Cựu chánh án tòa huyện ở Gia Lai chi 350 triệu 'lo lót' cho vợ

Ông Hưng nguyên Chánh án TAND huyện Đak Đoa, Gia Lai (cũ) đã chi 350 triệu đồng qua các kênh khác nhau tại Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để "lo lót".

Ngày 27/8, nguồn tin của Tiền Phong cho biết Cơ quan Điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa đề nghị truy tố 28 bị can trong đường dây "chạy án" ở Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Đà Nẵng. Trong số này có bị cáo Nguyễn Xuân Hưng (SN 1979), nguyên Chánh án TAND huyện Đak Đoa, Gia Lai (cũ).

Theo hồ sơ, bà Đ.T.T.H. (SN 1980, vợ của Hưng) là thẩm phán tại Tòa án nhân dân TP.Pleiku (cũ), nay là Tòa án nhân dân khu vực 7 (Gia Lai). Tháng 4/2023, bà H. được phân công làm chủ tọa phiên tòa dân sự sơ thẩm, trong vụ tranh chấp đất đai giữa bà P.T.B. và ông T.Q.K. xảy ra tại phường Tây Sơn, TP.Pleiku (cũ). Tại phiên tòa này, bà H. đã tuyên không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà B.

Sau đó, bà B. đã làm đơn kháng cáo gửi lên Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai. Từ đây, tại bản án phúc thẩm ngày 18/12/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà B.; buộc ông K. và một số người khác liên quan phải trả lại diện tích 154m2 đất thuộc phường Tây Sơn.

Không đồng ý với bản án phúc thẩm, ông K. lại có đơn đề nghị Giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai, đồng thời giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP.Pleiku.

Lúc này, do sợ bản án sơ thẩm bị hủy sẽ ảnh hưởng đến vợ nên đầu tháng 6/2024, Hưng lúc này là Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đak Đoa (cũ) đã liên hệ nhờ Trịnh Ninh Bình (Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra 1, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng) giúp bằng cách hủy bản án phúc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Bình đồng ý với Hưng.

Ngày 7/6/2024, Bình mời Nguyễn Thị Nga (Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại - Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng) bàn về việc chấp nhận đơn của ông K. Sau đó Nga đồng ý và xin ý kiến của Phạm Việt Cường (Phó Chánh án Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng).

Được sự chấp thuận của Cường, Nga đã yêu cầu Bình phải chuyển tiền. Từ đây Bình đã liên hệ Hưng để chuyển. Hưng chuyển cho Bình 350 triệu đồng. Với số tiền này, Bình đã chuyển cho Nga 300 triệu đồng, giữ lại 50 triệu đồng. Bình nhắn cho Nga “Xúc tiến nhé, anh cầm đây rồi”. Nhận tiền của Bình, Nga mang tiền đưa cho Cường.

Đến ngày 21/6/2024, Cường đã ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai kèm nội dung: “Đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm, hủy toàn bộ bản án dân sự phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai và giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP.Pleiku”.

Đến ngày 13/8/2024, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng đã có quyết định giám đốc thẩm với nội dung hủy toàn bộ bản án dân sự phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai để xét xử phúc thẩm lại. Đến tháng 1/2025, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã đưa ra xét xử phúc thẩm lần 2, tuyên không chấp nhận kháng cáo của bà B., giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP.Pleiku.

Trong vụ án này, Hưng bị đề nghị truy tố với tội danh “Đưa hối lộ”; Nga, Bình bị truy cứu với tội danh “Môi giới hối lộ”; Cường bị truy cứu tội “Nhận hối lộ”. Các cá nhân khác có liên quan đang được Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, xem xét xử lý khi có căn cứ.