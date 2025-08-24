Cựu chiến binh cắm 4 quạt điện, phát nước cho người xem hợp luyện A80

Không khí tổng duyệt A80 chiều 24/8 thu hút đông đảo người dân bất chấp mưa gió. Nhiều người chia sẻ bánh kẹo, nước uống, quạt điện miễn phí để hỗ trợ chiến sĩ và cộng đồng.

Chú Phạm Văn Hải Hải cùng chiến sĩ công an chụp ảnh sau khi gửi tặng trà đá miễn phí ngày 24/8. Ảnh: Quỳnh Trang - Minh Hạo.

Chiều tối 24/8, không khí buổi tổng duyệt lần hai càng lúc càng sôi động. Càng gần khung giờ chính thức, dòng người đổ về trung tâm ngày một đông, khiến nhiều tuyến đường xung quanh Quảng trường Ba Đình như Thanh Niên, Trần Phú, Nguyễn Thái Học... ken đặc người. Tiếng loa phát nhạc, tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng sắc cờ, áo mưa, quạt giấy tạo nên khung cảnh vừa náo nhiệt vừa rực rỡ.

Dù thời tiết mưa nắng thất thường, lượng người đông, tinh thần háo hức chờ xem diễu binh, diễu hành vẫn không giảm. Ngoài hành trang chuẩn bị từ trước, nhiều người còn chia nhau bánh kẹo, cốc nước, quạt giấy miễn phí. Những cử chỉ nhỏ bé ấytạo nên bầu không khí sẻ chia, gắn bó giữa người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Với châm ngôn “ai cần thì cứ lấy”, ông Phạm Văn Hải (sinh năm 1959), chủ cửa hàng tạp hóa trên phố Quán Thánh, phát miễn phí nước, khẩu trang, quạt tay cho các khối diễu binh và phát bìa giấy để người dân ngồi từ năm 2015 cho đến nay. Trong buổi tổng hợp luyện 24/8, ông còn kê thêm 4 chiếc quạt điện hỗ trợ chiến sĩ trực.

Không chỉ phát miễn phí nước, khẩu trang và quạt tay, chú Hải còn cắm 4 quạt điện phục vụ người dân và các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Quỳnh Trang - Minh Hạo.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Hải nhớ lại đã từng chứng kiến lễ duyệt binh ngày 2/9/1975, lễ diễu binh năm 2/9/2015 và nay là lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh.

“Năm 1975, khi còn nhỏ, tôi thấy tò mò, phấn khích; còn bây giờ là niềm tự hào, xúc động. Tôi chưa từng thấy lễ duyệt binh nào đông như lần này. Có người hỏi tôi làm vì mục đích gì, nhưng thật ra chỉ vì thương các chiến sĩ nên muốn góp chút sức”, ông nói.

Cũng trên phố Quán Thánh, bà Nguyễn Thị Kế (62 tuổi) lén dúi gói bánh quy nhỏ cho một chiến sĩ đang làm nhiệm vụ giữ trật tự.

“Tôi phải đưa vội vì sợ các cháu bị nhắc nhở, nhưng đứng cả ngày thế này cũng vất vả không kém đội diễu binh. Tôi thấy xót lắm”, bà vừa nói vừa mở balô cho xem đầy bánh, kẹo, lương khô mang theo.

Cô Kế (góc trái ngoài cùng) chia bánh cho chiến sĩ bảo vệ bên đường. Ảnh: Ánh Hoàng.

Cách đó vài chục mét, quầy trà đá di động của bà Bùi Thanh và Thúy Lê liên tục có người ghé. Toàn bộ trà đá, ổi, sắn, trứng… đều được bày miễn phí. Chỉ với chục chiếc cốc, bà và con gái rót liên tục để phục vụ người xem.

“Chúng tôi sẽ còn phát đồ ăn, nước uống miễn phí trong những ngày tới. Sống ở Việt Nam, tôi mới được trải qua không khí tự hào thế này”, bà Thanh nói.

Theo ghi nhận, tuyến đường đoàn diễu binh đi qua đã được bố trí sẵn sàng, người dân yên vị chờ đợi. Tại Quảng trường Ba Đình, các khối lực lượng tập dượt khẩn trương trước giờ hợp luyện chính thức, tạo nên bầu không khí vừa trang nghiêm vừa rộn rã.

Quầy nước miễn phí của cô Bùi Thanh nằm trên đường Quán Thánh. Ảnh: Ánh Hoàng.