Cựu binh U80 phản hồi tin chạy xe ra Hà Nội xem diễu binh 2/9

Sau hành trình chạy xe máy vào TP.HCM xem diễu binh 30/4, ông Trần Văn Thanh cho biết vẫn đang suy nghĩ về việc ra Hà Nội vào dịp 2/9.

Ông Trần Văn Thanh trong chuyến đi vào TP.HCM xem diễu binh dịp 30/4.

Ngày 11/8, mạng xã hội lan truyền thông tin ông Trần Văn Thanh (sinh năm 1950) tiếp tục lái xe máy từ Nghệ An ra Hà Nội để theo dõi sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews vào cùng ngày, ông Thanh cho biết vẫn đang suy nghĩ về việc di chuyển ra Hà Nội, đặc biệt là cân nhắc vấn đề sức khoẻ.

"Tôi vẫn đang cân nhắc, thời gian đến 2/9 còn dài. Nếu có sức khoẻ, tôi có thể sẽ đạp xe từ Nghệ An ra Hà Nội, yếu hơn thì chạy xe máy, yếu hơn nữa thì đi ôtô", ông nói. Hiện, ông vẫn ở quê nhà Nghệ An.

Chị Hồng Yến, con gái ông Thanh, cũng cho biết chưa nghe bố kể gì về kế hoạch ra Hà Nội. Dù lo lắng cho sức khoẻ, sự an toàn của ông, chị nói một khi ông đã muốn đi, gia đình cũng khó có thể cản được.

"Tháng 8 thời thiết vẫn còn khá nắng, tôi cũng khá lo nếu bố lại một mình đi xe máy quãng đường xa như vậy", chị nói.

Dịp 30/4, ông Thanh trở thành hiện tượng mạng với hành trình chạy xe máy từ Nghệ An vào TP.HCM để xem diễu binh, diễu hành mừng đại lễ. Ông khởi hành từ ngày 17/4 với hành trang là ít quần áo, xoong nồi, chăn màn để nấu ăn, ngủ nghỉ dọc đường.

Ông Thanh gặp gỡ Đào Quang Hà (24 tuổi), chàng trai cũng nổi tiếng dịp 30/4 nhờ hành trình đạp xe từ Hà Nội vào TP.HCM. Ảnh: Hoàng Vũ.

Cựu binh U80 cho biết dự định chạy xe máy từ quê nhà vào Nam đã được ông ấp ủ một thời gian dài và dịp 30/4 mới có thể thực hiện. Mỗi ngày, ông chạy xe khoảng 200 km và khẳng định ngồi xe nhiều nhưng không thấy đau lưng hay mệt mỏi. Mỗi nơi đi qua, ông đều mãn nguyện khi được ngắm cảnh đẹp, được gặp bạn bè, người quen cũ.

Chị Vinh Huyền, con gái khác của ông Thanh, từng kể với Tri Thức - Znews rằng ban đầu, bố chị nói sẽ bắt xe khách đi vào TP.HCM, đến khi hình ảnh ông chạy chiếc xe máy lan truyền trên mạng, cả nhà mới biết tin.

Ông Thanh tới địa phận TP.HCM vào chiều 26/4 một cách an toàn và được nhiều người chào đón, hỗ trợ đưa đi xem diễu binh và thăm thú thành phố mang tên Bác. Ngày 4/5, ông được con gái hộ tống lên tàu Thống Nhất để trở về Nghệ An.

Trước đó, một hãng hàng không được cho đã ngỏ ý hỗ trợ đưa ông từ TP.HCM về Nghệ An sau lễ 30/4. Tuy nhiên, ông từ chối, cho biết sẽ đi tàu về quê, vì muốn đi cùng chiếc xe máy thân yêu của mình.