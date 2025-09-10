Cưới anh hàng xóm, cô gái được mẹ thưởng nóng 100 triệu đồng

Lấy chồng chỉ cách nhà mẹ đẻ vài bước chân, Khánh Huyền không chỉ được "thưởng nóng" bằng bản cam kết độc lạ từ mẹ mà còn khiến cả xóm rộn ràng với đám cưới đầy kỷ niệm khó quên.

Lễ cưới của Khánh Huyền và Quang Nhật diễn rao vào đầu tháng 4.

Đầu tháng 4, Lê Khánh Huyền (sinh năm 2002, giáo viên tiếng Trung) và Nguyễn Quang Nhật (sinh năm 2001, làm trong ngành IT) tổ chức đám cưới. Gần nửa năm trôi qua, Huyền vẫn ngỡ như mơ khi lấy chồng ở ngay nhà đối diện, chỉ cách nhà mẹ đẻ vài bước chân.

Sinh ra và lớn lên cùng xóm ở xã Nam Phù (xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì cũ, Hà Nội), Huyền và Nhật vốn thân quen từ nhỏ. Chênh nhau một tuổi, cả hai thường xuyên chơi cùng, nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

"Lý do duy nhất khiến tôi yêu chồng mình là anh ấy hiền, chịu được tính tôi", Huyền chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Bản cam kết độc lạ của mẹ

Hồi bé, cặp đôi từng có nhiều kỷ niệm chung. "Có lần cả hai chơi trốn tìm, tôi va tay vào mái tôn, để lại cái sẹo lồi đến giờ. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ", Huyền kể.

Khi lớn lên, Nhật hiền lành, chăm chỉ, Huyền thì xinh xắn, hoạt bát. Sự "xứng đôi vừa lứa" khiến hàng xóm, gia đình đều mong họ thành một cặp. Bố mẹ hai bên vốn thân thiết nên càng nuôi hy vọng trở thành thông gia.

Thời sinh viên, Huyền từng có bạn trai nên không mấy để tâm. Nhưng sau lần chia tay đầu năm 2022, cô mới nhận ra chàng trai ngay nhà đối diện vẫn thầm yêu mình. Nhân cơ hội, Nhật kiên trì theo đuổi: rủ đi xem phim, đưa đón đi học, thậm chí đăng ký học thêm tiếng Anh cùng để có cớ gần gũi hơn.

"Ở Nhật, tôi thấy sự chân thành khác hẳn những người trước kia. Ở bên anh, tôi được bù đắp tất cả những tổn thương cũ", Huyền tâm sự. Và khi chàng hàng xóm vụng về ngỏ lời, cô đã gật đầu.

Bản cam kết "trao thưởng nóng" của mẹ Khánh Huyền nếu cưới Quang Nhật.

Mối quan hệ chẳng thể giấu được lâu. Biết con gái yêu Nhật, mẹ Huyền còn hào hứng viết hẳn một bản cam kết.

"Hôm đó cả nhà ngồi chơi, mẹ trêu: 'Nếu con lấy thằng Nhật thì mẹ thưởng'. Tôi không tin, bảo mẹ viết giấy. Ai ngờ mẹ làm thật, còn có cả bố ký làm chứng", Huyền bật cười nhớ lại.

Theo cam kết, nếu Huyền cưới Nhật, mẹ sẽ tặng 100 triệu đồng cùng một chiếc xe máy mới. Ngược lại, nếu trong vòng một năm chia tay, cô phải nộp phạt 10 triệu đồng cho mẹ.

"Bản cam kết vừa hài hước, vừa thể hiện mong mỏi của bố mẹ. Thật ra từ lâu cả hai gia đình đều rất quý Nhật vì anh hiền lành, ngoan ngoãn, chăm chỉ. Với bố mẹ tôi, thế là quá đủ cho đứa con gái nóng tính như tôi rồi", Huyền bộc bạch.

Chuyện vui ngày cưới

Gia đình Nhật càng mừng khi con trai muốn lấy vợ ngay trong xóm. Họ còn xây sẵn một căn nhà mới cách nhà cô dâu khoảng 10 m, để đôi trẻ có chỗ ở riêng.

"Thật ra tôi định học xong thạc sĩ mới cưới, nhưng vì hai bên giục quá nên tổ chức luôn. Từ lúc quyết định đến lúc cưới chỉ có đúng một tháng chuẩn bị. Nhưng vợ chồng tôi cũng chẳng phải lo gì, tất cả đã có bố mẹ lo hết", Huyền tiết lộ.

Để tránh cảnh hai rạp đối diện nhau, nhà trai quyết định dựng rạp ở căn nhà mới. Nhưng cả xóm vẫn náo nhiệt khi một ngày có tới 2 đám cưới.

"Ngày đó, khách đi nhầm nhà, bỏ phong bì nhầm hòm là chuyện xảy ra suốt. Xong xuôi, hai bên lại kiểm kê rồi gửi trả đúng chủ", cô cười kể.

Khánh Huyền cảm thấy mình may mắn khi được "ông trời xe duyên" cưới được Quang Nhật.

Chuyện đáng nhớ nhất lại nằm ở mâm cỗ. Nhà gái đặt 100 mâm, nhưng khách đến đông hơn, thiếu mất 5 mâm. Trong lúc rối bời, nhà bếp phải sang nhà trai "mượn tạm" để đủ phục vụ khách.

Khoảnh khắc khiến Huyền xúc động nhất trong ngày cưới chính là giọt nước mắt của bố. Dù chỉ gả con sang nhà đối diện, ông vẫn khóc từ lúc rước dâu cho đến khi con gái bước lên sân khấu.

"Trong bộ ảnh cưới, hễ có mặt bố thì đều là lúc bố đang đỏ hoe mắt. Tôi còn nghe các chú kể, bố đã khóc từ cả tháng trước vì thương con gái đi lấy chồng", Huyền nghẹn ngào.

Hiện tại, vợ chồng Huyền sống trong căn nhà mới ngay cùng xóm. Cuộc sống hôn nhân, với cô, vẫn gần gũi, thân thuộc như khi còn ở nhà bố mẹ.

Mỗi ngày, Huyền qua lại nhà bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng nhiều đến mức chẳng thể đếm nổi. Trưa, cô thường ăn cơm bên nhà chồng rồi lại sang nhà bố mẹ đẻ nghỉ ngơi.

Những bữa ngon, hai bên gia đình đều nhờ Huyền mang biếu qua lại, khiến cả hai cảm thấy làm dâu, làm rể mà vẫn thân thuộc chẳng khác nào sống trong chính ngôi nhà mình.

"Thỉnh thoảng tôi sẽ dỗi chồng cho thú vị thôi. Sắp tới, tôi dự định đi học thạc sĩ, còn chồng sẽ tập trung phát triển sự nghiệp chuyên môn", cô chia sẻ thêm.