Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM liên quan gì trong vụ thông thầu của AIC?

VKSND TP.HCM hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC), bị can Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM) và 14 đồng phạm về tội "Vi phạm quy định đấu thầu".

Ngoài 2 bị can kể trên, 14 bị can còn lại gồm: Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng ban Quản lý dự án 1 Công ty AIC), Trần Đăng Tấn (Trưởng văn phòng đại diện AIC tại TP.HCM), Tạ Hải Anh (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ cao), Nguyễn Thị Tích (Tổng giám đốc Công ty Mopha, Trưởng phòng Công ty AIC).

Hoàng Ngọc Hồng Phúc (nhân viên Công ty AIC), Trương Sĩ Hiệp (Giám đốc Công ty thiết bị Phú Bình), Lê Thanh Thy (Tổng giám đốc Công ty CP Thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC), Hồ Tấn Mạnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Thẩm định giá Đông Nam Á), Nguyễn Minh Tâm (Tổng giám đốc Công ty Thẩm định giá Đông Nam Á), Lê Hoài Nam (cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM), Lê Phương Nga (cựu Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM), Võ Ngọc Thu (cựu Trưởng Phòng GD&ĐT quận 5), Nguyễn Thị Mai Hương (cựu Phó trưởng Phòng GD&ĐT quận 5), Vũ Quốc Cường (cựu chuyên viên Phòng GD&ĐT quận 5).

Bị can Lê Hồng Sơn, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, bị truy tố về tội "Vi phạm quy định đấu thầu".

Cáo trạng xác định bị can Lê Hồng Sơn với vai trò là Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM thời điểm đó, đã có hành vi can thiệp vào hoạt động đấu thầu, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng 134 gói thầu mua sắm thiết bị trong lĩnh vực giáo dục, trong đó có 131 gói thầu gây thiệt hại 142,6 tỷ đồng .

Trước khi thực hiện các gói thầu, Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng Ban Quản lý dự án 1 Công ty AIC), Hoàng Ngọc Hồng Phúc (nhân viên của Công ty Phú Bình) đã đến liên hệ với lãnh đạo Sở nhằm để tạo điều kiện giúp AIC thực hiện các gói thầu. Hoàng Ngọc Hồng Phúc khai được Nga đưa đến gặp Lê Hồng Sơn, Lê Hoài Nam và chuyên viên sở Trần Trọng Nhơn Hòa để tặng quà các ngày lễ và giới thiệu Phúc là nhân viên Công ty AIC được giao làm đầu mối liên hệ.

Đối với gói thầu do Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư, bị can Lê Hồng Sơn đã ký chỉ định thầu định giá và tư vấn trái quy định, các tổ chuyên gia đấu thầu không đúng tiêu chuẩn... gây thiệt hại 763 triệu đồng.

Đối với gói thầu do Phòng GD&ĐT quận 5 làm chủ đầu tư, trước khi có chủ trương giao Phòng GD&ĐT quận 5 thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục, bị can Vũ Ngọc Thu được bị can Lê Hồng Sơn gặp riêng và thông báo về việc Phòng được lựa chọn thực hiện thí điểm gói thầu này.

Sau đó, bị can Vũ Ngọc Thu tiếp tục được bà Huỳnh Thị Thảo (Chủ tịch UBND quận 5) thông báo qua điện thoại về việc ông Hứa Ngọc Thuận (nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM) có thông tin cho bà Thảo biết về việc giao gói thầu mua sắm cho Phòng GD&ĐT quận 5 thực hiện.

Thông qua giới thiệu của ông Hòa, bị can Thu gặp và biết Phúc, sau đó Thu đã đồng ý để Phúc hướng dẫn Phòng GD&ĐT quận 5 làm thủ tục đấu thầu; chỉ đạo Vũ Quốc Cường (chuyên viên của Phòng) phối hợp với Phúc để thực hiện các thủ tục đấu thầu. Cường biết Phúc là người của Công ty AIC, mặc dù chưa có kết quả đấu thầu, vẫn phối hợp và tiếp nhận thông tin và các thủ tục đấu thầu do Phúc cung cấp qua email. Cáo trạng xác định gói thầu này Nhà nước thiệt hại 4,2 tỷ đồng .

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT Công ty AIC đang bị truy nã.

Đối với 129 gói thầu mua sắm trực tiếp do Phòng GD&ĐT 23 quận huyện và 89 trường THPT làm chủ đầu tư, thiệt hại 137,5 tỷ đồng , cáo trạng xác định bị can Sơn ký các văn bản tham mưu. Trên cơ sở đó, ông Hứa Ngọc Thuận đã ký các văn bản có tính chỉ đạo giao các Phòng GD&ĐT làm chủ đầu tư, yêu cầu thực hiện các gói thầu theo hình thức mua sắm trực tiếp và áp dụng mức giá, chủng loại thiết bị theo kết quả thực hiện gói thầu của Phòng GD&ĐT quận 5 thực hiện trước đó.

Trong vụ án này, cáo trạng xác định bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo thành lập nhóm công ty "quân xanh" tham gia các gói thầu trong cả nước, nhằm thực hiện các hành vi thông thầu, gian lận trong đấu thầu để giúp Công ty AIC trúng thầu.

Để thực hiện các gói thầu tại TP.HCM, năm 2012-2017, bị can Nhàn đã ủy quyền và phân công bị can Hoàng Thị Thúy Nga phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục và bị can Trần Đăng Tấn phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực y tế, sử dụng pháp nhân của các công ty trong hệ sinh thái làm "quân xanh", thông đồng với nhóm công ty thẩm định giá, công ty tư vấn và thành viên các đơn vị là chủ đầu tư.

Hồ sơ dự thầu của các công ty "quân xanh" được bộ phận AIC ở Hà Nội chuẩn bị sẵn, trong đó cố ý để nhiều tiêu chí không đạt theo yêu cầu, bỏ giá cao để bị chấm loại thầu. Riêng báo cáo tài chính của Công ty AIC được chỉnh sửa, nâng khống các tiêu chí bắt buộc để được trúng thầu.

Bằng thủ đoạn trên, Công ty AIC đã trúng 230 gói thầu thuộc 3 lĩnh vực gồm giáo dục (134 gói thầu), y tế (94 gói thầu) và môi trường (2 gói thầu) trên địa bàn TP.HCM, trong đó có 171 gói thầu (131 gói lĩnh vực giáo dục và 40 gói lĩnh vực y tế) gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền là 145 tỷ đồng .

Để Công ty AIC trúng 134 gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục, phía chủ đầu tư là lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM gồm: Lê Hồng Sơn, Lê Hoài Nam, Lê Phương Nga và lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận 5 gồm: Võ Ngọc Thu (Trưởng phòng), Nguyễn Thị Mai Hương (Phó Trưởng phòng) và Vũ Quốc Cường (Chuyên viên) đã không thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu trong quá trình tổ chức đấu thầu, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền là 142 tỷ đồng .

Tính cả lần bị truy tố này, bị can Nhàn đã bị truy tố lần thứ 5, từng bị tuyên phạt tổng cộng đến 30 năm tù vì tội "Đưa hối lộ" trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai... Hiện bị can Nhàn đã bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế.