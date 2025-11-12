Cựu du học sinh chuyên 'hack' tài khoản cá nhân, chiếm đoạt hơn 3 tỷ

Từng đi du học và giỏi về công nghệ thông tin, nhưng Nguyễn Hải Hà lại tận dụng kiến thức ấy để thực hiện hành vi phạm tội.

Như ANTĐ thông tin, Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) bắt giữ thành công Nguyễn Hải Hà, đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội danh "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Nguyễn Hải Hà.

Theo hồ sơ, Nguyễn Hải Hà (SN 1981; trú tại phường Đống Đa, TP. Hà Nội), từng có thời gian đi du học chuyên ngành công nghệ thông tin.

Trở về nước, năm 2018, Hà lại tận dụng kiến thức, trình độ tin học để thực hiện hành vi phạm tội bằng cách "hack" tài khoản cá nhân để chiếm đoạt tiền. Cho đến trước khi hành vi phạm tội bị phát hiện, cựu du học sinh đã kiếm được trên 3 tỷ đồng .

Ngày 16/10/2019, Nguyễn Hải Hà bị Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội ra quyết định truy nã nguy hiểm về tội danh "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Từng ấy thời gian, đối tượng gần như cắt đứt mọi liên lạc với người thân, bạn bè.

Quyết định truy nã đặc biệt đối tượng Nguyễn Hải Hà.

Đầu tháng 10/2025, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) nắm được thông tin về đối tượng nam giới nghi vấn thi thoảng xuất hiện ở địa bàn.

Người này thường về thăm thân nhân chớp nhoáng lúc chập tối, và có ý tránh tiếp xúc với hàng xóm xung quanh. Bí mật xác minh, Công an phường Vĩnh Tuy làm rõ kẻ nghi vấn này là Nguyễn Hải Hà, đối tượng bị truy nã đặc biệt. Kế hoạch bắt giữ lập tức được xây dựng.

Khoảng 18h ngày 16/10/2025, nguồn tin trinh sát thu thập được, nam thanh niên nghi vấn vừa mò về khu vực ngõ 230 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy. Tổ công tác Công an phường Vĩnh Tuy nhanh chóng triển khai, kiểm tra và khống chế đối tượng. Danh tính đối tượng là Nguyễn Hải Hà.

Công an phường Vĩnh Tuy đã hoàn thiện hồ sơ, bàn giao đối tượng Hà đến Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội để điều tra, giải quyết theo quy định.