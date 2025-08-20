Cuối cùng Tesla Model 3 cũng đã có cần gạt xi-nhan

Sau nhiều năm phản hồi, người dùng xe Tesla Model 3 cũng đã có thể sử dụng cần gạt xi-nhan, một trang bị tưởng chừng như cơ bản.

Sau nhiều năm hứng chịu phản hồi tiêu cực từ khách hàng, Tesla đã quyết định đưa cần xi-nhan truyền thống trở lại trên mẫu sedan cỡ trung Model 3 Highland tại thị trường Trung Quốc, đồng thời cung cấp dưới dạng phụ kiện cho những chủ xe đã mua trước đó.

Tesla Model 3 phân phối tại Trung Quốc, bao gồm phiên bản nâng cấp giữa vòng đời Highland, được lắp ráp ngay tại nhà máy Gigafactory Thượng Hải từ tháng 12/2019.

Bản nâng cấp mới áp dụng cho toàn bộ các phiên bản Model 3 Highland ở Trung Quốc, được thể hiện rõ trong cấu hình chính thức trên website của Tesla. Đối với những chủ xe vốn không quen với việc dùng nút bấm trên vô lăng thay cho cần xi-nhan, hãng cũng chuẩn bị giải pháp "chính hãng" thay vì chỉ trông chờ vào các gói độ từ bên thứ ba.

Từ giữa tháng 9/2025, Tesla sẽ mở bán phụ kiện mang tên "Model 3 Steering Wheel Turn Signal Lever Modification" (nâng cấp cần xi-nhan sau vô lăng Model 3) thông qua cửa hàng trực tuyến và ứng dụng di động tại Trung Quốc. Gói nâng cấp có giá 2.499 NDT (khoảng 349 USD ), bắt buộc phải lắp đặt tại trung tâm dịch vụ Tesla chính hãng.

Tại thời điểm ra mắt, Tesla Model 3 vẫn được trang bị cần xi-nhan nằm phía sau vô lăng. Khi ra mắt bản facelift Model 3 Highland, hãng đã cắt đi trang bị này và thay bằng phím bấm trên vô lăng.

Về thiết kế, cần xi-nhan mới gần như giống hệt loại trang bị trên Model Y Juniper, mảnh mai và gọn gàng hơn so với cơ cấu trên chiếc Model 3 phiên bản trước nâng cấp giữa vòng đời. Quá trình nâng cấp còn đi kèm thay thế vô lăng mới không còn nút xi-nhan, đồng thời Tesla sẽ tái chế linh kiện được khách hàng trả lại để bù đắp chi phí.

Trong giai đoạn đầu, phụ kiện này chỉ tương thích với Model 3 Highland sản xuất sau ngày 7/2/2025. Tesla xác nhận sẽ mở rộng dần sang toàn bộ phiên bản Highland, và nhiều khả năng sau đó sẽ triển khai ở các thị trường khác như châu Âu và Bắc Mỹ - nơi Model 3 vốn là mẫu xe bán chạy nhất của hãng.

Sau phản hồi của khách hàng tại nhiều thị trường, Tesla đã quyết định mang trở lại tùy chọn này trên dòng Model 3 Highland. Các phụ kiện thu hồi từ khách hàng cũng sẽ được hãng tái chế.

Quyết định đưa cần xi-nhan trở lại cho thấy Tesla đã lắng nghe ý kiến người dùng sau những tranh cãi kể từ khi Model 3 Highland ra mắt vào tháng 8/2023. Khi đó, ngoài việc bỏ cần gạt chọn số, hãng còn loại bỏ luôn cần xi-nhan để thay bằng các nút cảm ứng trên vô-lăng, giống cách bố trí của Model S và Model X. Dù hiện đại, thay đổi này khiến không ít tài xế phàn nàn về độ tiện dụng và sự an toàn khi thao tác.

Trong khoảng thời gian Tesla chưa có giải pháp chính thức, một số công ty bên thứ ba đã tung ra các bộ retrofit thay thế. Nổi bật là Enhance Auto với phụ kiện S3XY Stalks, thu hút nhiều người dùng nhờ mang lại trải nghiệm điều khiển quen thuộc.

Chưa rõ nâng cấp retrofit này trên Tesla Model 3 Highland có được áp dụng rộng rãi cho các dòng xe khác hay không. Trước mắt, hãng dường như ưu tiên các dòng xe có doanh số cao và lượng phản hồi mạnh nhất từ khách hàng.

Chưa rõ Tesla có ý định đưa cần xi-nhan trở lại trên Cybertruck, Model S hay Model X hay không. Vào năm 2024, doanh số bán lẻ của Model 3 tại Trung Quốc năm 2024 là 176.793 chiếc, chiếm khoảng 26,90% tổng doanh số Tesla tại thị trường này và tương đương 9,88% trong tổng doanh số toàn cầu của Tesla. Số lượng Model 3 lắp ráp tại Trung Quốc phục vụ thị trường quốc tế đạt 183.178 chiếc, tăng 4,14% so với năm 2023, đóng góp hơn 70% vào tổng lượng xuất khẩu của Tesla Trung Quốc.