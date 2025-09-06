Cựu lãnh đạo Vinafood II và đại gia Đinh Trường Chinh sắp hầu tòa

Các bị cáo bị xét xử vì sai phạm liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà đất tại số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn, gây thất thoát 970 tỷ đồng.

TAND TP.HCM ban hành quyết định đưa vụ sai phạm liên quan ông Đinh Trường Chinh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà - HDTC) thâu tóm ‘đất vàng’ ở trung tâm TP.HCM, gây thất thoát 970 tỷ đồng ra xét xử sơ thẩm. Theo đó, HĐXX bao gồm chủ tọa là bà Nguyễn Thị Hà (Phó Chánh tòa Hình sự, TAND TP.HCM), cùng các thẩm phán Vũ Hoài Nam, Lê Thị Thương Huyền (tham gia dự khuyết).

Đại diện Viện KSND TP.HCM tham gia phiên tòa là ông Đinh Quốc Dũng, ông Lê Nguyên Thạch, bà Trần Châu Mai Loan và ông Vũ Minh Hùng, cùng là Kiểm sát viên.

Tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam bị can Đinh Trường Chinh.

HĐXX quyết định triệu tập UBND TP.HCM, Bộ NN&MT và 43 cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân, cùng tham gia phiên tòa với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 17/9.

Thâu tóm "đất vàng" gây thất thoát 970 tỷ đồng

Theo HĐXX, tại phiên tòa sắp tới, ông Đinh Trường Chinh (cựu Chủ tịch HĐQT HDTC), ông Huỳnh Thế Năng (cựu Tổng giám đốc Vinafood II) và Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu phó Tổng giám đốc Vinafood II) cùng bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", theo khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Cáo trạng sẽ công bố tại phiên tòa cho hay, Vinafood II được giao trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất tại số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn. Thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất theo chỉ đạo của Chính phủ, sau khi Vinafood II hoàn nghĩa vụ tài chính hơn 766 tỷ đồng , thì được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Biết tin Vinafood II có chủ trương bán khu đất, ông Đinh Trường Chinh đã đại diện Công ty Việt Hân xin mua lại khu đất. Ông Chinh thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn để không thông qua đấu giá khu đất. Ông Năng và ông Chinh thỏa thuận giá chuyển nhượng khu nhà, đất trên là 730 tỷ đồng.

Công ty Việt Hân Sài Gòn triển khai thực hiện dự án đầu tư theo công năng đã được phê duyệt, nhưng thực chất là để hợp pháp hóa cho việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua việc chuyển nhượng trước một phần giá trị đất 570 tỷ đồng và chuyển nhượng phần còn lại trị giá 160 tỷ đồng , dưới hình thức Vinafood II thoái 20% vốn góp.

Cơ quan điều tra khám xét trụ sở Công ty HDTC.

Sau 33 ngày nhận chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất từ Vinafood II, ông Chinh đã bán 99% vốn góp (thực tế là 99% giá trị khu đất) cho Công ty Mùa Đông đại diện theo pháp luật với giá 1.683 tỷ đồng . Để che giấu việc chuyển nhượng khu đất cho Công ty Mùa Đông, ông Chinh sử dụng bà Trần Ngọc Cẩm Hồng (em họ ông Chinh, quốc tịch Canada) làm trung gian cho việc chuyển nhượng này.

Ngày 30/1/2016, ông Chinh đại diện Công ty Việt Hân chuyển nhượng ngang giá 99% vốn góp tại Công ty Việt Hân Sài Gòn (thực chất là 99% giá trị khu đất) cho bà Hồng với giá 792 tỷ đồng .

Đến ngày 2/2/2016, bà Hồng ký hợp đồng chuyển nhượng 99% vốn góp này cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỷ đồng . Công ty Mùa Đông thanh toán đủ tiền vào tài khoản cá nhân bà Hồng, thì số tiền chênh lệch 891 tỷ đồng được rút tiền mặt và nộp về lại tài khoản Công ty Việt Hân và ông Chinh.

Cáo trạng cũng cho biết việc ông Chinh nhận chuyển nhượng khu đất của Vinafood II với giá 730 tỷ đồng và sau đó chuyển nhượng lại cho Công ty Mùa Đông với giá cao là để hưởng chênh lệch 970 tỷ đồng .

Còn ông Năng tự thỏa thuận giá trị chuyển nhượng trái pháp luật khu đất cho Công ty Việt Hân, gây thất thoát 970 tỷ đồng . Ông Trí có hành vi giúp sức cho ông Năng thực hiện thủ tục, hợp thức hóa cho việc chuyển nhượng trái pháp luật khu đất của Vinafood II.