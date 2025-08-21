Cựu binh U80 tự lái xe máy từ Nghệ An ra Hà Nội xem diễu binh 2/9

Ông Trần Văn Thanh vừa bắt đầu hành trình độc hành trên chiếc xe máy từ Nghệ An ra Hà Nội xem diễu binh 2/9, dự kiến sẽ tới đích hôm 22/8.

Ông Trần Văn Thanh từng gây sốt dịp 30/4 vì chạy xe máy từ Nghệ An vào TP.HCM.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Trần Văn Thanh (sinh năm 1950) cho biết ông khởi hành vào sáng 21/8. Đến khoảng 9h30, ông đã gần đi khỏi địa phận tỉnh Nghệ An.

"Hành trang của tôi vẫn là vài bộ quần áo và ít đồ dùng đơn giản như lần vào TP.HCM", ông nói. Sáng cùng ngày, nhiều người đi đường cũng đã nhận ra và ghi lại hình ảnh của ông khi bắt gặp trên đường.

Dự kiến tối 21/8, ông Thanh sẽ đến địa phận tỉnh Ninh Bình và ngủ lại nhà người quen, đến sáng 22/8 tiếp tục di chuyển. Cựu binh U80 cũng tiết lộ lần này, vợ công lo lắng, không muốn ông đi một mình vì sợ nguy hiểm song ông vẫn kiên định.

"Hẹn gặp mọi người tại Hà Nội", ông hào hứng bày tỏ.

Trước đó, vào ngày 11/8, ông Thanh cho biết ông suy nghĩ về việc di chuyển ra Hà Nội. "Nếu có sức khoẻ, tôi có thể sẽ đạp xe từ Nghệ An ra Hà Nội, yếu hơn thì chạy xe máy, yếu hơn nữa thì đi ôtô", ông nói.

Cựu binh U80 lên đường ra Hà Nội từ sáng 21/8. Ảnh: Thế Anh.

Ông Nguyễn Văn Thanh trở thành hiện tượng mạng dịp diễu binh, diễu hành 30/4 khi một mình chạy xe máy 1.300 km từ Nghệ An vào TP.HCM để xem diễu binh, diễu hành mừng đại lễ. Ông khởi hành từ ngày 17/4 với hành trang là ít quần áo, xoong nồi, chăn màn để nấu ăn, ngủ nghỉ dọc đường.

Mỗi ngày, ông chạy xe khoảng 200 km và khẳng định ngồi xe nhiều nhưng không thấy đau lưng hay mệt mỏi. Mỗi nơi đi qua, ông đều mãn nguyện khi được ngắm cảnh đẹp, được gặp bạn bè, người quen cũ.

Chị Vinh Huyền, con gái của ông Thanh, từng kể rằng ban đầu, bố chị nói sẽ bắt xe khách đi vào TP.HCM, đến khi hình ảnh ông chạy chiếc xe máy lan truyền trên mạng, cả nhà mới biết tin.

Ông Thanh tới địa phận TP.HCM vào chiều 26/4 một cách an toàn và được nhiều người chào đón, hỗ trợ đưa đi xem diễu binh và thăm thú thành phố mang tên Bác. Ngày 4/5, ông được con gái hộ tống lên tàu Thống Nhất để trở về Nghệ An.