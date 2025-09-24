Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình được giảm án

Sau án sơ thẩm, ông Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) không kháng cáo, nhưng có nộp 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả nên cấp phúc thẩm đã quyết định giảm án cho ông Bình.

Ngày 23/9, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, HĐXX Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM, xét xử phúc thẩm vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" và "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68 (Công ty Trung Hậu 68), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, cùng các đơn vị liên quan, HĐXX đã tuyên án.

HĐXX phúc thẩm đã tuyên ông Nguyễn Thanh Bình (Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) 6 năm 6 tháng tù. Trước đó, ông Nguyễn Thanh Bình bị HĐXX phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị cáo Nguyễn Thanh Bình tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Tân Châu.

Theo HĐXX phúc thẩm, ông Nguyễn Thanh Bình dù không kháng cáo bản án sơ thẩm, nhưng sau khi HĐXX sơ thẩm tuyên án xong, ông Bình vẫn tác động gia đình nộp 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, có nhiều bằng khen, giấy khen hoạt động thiện nguyện tại địa phương… đó là lý do cấp phúc thẩm giảm án cho ông Bình.

Với 43 bị cáo còn lại trong vụ án bị cấp sơ thẩm tuyên phạt từ 500 triệu đồng đến 30 năm tù. Trong đó, ông Lê Quang Bình, Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68, bị phạt 30 năm tù về các tội "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Rửa tiền", ông Bình chấp nhận án phạt, không kháng cáo.

HĐXX phúc thẩm cho biết có 20/44 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc đề nghị được hưởng án treo, chuyển sang hình phạt tiền.

HĐXX phúc phúc thẩm chấp nhận giảm một phần hình phạt cho 10 bị cáo nộp thêm tiền khắc phục hậu quả, nộp bằng khen, giấy khen… các bị cáo còn lại xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không xuất trình được tình tiết mới, nên HĐXX phúc thẩm quyết định bác kháng cáo.

Theo nội dung vụ án, Công ty Cổ phần Trung Hậu 68 không thuộc đối tượng áp dụng cơ chế, nhưng ông Nguyễn Thanh Bình vẫn gửi văn bản báo cáo Thủ tướng xin áp dụng cơ chế cho doanh nghiệp để không phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Ông Nguyễn Thanh Bình còn chỉ đạo cấp dưới "tạo mọi điều kiện" để Công ty Trung Hậu 68 tiếp tục được nâng công suất khai thác.

Chỉ đạo của ông Nguyễn Thanh Bình đã tạo điều kiện cho Công Trung Hậu 68 khai thác trái phép 3,7 triệu m3 cát, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 294 tỷ đồng ; tổ chức khai thác cát trái phép, bán cho khách lẻ ngoài dự án với tổng số 3,7 triệu m3, thu lời 294 tỷ đồng ; bán vị trí khai thác cát trong khu mỏ của Công ty Trung Hậu 68 cho các doanh nghiệp khác để họ khai thác, bán lẻ cho khách...