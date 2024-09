Cứu cô gái bị bán qua 3 công ty ở Campuchia

Cô gái 19 tuổi ở Ninh Thuận bị dụ dỗ sang Campuchia làm “việc nhẹ lương cao”, nhưng liên tục bị đánh và bán sang các công ty khác nhau, phải nộp hơn 90 triệu đồng nếu muốn về nước.

Ngày 5/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp tục làm việc với chị T.H. (19 tuổi, ngụ huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận), nạn nhân được giải cứu từ Campuchia đưa về quê nhà.

Theo cơ quan điều tra, cuối tháng 8, đơn vị nhận thông tin của Công an huyện Thuận Bắc về việc một cô gái ở địa phương này bị lừa sang Campuchia lao động. Trong đó, người nhà nạn nhân trình bày, rạng sáng ngày 31/8, nhóm người xưng là nhân viên của một công ty tại Campuachia, rồi yêu cầu gia đình chuyển 93 triệu đồng cho họ, gọi là tiền chuộc chị H. nếu muốn đưa về Việt Nam. Trong điện thoại, nhóm này còn đánh chị H. để gây sức ép với người thân.

Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Ninh Thuận vào cuộc điều tra, xác định chị H. bị lừa bán qua các công ty khác nhau. Công an xác định được nơi ở, lộ trình của nạn nhân đang di chuyển trên ôtô. Sau đó, Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh và Cảnh sát Campuchia giải cứu cô gái vào trưa 1/9.

Công an làm việc với chị H. nạn nhân vừa được giải cứu đưa về nước. Ảnh: Minh Đức.

Làm việc với cảnh sát, nạn nhân cho hay chị này lên tìm việc trên mạng xã hội. Một số người vào kết bạn, trao đổi rồi cam kết sẽ giúp chị có “việc nhẹ lương cao”, nhưng dùng ôtô, chở nạn nhân qua cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), đưa sang Campuchia. Chị H. bị bán vào một công ty nước ngoài.

Tại đây, nhóm này yêu cầu cô gái làm việc là lên mạng lừa những người bằng hình thức huy động vốn. Tuy nhiên, chị H. làm việc không hiệu quả, bị chúng này đánh và 3 lần bán qua các công ty khác nhau để làm chung 1 việc là lừa đảo trên mạng xã hội, theo hướng dẫn của nhóm này.

Liên quan việc lừa người lao động qua Campuchia, hồi tháng 8/2024, Công an tỉnh Ninh Thuận cũng đã phối hợp các cơ quan chức năng giải cứu thành công 2 nạn nhân tại huyện Ninh Phước về nước an toàn.