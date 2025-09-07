Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cuối cùng Toyota GR Supra cũng được trang bị động cơ V8

  • Chủ nhật, 7/9/2025 17:26 (GMT+7)
Giấc mơ của những tín đồ tốc độ về một chiếc Toyota Supra sử dụng động cơ V8 đã thành hiện thực, tuy nhiên mẫu xe này không thể sử dụng trên đường phố.

toyota, supra, toyota supra, gr supra, toyota gr supra, toyota gr supra supercar, sieu xe, xe dua, australia, Supercars Championship anh 1

Toyota Australia vừa chính thức ra mắt mẫu xe đua chuyên dụng Toyota GR Supra cho thể thức Supercars Championship. Tuy nhiên khác với phiên bản thương mại được dựa trên mẫu BMW Z4, mẫu xe thể thao này được nâng cấp động cơ V8.
toyota, supra, toyota supra, gr supra, toyota gr supra, toyota gr supra supercar, sieu xe, xe dua, australia, Supercars Championship anh 2

GEN3 GR Supra Supercar được ra mắt tại một sự kiện lớn tại Sydney, vốn được thiết kế bởi Toyota Australia và đội đua Walkinshaw Andretti United. Tại thời điểm này, sẽ có 6 chiếc được chế tạo để tham dự giải đua Supercars Championship.
toyota, supra, toyota supra, gr supra, toyota gr supra, toyota gr supra supercar, sieu xe, xe dua, australia, Supercars Championship anh 3

Về ngoại hình, chiếc Toyota GR Supra được trang bị gói khí động học hầm hố hơn phiên bản sử dụng trên đường phố, giúp tạo thêm lực ép xuống mặt đường.
toyota, supra, toyota supra, gr supra, toyota gr supra, toyota gr supra supercar, sieu xe, xe dua, australia, Supercars Championship anh 4toyota, supra, toyota supra, gr supra, toyota gr supra, toyota gr supra supercar, sieu xe, xe dua, australia, Supercars Championship anh 5toyota, supra, toyota supra, gr supra, toyota gr supra, toyota gr supra supercar, sieu xe, xe dua, australia, Supercars Championship anh 6toyota, supra, toyota supra, gr supra, toyota gr supra, toyota gr supra supercar, sieu xe, xe dua, australia, Supercars Championship anh 7

Bên cạnh đó là các tùy chọn quen thuộc như ốp thân xe khí động học, mâm hợp kim siêu nhẹ, lốp tăng cường độ bám, cánh gió sau cỡ lớn, khung chống lật khoang nội thất...
toyota, supra, toyota supra, gr supra, toyota gr supra, toyota gr supra supercar, sieu xe, xe dua, australia, Supercars Championship anh 8

Thay vì động cơ I6 3.0L hay I4 2.0L lấy từ BMW, Toyota GR Supra Supercar được trang bị động cơ V8 hút khí tự nhiên 2UR-GSE, chia sẻ chung với Lexus LC 500 và RC F.
toyota, supra, toyota supra, gr supra, toyota gr supra, toyota gr supra supercar, sieu xe, xe dua, australia, Supercars Championship anh 9

Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, dung tích của động cơ này đã tăng từ 5.0L lên 5.2L. Thông số của hệ thống vận hành của mẫu xe đua này không được Toyota công bố.
toyota, supra, toyota supra, gr supra, toyota gr supra, toyota gr supra supercar, sieu xe, xe dua, australia, Supercars Championship anh 10

Đây có thể được xem là sự nâng cấp tương thích, khi chiếc xe sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Ford Mustang (động cơ V8 5.4L) hay Chevrolet Camaro (động cơ V8 5.7L).
toyota, supra, toyota supra, gr supra, toyota gr supra, toyota gr supra supercar, sieu xe, xe dua, australia, Supercars Championship anh 11

Mẫu xe đua này sẽ được 2 đội Walkinshaw Andretti United và Brad Jones Racing sử dụng trong Supercars Championship tại Australia. Chiếc xe đang trong giai đoạn thử nghiệm bằng hầm gió, máy dyno AVL và trên các trường đua.
toyota, supra, toyota supra, gr supra, toyota gr supra, toyota gr supra supercar, sieu xe, xe dua, australia, Supercars Championship anh 12

Siêu xe Toyota GR Supra sẽ được trưng bày tại Mount Panorama để thực hiện vòng chạy thử tại chặng đua Repco Bathurst 1000, trước khi chính thức vào các chặng đua còn lại của mùa giải Supercars Championship 2025.

Việt Hà

Ảnh: Toyota Australia

