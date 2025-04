Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết khắc phục thêm 100 tỷ đồng

Gia đình cựu Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết khắc phục thêm 100 tỷ đồng cho bị cáo, nâng tổng số tiền đã khắc phục hậu quả vụ án lên 1.072 tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng số tiền mà bị cáo Quyết phải khắc phục là khoảng 2.400 tỷ đồng . Như vậy, còn gần 1.400 tỷ đồng bao gồm tất cả khoản tiền mà bị cáo Quyết phải bồi thường.

Trước đó, ngày 25/3, TAND cấp cao tại Hà Nội đã phải hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử Trịnh Văn Quyết và đồng phạm. Hội đồng xét xử thông báo bị cáo Quyết có đơn xin ủy quyền xét xử vắng mặt do tình trạng sức khỏe của bị cáo không đảm bảo. Bị cáo thường xuyên khó thở, mẩn ngứa toàn thân do dị ứng thuốc, phải điều trị nhiều bệnh, lên cơn khó thở, phải thở oxy thường xuyên. Quyết đang được duy trì phác đồ thuốc chống dị ứng, thở máy không xâm nhập, cần điều trị tại bệnh viện. Vì lý do sức khỏe, nên bị cáo Quyết không thể tới phiên tòa.

Bị cáo Trịnh Văn Quyết tại phiên tòa sơ thẩm.

Tại phiên tòa, luật sư của bị cáo Quyết đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, tạo điều kiện cho Quyết có thêm thời gian khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Theo luật sư, bị cáo Quyết vướng hoàn cảnh bệnh tật, nhưng đã khắc phục được số tiền lớn gần 1.000 tỷ đồng cho cả bị cáo và 2 em gái cũng là bị cáo trong vụ án này.

Bị cáo Quyết được xác định là chủ mưu, chỉ đạo thực hiện việc mua Công ty Faros; quyết định, chỉ đạo góp vốn khống, sử dụng vốn góp khống để hợp thức việc nâng khống, sử dụng vốn góp khống của Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên thành 4.300 tỷ đồng ; đăng ký công ty đại chúng, đăng ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE, bán hơn 391 triệu cổ phiếu ROS hình thành từ vốn góp nâng khống cho 30.403 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng .

Bị cáo Quyết cũng là người chủ mưu, quyết định, chỉ đạo thực hiện mở, quản lý, sử dụng các tài khoản chứng khoán; quyết định, chỉ đạo việc cấp khống tiền cho các tài khoản do bị cáo Trịnh Thị Minh Huế (em ruột Quyết), kế toán Tập đoàn FLC quản lý sử dụng để thao túng 5 mã chứng khoán, thu lợi bất hợp pháp hơn 723 tỷ đồng .