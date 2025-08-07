Cựu cán bộ nhận tiền để nhập 'khống' dữ liệu xuất nhập cảnh

Bị cáo Nguyễn Ngọc Đức bị cáo buộc nhận 243 triệu đồng để nhập "khống" các dữ liệu xuất nhập cảnh cho người nước ngoài.

Ngày 6/8, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Ngọc Đức (SN 1983, cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh) về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Cùng hầu tòa có bị cáo Necku Precious Aku (SN 1980, quốc tịch Ghana) và Đỗ Thị Khánh Linh (SN 1996, ở TP.HCM).

Quá trình xét hỏi, Hội đồng xét xử thấy lời khai của bị cáo, của người liên quan còn nhiều mâu thuẫn, nên trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng điều tra bổ sung.

Theo cáo buộc, cuối năm 2023, bị cáo Đỗ Thị Khánh Linh được giới thiệu làm quen với Nguyễn Ngọc Đức. Sau khi quen nhau, Linh nhờ Đức đón một số khách hàng mang quốc tịch Trung Quốc làm thủ tục nhập cảnh "nhanh".

Bị cáo Nguyễn Ngọc Đức tại tòa.

Tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, bị cáo Linh thông báo cho Đức tên, tuổi, quốc tịch, để Đức giúp Linh "giải quyết" cho khách được làm thủ tục nhập cảnh nhanh gọn.

Đầu tháng 6/2024, Linh nhờ Đức làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh "khống" cho 4 công dân Trung Quốc bằng cách nhập khống dữ liệu xuất nhập cảnh, đóng dấu kiểm chứng xuất nhập cảnh, dấu lưu trú tại Việt Nam để khách không phải xuất nhập cảnh theo quy định. Linh trả Đức chi phí 10 triệu đồng một người, chưa tính chi phí xin thị thực 85 USD mỗi người.

Cơ quan tố tụng xác định, khi nhập khống dữ liệu cho khách, Đức đã nhờ người tên Lê Hoàng Nam (nhân viên Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ du lịch Tùng Việt) xin thị thực Evisa cho 4 khách Trung Quốc trên với chi phí khoảng 1,8-2 triệu đồng mỗi khách.

Lợi dụng ca trực kiểm soát khách xuất cảnh theo lịch được phân công, thấy không có cán bộ nào giám sát mình, bị cáo Nguyễn Ngọc Đức lấy hộ chiếu của khách đã cất giấu trong người ra thực hiện thao tác nhập "khống" dữ liệu khách xuất cảnh, úp hộ chiếu của khách lên máy đọc hộ chiếu, sau đó đóng dấu kiểm chứng xuất cảnh "khống" lên thị thực Evisa.

Đáng chú ý, cơ quan tố tụng còn cáo buộc Đức dùng tài khoản, dấu kiểm chứng xuất nhập cảnh của đồng nghiệp để nhập khống dữ liệu xuất nhập cảnh cho người Trung Quốc, khi được đồng nghiệp nhờ đứng bục hộ để đi vệ sinh.

Thực hiện xong, Đức chuyển trả hộ chiếu và thị thực mới được cấp của khách cho Linh bằng hình thức chuyển phát nhanh. Linh đã chuyển khoản cho Đức tổng cộng 50 triệu đồng.

Ngoài nhóm người Trung Quốc, Đức còn tổ chức cho 8 người quốc tịch Ghana và 3 người Nigeria ở lại Việt Nam trái phép. Hồ sơ bị cáo nhận từ bị cáo Necku Precious Aku.

Lời khai của Necku Precious Aku thể hiện, người phụ nữ này đã 2 lần nhập cảnh Việt Nam, nên biết rõ khách nước ngoài sắp hết thời hạn lưu trú thì phải xuất cảnh để xin thị thực mới thì mới được nhập cảnh. Để được hưởng lợi 2 triệu đồng và giúp đỡ các cá nhân là bạn bè, Necku Precious Aku đã thông qua Đức nhập "khống" dữ liệu xuất nhập cảnh cho người có nhu cầu để tiếp tục ở lại Việt Nam.

Toàn vụ án, cơ quan tố tụng cáo buộc Nguyễn Ngọc Đức hưởng lợi 243 triệu đồng.