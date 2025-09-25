Cựu cán bộ ngân hàng và giám đốc doanh nghiệp cùng lĩnh án chung thân

Bị cáo Ngô Triều Vân (Giám đốc Công ty Đại Thành) và bị cáo Hoàng Thái Hà (cựu cán bộ Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn) cùng bị phạt tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Chiều tối 24/9, sau 2 ngày xét xử và nghị án, HĐXX sơ thẩm của TAND TPHCM đã tuyên án vụ sai phạm của các bị cáo dẫn đến Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn bị chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Theo HĐXX, qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến phiên tòa, HĐXX xác định từ sai phạm của các bị cáo, dẫn đến Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn bị chiếm đoạt số tiền nợ gốc 168 tỷ đồng và nợ lãi 261,6 tỷ đồng .

HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngô Triều Vân (Giám đốc Công ty Đại Thành) tù chung thân; bị cáo Phan Hồng Vân (Giám đốc Công ty Thành Đạt) 10 năm tù; Huỳnh Minh Thảo (Giám đốc Công ty Huỳnh Thiện Lợi) 12 năm tù; Phan Thị Thanh Tuyền (kế toán Công ty Đại Thành) 17 năm tù; Hoàng Thái Hà (cựu cán bộ Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn) tù chung thân, cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Ngô Triều Vân và các bị cáo tại phiên tòa chiều 24/9.

HĐXX tuyên phạt nhóm các bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn gồm: Phạm Hoàng Khôi, Đỗ Cao Đài, Nguyễn Xuân Bưởi, Lê Tấn Đô, Nguyễn Phước Tựu và Châu Tô Hồng Quang từ 2 năm 1 tháng 6 ngày tù đến 4 năm tù, cùng về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Theo HĐXX, lợi dụng việc triển khai thực hiện đầu tư dự án chung cư cao tầng Đại Thành, Ngô Triều Vân đã sử dụng pháp nhân các Công ty Kiển Mỹ Hưng, Công ty Huỳnh Thiện Lợi, Công ty Cát Khánh, Công ty Thành Đạt ký kết nhiều hợp đồng thi công, hợp đồng mua bán căn hộ không có thật để lập hồ sơ vay và thế chấp cho Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn.

Sau khi được ngân hàng giải ngân tổng số tiền 216,5 tỷ đồng , thì sử dụng tiền vay sai mục đích, nhằm chiếm đoạt tài sản của ngân hàng, hiện còn chiếm đoạt số tiền còn nợ gốc là 168 tỷ đồng .

Việc chiếm đoạt tiền ngân hàng của Ngô Triều Vân có sự giúp sức của Phan Hồng Vân, Huỳnh Minh Thảo, Phan Thị Thanh Tuyền. Các bị cáo này đã ký khống các tài liệu chứng từ như Hợp đồng mua bán căn hộ, hợp đồng thi công, phiếu thu chi, phương án kinh doanh, hợp đồng thế chấp tài sản...

Ngoài ra, cũng xuất phát từ hành vi vi phạm của Phạm Hoàng Khôi, Nguyễn Xuân Bưởi, Đỗ Cao Đài, Phạm Quốc Hùng, Lê Tấn Đô, Nguyễn Phước Tựu, Châu Tô Hồng Quang đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ngô Triều Vân và đồng phạm chiếm đoạt tiền của BIDV Tây Sài Gòn.