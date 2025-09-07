Cuối cùng Toyota GR Supra cũng được trang bị động cơ V8

GEN3 GR Supra Supercar được ra mắt tại một sự kiện lớn tại Sydney, vốn được thiết kế bởi Toyota Australia và đội đua Walkinshaw Andretti United. Tại thời điểm này, sẽ có 6 chiếc được chế tạo để tham dự giải đua Supercars Championship.