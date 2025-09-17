Cựu Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam lĩnh 4 năm 6 tháng tù

HĐXX TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tam 4 năm 6 tháng tù, bị cáo Phạm Xuân Tình lĩnh 2 năm 6 tháng tù.

Trưa 17/9, TAND TP.HCM tuyên án đối với 2 bị cáo trong vụ án Asanzo.

HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Tam, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo, 2 tỷ đồng về tội Trốn thuế, cùng mức án 4 năm 6 tháng tù về tội "Buôn lậu".

Bị cáo Phạm Xuân Tình, cựu Tổng giám đốc, em trai ông Tam, lĩnh 2 năm 6 tháng tù về tội "Trốn thuế" và bị phạt bổ sung 50 triệu đồng sung quỹ Nhà nước.

HĐXX TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tam 4 năm 6 tháng tù. Ảnh: Lương Ý.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, diễn ra trong thời gian dài, thủ đoạn tinh vi, số tiền trốn thuế đặc biệt lớn, gây thất thu ngân sách.

Tuy nhiên, tòa cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ: trước khi bị khởi tố, Asanzo đã nộp lại toàn bộ số tiền trốn thuế để khắc phục hậu quả; cả hai bị cáo thành khẩn khai báo tại phiên tòa; bị cáo Tam có nhiều bằng khen về hoạt động xã hội, từ thiện; cán bộ, nhân viên công ty có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại tòa, Phạm Văn Tam và em trai thừa nhận toàn bộ nội dung cáo trạng. Đáng chú ý, bị cáo Tam đã thừa nhận hành vi buôn lậu, dù trước đó trong giai đoạn điều tra, bị cáo một mực phủ nhận. Lý giải sự thay đổi, cựu Chủ tịch Asanzo cho rằng thời điểm bị điều tra chưa hiểu đầy đủ về pháp luật nên không nhận tội.

Bị cáo Phạm Xuân Tình lĩnh 2 năm 6 tháng tù. Ảnh: Lương Ý.

Do các bị cáo đã thừa nhận hành vi, phần xét hỏi diễn ra ngắn gọn trước khi đại diện VKSND TP.HCM trình bày quan điểm. Theo cáo buộc, Phạm Văn Tam và em trai có hành vi trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng và buôn lậu lô hàng trị giá hơn 414 triệu đồng. Cơ quan công tố nhận định hành vi của các bị cáo gây thất thoát tài sản Nhà nước, ảnh hưởng trật tự xã hội; trong đó hành vi của bị cáo Tam được đánh giá tinh vi, thời gian phạm tội kéo dài, số tiền trốn thuế lớn.

Tuy nhiên, VKS cũng ghi nhận tình tiết giảm nhẹ khi bị cáo Tam thành khẩn khai báo, khắc phục toàn bộ hậu quả. Từ đó, VKS đề nghị mức án 10-12 năm tù cho bị cáo Tam về 2 tội Buôn lậu và Trốn thuế; 4-5 năm tù cho bị cáo Tình về tội Trốn thuế.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên mức án thấp hơn khung hình phạt mà VKS đề nghị, nhằm thể hiện sự khoan hồng nhưng vẫn đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung.