Cựu giám đốc Ban Quản lý dự án nhận 11 tỷ 'tiền cơ chế' của Thuận An

Chiều 8/9, phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo liên quan đến hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Dự án cầu Đồng Việt, tỉnh Bắc Giang.

Trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang cũ) trình bày tháng 1/2022, bị cáo nhận chức Giám đốc. Tháng 3/2022, trong một lần gặp bị can Dương Văn Thái (khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang cũ), bị cáo Thạo được bị can Thái thông tin tới đây sẽ xây dựng cầu Đồng Việt là dự án trọng điểm của tỉnh và có nhà thầu là Tập đoàn Thuận An được "trên" giới thiệu về nên tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện dự án.

Thời gian sau, Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) đến Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang cũ đặt vấn đề với Thạo tạo điều kiện để Tập đoàn Thuận An trúng thầu.

"Sau khi anh Dương Văn Thái chỉ đạo, bị cáo đã báo cáo với bị cáo Lê Ô Pích, khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phụ trách mảng đầu tư xây dựng, đồng thời triển khai đến các cấp dưới của mình để tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu. Sau này, bị cáo giao lại toàn bộ công việc cho cấp dưới và các phòng chuyên môn làm việc trực tiếp với Tập đoàn Thuận An", bị cáo Thạo khai.

Khi Hội đồng xét xử truy về việc: "Có thỏa thuận để lại tỷ lệ % khi Tập đoàn Thuận An trúng thầu hay không?", bị cáo Thạo khai: "Bị cáo không thỏa thuận gì nhưng Nguyễn Duy Hưng nói, khi thực hiện dự án sẽ trích lại cơ chế 3%. Đối với số tiền % cơ chế, bị cáo ngầm hiểu là tiền trích lại của Tập đoàn Thuận An để bồi dưỡng cho anh em".

Bị cáo Thạo thừa nhận trực tiếp nhận tiền từ Trần Anh Quang (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An) và Nguyễn Khắc Mẫn (cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An) và một số cá nhân khác ở tập đoàn này là 11 tỷ đồng. Sau khi nhận số tiền trên, bị cáo Thạo chuyển cho bị cáo Lê Ô Pích 3 tỷ đồng . 8 tỷ đồng còn lại, Thạo sử dụng vào việc riêng. Đến nay, bị cáo Thạo đã nộp lại đủ số tiền trên.

Trong vụ án này, các bị cáo: Nguyễn Duy Hưng, Trần Anh Quang, Nguyễn Văn Thạo và nhiều bị cáo khác bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ) bị xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị cáo Nguyễn Văn Thạo (áo xanh hàng trên bên trái).

Theo cáo trạng, từ tháng 12/2021 đến tháng 3/2022, Nguyễn Duy Hưng đã nhiều lần gặp bị can Dương Văn Thái và bị cáo Nguyễn Văn Thạo để xin chủ trương cho Tập đoàn Thuận An được thi công Dự án cầu Đồng Việt.

Lĩnh vực đấu thầu khi đó do bị cáo Lê Ô Pích phụ trách và bị cáo Pích cũng chỉ đạo Nguyễn Văn Thạo đẩy nhanh tiến độ, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu thi công gói thầu số 7 Dự án cầu Đồng Việt.

Tiếp đó, Thạo và Hưng thống nhất về việc, Tập đoàn Thuận An thay mặt liên danh nộp tiền cơ chế là 3% giá trị gói thầu trước thuế cho Ban Quản lý dự án Bắc Giang.

Và sau mỗi lần tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, thu tiền ngoài hợp đồng từ các nhà thầu phụ và nhà cung cấp đầu vào, Nguyễn Duy Hưng chỉ đạo cấp dưới 6 lần đưa cho Nguyễn Văn Thạo tổng số tiền 11 tỷ đồng . Trong số này, Thạo đưa lại cho Lê Ô Pích 3 tỷ đồng còn Thạo chi tiêu 8 tỷ đồng . Nguyễn Duy Hưng cũng đưa cho Lê Ô Pích 1 tỷ đồng để "cảm ơn".

Cáo trạng xác định hành vi của các bị cáo liên quan giúp Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu số 7 Dự án cầu Đồng Việt trái pháp luật, gây thiệt hại gần 97 tỷ đồng của Nhà nước.