ngày cưới chính thức vẫn được giữ kín. Ảnh: @charlottewisephotography.

rich kid tien nguyen anh 4rich kid tien nguyen anh 5

Trước khi công khai kết hôn, Tiên Nguyễn (sinh năm 1997) được biết đến là fashionista và influencer nổi tiếng trong giới thượng lưu Việt Nam. Nàng rich kid từng theo học tại Đại học RMIT TP.HCM, học thạc sĩ tại Đại học London (Anh) ngành Quản trị Hàng không. Cô hiện là CEO của DAFC - công ty thành viên tập đoàn IPP do mẹ cô là bà Lê Hồng Thủy Tiên làm tổng giám đốc. DAFC là đối tác kinh doanh của nhiều thương hiệu thời trang như Rolex, Versace, Burberry, Dolce & Gabbana, Montblanc... Ảnh: Tiennguyen/Instagram.

rich kid tien nguyen anh 6

Tiên Nguyễn thường xuyên xuất hiện tại các buổi ra mắt trang sức hay bộ sưu tập mới đến từ các thương hiệu quốc tế là đối tác của công ty. Gần đây nhất, cô tham dự sự kiện của MCM hồi đầu tháng 9 tại Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: Tiennguyen/Instagram.

rich kid tien nguyen anh 7rich kid tien nguyen anh 8rich kid tien nguyen anh 9rich kid tien nguyen anh 10

Nàng rich kid khoe ảnh chụp cùng Cherilyn Sarkisian (được mệnh danh là "nữ thần nhạc pop" của Mỹ) và cầu thủ Erling Haaland tại một sự kiện tôn vinh tinh hoa thời trang và văn hóa Italy tại Rome. Ảnh: Tiennguyen/Instagram.

rich kid tien nguyen anh 11

Tiên Nguyễn thường hội ngộ dàn stylish có sức ảnh hưởng ở Việt Nam như Quỳnh Anh Shyn, Châu Bùi, Nam Phùng tại các sự kiện thời trang trong và ngoài nước. Ảnh: Tiennguyen/Instagram.


rich kid tien nguyen anh 12

Là một CEO công ty về thời trang, nàng rich kid sinh năm 1997 xây dựng hình ảnh lộng lẫy trên mạng xã hội. Trên Instagram 252.000 lượt theo dõi, nội dung bài đăng của Tiên Nguyễn chủ yếu đến từ các sự kiện thời trang tầm cỡ, dùng hàng hiệu hay khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí. Ảnh: Tiennguyen/Instagram.

rich kid tien nguyen anh 13

Ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn thường xuất hiện tại các bữa tiệc xa hoa trên du thuyền, buổi hóa trang Halloween tại club. Ảnh: Tiennguyen/Instagram.

rich kid tien nguyen anh 14

Tiên Nguyễn check-in tại một khách sạn ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Giá phòng dao động 15-100 triệu đồng/đêm. Ảnh: Tiennguyen/Instagram.

Hà Vi

    Đọc tiếp

