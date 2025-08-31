Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cựu cán bộ ngân hàng lừa tiền tỷ của nhiều người dân

Lợi dụng vị trí công tác, đối tượng Nguyễn Văn Khiêm (SN 1984, trú tại tỉnh Thái Nguyên) đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng tiền của nhiều người dân.

Sáng 31/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đơn vị khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Khiêm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định khởi tố, tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Khiêm.

Theo điều tra, năm 2017, Khiêm là cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) chi nhánh huyện Mường La. Lợi dụng vị trí công tác, đối tượng đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng của nhiều người dân xã Chiềng Hoa (huyện Mường La cũ).

Sau khi chiếm đoạt, Khiêm sử dụng toàn bộ số tiền cho mục đích cá nhân, sau đó nghỉ việc và rời khỏi địa phương.

Tháng 10/2024, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án và truy tìm đối tượng. Đến ngày 28/8, sau quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu thập đủ tài liệu, chứng cứ để ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Khiêm.

Công an tỉnh Sơn La thông báo các bị hại của Nguyễn Văn Khiêm liên hệ Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La qua Đại úy Lò Văn Trường, Phó Đội trưởng, Điều tra viên, số điện thoại 0359.989.578 để được hỗ trợ giải quyết.

Viết Hà/Tiền Phong

