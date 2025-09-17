Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cựu Giám đốc Trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường lĩnh án

  • Thứ tư, 17/9/2025 06:34 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiếm đoạt hơn 9,5 tỷ đồng, cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường (TN&MT) tỉnh Bạc Liêu cũ, cùng 7 thuộc cấp lĩnh án.

Chiều 16/9, sau 7 ngày xét xử và nghị án, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo Bùi Quang Ánh (SN 1962, cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TN&MT, Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu cũ) 20 năm tù về tội "Tham ô tài sản", 9 tháng tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", tổng hợp hình phạt là 20 năm 9 tháng tù.

Cùng tội "Tham ô tài sản", HĐXX tuyên Bùi Mạnh Hòa (SN 1976, Đội trưởng Đội đo đạc số 7) 6 năm tù; Lê Trung Kiên (SN 1975, Đội trưởng Đội đo đạc số 1) 7 năm tù; Ngô Văn Tá (SN 1975, Đội trưởng Đội đo đạc số 5) 6 năm 6 tháng tù và Phạm Thanh Huyền (33 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hồ Thanh Huyền) 7 năm tù.

Các bị cáo tại tòa.

Ngoài ra, HĐXX tuyên phạt Phan Thùy Linh (SN 1976, cựu kế toán) 2 tù cho hưởng án treo và Trương Lê Quỳnh (SN 1981, cựu kế toán) 3 năm tù cho hưởng án treo cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Riêng Lê Quang Mẽ (SN 1958, phụ trách kế toán trung tâm) do tại thời điểm diễn ra phiên tòa có hành vi không nhận thức được hành động của mình, HĐXX tạm đình chi vụ án đưa Mẽ đi giám định tâm thần để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo cáo trạng của Viện KSND cùng cấp, Trung tâm kỹ thuật TN&MT Bạc Liêu là đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc, lập bản đồ… và được giao thực hiện cơ chế tự chủ tài chính.

Năm 2012-2017, Trung tâm được giao đo vẽ bản đồ, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính của 4 xã, phường trên địa bàn tỉnh, tổng giá trị gần 30 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị ký 314 hợp đồng với các chủ đầu tư, thực hiện và bàn giao 295 công trình, giá trị hơn 7,6 tỷ đồng.

Trong vòng 6 năm, bị cáo Ánh đã ký duyệt cho các Đội trưởng Hòa, Kiên, Tá tạm ứng hơn 13 tỷ đồng. Để che giấu hành vi chiếm đoạt, Ánh chỉ đạo kế toán Linh (giai đoạn 2007-2013) và Quỳnh (2014-2015) giảm trừ nợ tạm ứng khi không có chứng từ theo quy định; đồng thời ký duyệt báo cáo tài chính dựa trên chứng từ khống gửi Sở TN&MT, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh Bạc Liêu. Ngoài ra, Ánh lập công ty do Huyền (em vợ) đứng tên để tiếp tục chiếm đoạt tiền; trực tiếp thu tiền của khách nợ trung tâm đem sử dụng cá nhân.

Với các thủ đoạn trên, Ánh cùng đồng phạm đã chiếm đoạt của Trung tâm kỹ thuật TN-MT số tiền trên 9,5 tỷ đồng.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/cuu-giam-doc-trung-tam-ky-thuat-tai-nguyen-moi-truong-cung-thuoc-cap-linh-hon-50-nam-tu--i781527/

V.Đức - N.Khang/Công an Nhân dân

