Cựu lãnh đạo Công ty CP hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ đưa hối lộ

Một số cựu lãnh đạo Công ty CP Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp (CIPCO) nhận tiền ngoài hợp đồng, đưa hối lộ để xin tiếp cận dự án khu công nghiệp.

Ngày 22/8, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can từng là lãnh đạo, cán bộ Công ty CP xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp (CIPCO) Cần Thơ, cùng về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.

Các bị can, gồm: Đặng Minh Thừa (cựu Phó giám đốc Chi nhánh phía Nam Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - SCIC, Chủ tịch HĐQT CIPCO); Trần Văn Phúc (cựu Tổng giám đốc CIPCO); Trương Văn Tiên (cựu Trưởng phòng Kế toán) và Trần Ngọc Trung (cựu Phó trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh).

Bị can Đặng Minh Thừa.

Theo điều tra, đầu năm 2024, Công ty TNHH Thủy sản Song Trang chuyển nhượng nhà máy tại KCN Trà Nóc 2 cho Công ty TNHH Thủy sản Vạn Vinh. Doanh nghiệp đã liên hệ CIPCO để ký lại hợp đồng thuê đất.

Trong quá trình thương lượng, Trần Ngọc Trung đại diện CIPCO báo giá 4 USD /m2/năm, thanh toán hàng năm. Tuy nhiên, Trung thông báo thêm điều kiện từ lãnh đạo: trên hợp đồng chỉ thể hiện 3 USD /m2/năm trong 2 năm đầu, còn 1 USD /m2/năm phải chuyển ngoài hợp đồng, tương ứng 942 triệu đồng.

Sau đó, Công ty Song Trang và Vạn Vinh đã nhiều lần chuyển số tiền này qua tài khoản trung gian. Toàn bộ số tiền được Trương Văn Tiên và Trần Văn Phúc chỉ đạo phân bổ: 550 triệu đồng chuyển hoàn ứng cho kế toán CIPCO; 242 triệu đồng chuyển vào tài khoản cá nhân của Tiên (trong đó Tiên giữ lại 92 triệu đồng để sử dụng riêng), 150 triệu đồng khác chuyển qua nhân viên khác nhằm hợp thức hồ sơ.

Tại cơ quan điều tra, Trung khai đã làm theo chỉ đạo của ông Tiên và báo cáo lại cho ông Phúc. Ông Tiên thừa nhận biết và trực tiếp chỉ đạo việc nhận tiền ngoài hợp đồng, sau đó báo cáo lại cho ông Phúc. Ông Phúc cũng thừa nhận đồng ý với phương án này và chỉ đạo triển khai, với lý do để chi cho các khoản không thể xuất hóa đơn.

Trụ sở Công ty CP xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO).

Cơ quan điều tra xác định hành vi của các ông: Phúc, Tiên và Trung gây thiệt hại cho CIPCO 942 triệu đồng, đủ yếu tố cấu thành tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Sau khi bị điều tra, ông Phúc đã nộp khắc phục 300 triệu đồng, ông Tiên nộp 642 triệu đồng.

Mở rộng điều tra vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cơ quan CSĐT còn phát hiện từ nguồn tiền chiếm đoạt và các khoản tạm ứng, lãnh đạo CIPCO đã sử dụng để đưa hối lộ nhằm tiếp cận dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai.

Theo kết luận điều tra, năm 2023, CIPCO được SCIC chấp thuận chủ trương tìm hiểu đầu tư dự án KCN Cờ Đỏ - Thới Lai. Tuy nhiên, UBND TP Cần Thơ đã chấp thuận cho một doanh nghiệp khác nghiên cứu dự án. Muốn được tiếp cận dự án, Đặng Minh Thừa và Trần Văn Phúc bàn bạc, thống nhất việc chuẩn bị quà và tiền để tiếp cận lãnh đạo Thành ủy và UBND TP Cần Thơ.

Kết luận điều tra xác định 2 bị can đã có hành vi đưa hối hộ cho một số nguyên lãnh đạo của TP Cần Thơ (cũ). Sau đó, ngày 26/3/2024, UBND TP Cần Thơ (cũ) ban hành văn bản đồng ý cho CIPCO tiếp cận thông tin để nghiên cứu, khảo sát và lập thủ tục đầu tư dự án KCN Cờ Đỏ - Thới Lai. Tuy nhiên, CQĐT cho biết hiện chưa đủ căn cứ pháp lý để xử lý các cá nhân này về tội nhận hối lộ. Vụ việc sẽ tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo cơ quan CSĐT, các cơ quan quản lý Nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tìm hiểu đầu tư dự án theo đúng thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Việc UBND TP Cần Thơ (cũ) ban hành văn bản chấp thuận CIPCO được nghiên cứu đầu tư khi chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật đã tạo cơ chế "xin - cho", dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Cơ quan kiến nghị UBND TP Cần Thơ rà soát lại quy trình ban hành văn bản chấp thuận chủ trương tìm hiểu đầu tư dự án, đảm bảo đúng pháp luật, tránh tình trạng phát sinh "giấy phép con", gây khó cho doanh nghiệp và tạo kẽ hở cho tiêu cực.