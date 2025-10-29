Cuộc sống phủ hàng hiệu của rich kid Tiên Nguyễn

Trước khi công khai kết hôn, Tiên Nguyễn (sinh năm 1997) được biết đến là fashionista và influencer nổi tiếng trong giới thượng lưu Việt Nam. Nàng rich kid từng theo học tại Đại học RMIT TP.HCM, học thạc sĩ tại Đại học London (Anh) ngành Quản trị Hàng không. Cô hiện là CEO của DAFC - công ty thành viên tập đoàn IPP do mẹ cô là bà Lê Hồng Thủy Tiên làm tổng giám đốc. DAFC là đối tác kinh doanh của nhiều thương hiệu thời trang như Rolex, Versace, Burberry, Dolce & Gabbana, Montblanc... Ảnh: Tiennguyen/Instagram.