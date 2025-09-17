Cựu giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Gia Lai bị phạt 10 năm tù

Bị cáo Lượng (Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 81-05D) đã nhận của 53 cá nhân với số tiền hơn 776 triệu đồng để mua 106 hồ sơ thiết kế thi công cải tạo xe cơ giới khống.

Ngày 16/9, tại phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Trần Minh Lượng (SN 1970, cựu Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 81-05D, Công ty TNHH đăng kiểm Cao Nguyên) 10 năm tù, bị cáo Lê Đình Vượng (SN 1982, cựu Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 81-05D) 4 năm tù cùng về tội "Nhận hối lộ".

Theo cáo trạng, Trung tâm đăng kiểm 81-05D (trụ sở tại Lô số C50, Cụm Công nghiệp Diên Phú, nay là phường Diên Hồng, Gia Lai) do bị cáo Trần Minh Lượng làm giám đốc, hoạt động từ ngày 6/8/2020.

Để tăng doanh thu, bị cáo Lượng đã đồng ý nhận nghiệm thu, đăng kiểm các phương tiện cơ giới đường bộ sau khi các chủ xe tự cải tạo nhưng không có hồ sơ thiết kế cải tạo theo quy định của pháp luật.

Từ năm 2021-2022, bị cáo Lượng, Vượng đã nhận tiền của các chủ xe, lái xe và người môi giới bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản để thực hiện việc mua hồ sơ thiết kế cải tạo khống của một số công ty có chức năng thiết kế, thi công cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ tại Hà Nội để hợp thức làm thủ tục nghiệm thu, kiểm định cho các phương tiện tự cải tạo không có hồ sơ thiết kế.

Bị cáo Lượng và Vượng đã thỏa thuận với các cá nhân, chủ phương tiện có nhu cầu làm hồ sơ thiết kế, nghiệm thu và kiểm định với số tiền khoảng 5-15 triệu đồng/xe. Khi chủ phương tiện gửi đầy đủ thông tin cơ giới, cũng như thống nhất giá tiền, Lượng và Vượng tiến hành liên hệ mua hồ sơ thiết kế cải tạo khống của nhiều công ty khác nhau với giá 5-8 triệu đồng/hồ sơ thiết kế cải tạo để hợp thức hóa thủ tục.

Quá trình điều tra xác định, trong số 318 hồ sơ thiết kế thi công cải tạo xe cơ giới tại Trung tâm Đăng kiểm 81-05D, bị cáo Lượng đã nhận của 53 cá nhân với số tiền hơn 776 triệu đồng để mua 106 hồ sơ thiết kế thi công cải tạo xe cơ giới khống.

Riêng bị cáo Vượng đã nhận của 29 cá nhân với số tiền 266 triệu đồng để mua 31 hồ sơ thiết kế thi công cải tạo xe cơ giới khống, còn lại một số chủ xe không có mặt tại địa phương hoặc không nhớ đã đưa tiền cho ai không có cơ sở xác minh làm rõ.

Ngoài ra, trong thời gian năm 2018-2020, bị cáo Vượng làm Đăng kiểm viên, Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 81-03D thuộc Công ty TNHH đăng kiểm xe cơ giới Gia Lai còn nhận số tiền 58 triệu đồng để mua 7 hồ sơ thiết kế thi công cải tạo khống làm thủ tục nghiệm thu, đăng kiểm tại Trung tâm Đăng kiểm 81-03D.